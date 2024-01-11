這天難得在基隆過夜，總算是有機會來嘗嘗基隆在地的早餐，這間周家蔥油餅位在信二路上，每天一早門口總是聚集了滿滿的排隊人潮，旁邊的義美火鍋人氣同樣很旺，這間營業至今已超過50個年頭，是基隆人從小吃到大的在地早餐店，光是經過店門口就能聞到撲鼻而來的油香味，有在基隆過夜一定要來吃看看！

開車的朋友可停附近的信二立體停車場，步行約兩分鐘非常近。

▲周家蔥油餅有個黃色招牌，招牌內的圖案呼應了蔥油餅螺旋的形狀，店面擠在兩棟建築中間不算大，雖然低調但還是抵擋不住名店的光輝。

▲在門口排隊的是外帶動線，一開始不小心排錯，內用直接進去裡面找位子就好。

▲他們的蔥油餅是這種螺旋的形狀，使用半煎半炸的方式，煎完之後再用烤箱烤一陣子降低油膩感。

▲店內用餐座位不多，環境稍微雜亂但不到髒的地步。

▲豆漿15元：豆漿還蠻香濃的，有濃郁黃豆香氣，甜度剛剛好，是我喜愛的類型。

▲煎蛋12元：點給小朋友吃的煎蛋，蛋白煎得有些微微脆度，蛋黃是全熟的。

▲蔥油餅20元：外皮真的非常穌，餅皮是一層一層的很有層次感，能同時吃到青蔥和麵皮散發出的香氣，覺得味道太單調可加些辣醬調味。

▲蛋餅32元：他們的蛋餅跟我們認知的不一樣，其實就是蔥油餅加蛋的概念，蛋香與餅皮完美融合，吃起來幾乎沒什麼油膩感。

雞蛋糕短評：基隆在地老店，假日生意好常需要排隊，蔥油餅要趁熱現吃，有濃郁蔥香味，餅皮酥酥的很涮嘴，完全沒有油膩感，豆漿也很香濃。



用餐環境★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★★☆



周家蔥油餅美食資訊：

地址：基隆市中正區信二路309號

電話：0224259988

官網：周家蔥油餅

營業時間：04:30~13:00(六日)(平日公休)

停車場：無

服務費：無

廁所：無

刷卡：無

外送：無



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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