不知為何 怎麼拍都是歪歪的@@"
停車場裡也有另一個入口
整體環境乾淨 上菜速度快
以下是食後心得:
自助吧
自助吧就只有火鍋沾料跟高湯 還有兩種飲料(冬瓜檸檬冰沙/香茅綠) 醬料碟 就沒了 |||
飲料也希望增設無糖或白水選項 單喝甜度都太甜了
餐具部分也應該要多準備一些備用餐具 夾子給人替換使用
我們的餐具就只有一雙筷子跟一個茶杯 還有一個大勺子重複使用 -.-"
裝火鍋料的湯匙也希望能夠改善
尤其是蔥薑蒜的湯匙握把特別長 挖的份量又小 超級難挖的 ><"
香茅蔬果雞湯
老頭子覺得豬肉片比雞肉好吃
我是覺得除了湯頭不錯 其他都一般般
芋頭還是給老頭子吧
我是不喜歡湯裡有芋頭的類型 σ`∀´)σ
香茅湯頭有滋有味 還不錯喝
醬料忘記照了 調味清淡 有香茅檸檬味和薑味
附帶一提 要點香茅火鍋才有附香茅醬喔 ( ºΔº )
日本昆布雞湯
我們還點了麻辣鴨血 (在右上圖)
鴨血本身有點硬 湯汁味道不麻不辣 普普通通...
老頭子說昆布湯很淡 沒啥味道
後來就拿蔥 蒜 洋蔥 自己增加味道了 0-0"
最愛雞腿的老頭子說雞腿很乾...不好吃
總之一人要350左右卻還吃不飽
一個拼命喝飲料(香茅綠茶也沒以前好喝了 茶不太香 味道太甜)
一個喝湯撐飽的
(◞‸◟)