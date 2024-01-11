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食記 - 高雄 前鎮區 香草工坊(家樂福光華店)

2024-01-11 22:26:05 湯小君 人氣：110
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窩客好文

湯小君

發表篇數：67篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：香草工坊(家樂福光華店)
phone07-3313578
place高雄市前鎮區光華二路157號2樓
作者本次評價：
2.95
美味度
3.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
2.50
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不知為何 怎麼拍都是歪歪的@@"

 

停車場裡也有另一個入口

 

 

整體環境乾淨 上菜速度快

 

以下是食後心得:

 

自助吧

 

自助吧就只有火鍋沾料跟高湯 還有兩種飲料(冬瓜檸檬冰沙/香茅綠) 醬料碟 就沒了 |||

飲料也希望增設無糖或白水選項 單喝甜度都太甜了

餐具部分也應該要多準備一些備用餐具 夾子給人替換使用

我們的餐具就只有一雙筷子跟一個茶杯 還有一個大勺子重複使用 -.-"

 

 

裝火鍋料的湯匙也希望能夠改善

尤其是蔥薑蒜的湯匙握把特別長 挖的份量又小 超級難挖的 ><"

 

香茅蔬果雞湯

 

 

 

老頭子覺得豬肉片比雞肉好吃

我是覺得除了湯頭不錯 其他都一般般 

 

 

芋頭還是給老頭子吧

我是不喜歡湯裡有芋頭的類型 σ`∀´)σ

 

 

香茅湯頭有滋有味 還不錯喝 

醬料忘記照了 調味清淡 有香茅檸檬味和薑味

附帶一提 要點香茅火鍋才有附香茅醬喔 ( ºΔº )

 

日本昆布雞湯

 

我們還點了麻辣鴨血 (在右上圖)

鴨血本身有點硬 湯汁味道不麻不辣 普普通通...

 

 

老頭子說昆布湯很淡 沒啥味道

後來就拿蔥 蒜 洋蔥 自己增加味道了 0-0"

 

最愛雞腿的老頭子說雞腿很乾...不好吃 

 

 

總之一人要350左右卻還吃不飽

一個拼命喝飲料(香茅綠茶也沒以前好喝了 茶不太香 味道太甜)

一個喝湯撐飽的

(◞‸◟)

 

 

 

#火鍋
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文章關鍵字
火鍋 香草工坊 香茅鍋 香茅醬
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