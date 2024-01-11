不知為何 怎麼拍都是歪歪的@@"

停車場裡也有另一個入口

整體環境乾淨 上菜速度快

以下是食後心得:

自助吧

自助吧就只有火鍋沾料跟高湯 還有兩種飲料(冬瓜檸檬冰沙/香茅綠) 醬料碟 就沒了 |||

飲料也希望增設無糖或白水選項 單喝甜度都太甜了

餐具部分也應該要多準備一些備用餐具 夾子給人替換使用

我們的餐具就只有一雙筷子跟一個茶杯 還有一個大勺子重複使用 -.-"

裝火鍋料的湯匙也希望能夠改善

尤其是蔥薑蒜的湯匙握把特別長 挖的份量又小 超級難挖的 ><"

香茅蔬果雞湯

老頭子覺得豬肉片比雞肉好吃

我是覺得除了湯頭不錯 其他都一般般

芋頭還是給老頭子吧

我是不喜歡湯裡有芋頭的類型 σ`∀´)σ

香茅湯頭有滋有味 還不錯喝

醬料忘記照了 調味清淡 有香茅檸檬味和薑味

附帶一提 要點香茅火鍋才有附香茅醬喔 ( ºΔº )

日本昆布雞湯

我們還點了麻辣鴨血 (在右上圖)

鴨血本身有點硬 湯汁味道不麻不辣 普普通通...

老頭子說昆布湯很淡 沒啥味道

後來就拿蔥 蒜 洋蔥 自己增加味道了 0-0"

最愛雞腿的老頭子說雞腿很乾...不好吃

總之一人要350左右卻還吃不飽

一個拼命喝飲料(香茅綠茶也沒以前好喝了 茶不太香 味道太甜)

一個喝湯撐飽的

(◞‸◟)