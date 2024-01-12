到北海道旅遊如果想住在札幌市區，一定都會知道「札幌王子大飯店」，這間是知名的西武集團主要的飯店，總共28層樓高107公尺，圓形高塔狀的設計可以360度環視市區的夜景，而且在2020年重新整修過，入住時更能感受到這間飯店散發出的全新氣息，離開飯店只要步行15分鐘左右就能到達最熱鬧的狸小路商店街，在最靠近市區又不會被市區的喧鬧聲影響，是許多人來札幌的選擇之一。

住宿資訊

札幌王子大飯店 名稱 : 札幌王子大飯店()

英文 : Sapporo Prince Hotel

電話 : (+81)11-241-1111

地址 : 北海道札幌市中央區南2條西11丁目

訂房連結 :

官方網站 :

最早可辦理入住時間 : 15:00

最晚可辦理退房時間 : 11:00

從地鐵 東西線 西11丁目站2號出口步行大約5分鐘左右就可抵達，對面就有一間100円商店

住宿環境

遠遠看到飯店就是圓柱型佇立在那邊非常壯觀，在市區裡面顯得格外高大

當時後去是接近萬聖節，所以大廳一進去就滿滿南瓜的元素

電梯的數量還滿多的，從下面看有點像是膠囊型電梯

門口還有提供周邊的所有店面或是車站位置，讓房客可以更快速找到附近想要去的地點

側邊有一間販賣部，裡面有各種北海道的伴手哩，如果有還未買到或是其他有需要都可以臨時採買

著名的「薯條三兄弟」跟「薯塊三姊妹」都有賣，價格的部分就是依個人比價來決定是否要購買

回到大廳的部分，櫃台的設計偏向白色系的風格，上面有寫上「FRONT」代表前台的意思

大廳還有許多座椅區可以稍作休息，或是可以統一把行李寄放給櫃檯，會集中在櫃檯跟座椅區旁

從大廳往上看可以直接看到頂樓的位置，更能感受到百米高樓的震撼感

在櫃台Check-in完往右邊走就是早餐的餐廳位置

裡面的座位數量非常多而且高度是挑高好幾公尺以上，讓早餐吃起來更輕鬆愜意不會有壓力

除了一樓的餐廳外還有頂樓28樓的餐廳，不過是需要另外付費不包含在訂房費用裡

電梯旁邊都是大理石的風格，而且電梯的移動速度還滿快的

泡湯在二樓的位置，還是露天的溫泉，旁邊還有中國料理「芙蓉城」不過一樣是需要額外付費為主

搭乘電梯往下拍時才發現還有小天橋可以走，因為櫃檯旁邊的天花板挑高的高度更高

房間介紹

這次是住在五樓，不過因為飯店是圓環設計，所以後面幾間房往哪邊走都可以通

房門是木頭設計，旁邊牆壁幾乎都是全白，加上燈光在晚上一樣顯得格外明亮

房卡是提供磁卡感應，跟之前住過幾間「洞爺湖萬世閣酒店」、「湯元啄木亭飯店」、「北湯澤森之空庭旅館」的傳統鑰匙不同，在市區可能相對多數都是採用現代的磁卡感應為主

房間本身的空間還算可以，但我們是雙人房加床顯得稍微擁擠，所以前面提供的小圓桌跟椅子就必須移到旁邊去增加空間

門口的左側有提供室內拖鞋跟保險箱，拖鞋穿起來是棉質的感覺非常舒適

右邊是空氣清淨機，外觀看起來滿新的

房間最裡面有一張四分之一圓桌，如果需要放筆電辦公空間滿充裕的

桌上檯燈的亮度滿亮的，不管是閱讀書籍還是使用電腦光線都十分足夠

提供的礦泉水是一人一瓶，不是一罐2公升的大瓶裝

每張床都是一般單人床的寬度，不過旁邊還有保留腳下床的空間

每張床的床尾都有放一套浴衣可以穿去泡湯

床頭的部分有鬧鐘跟燈光的調節鈕，兩側都有充電頭，一個插座跟一個USB孔

電視的位置在靠近中間的床，大小以旁邊兩張床的位子來說算適中

裡面的桌子下方櫃子拉開是小冰箱

冰箱的溫度滿低的飲料放進去很快就能冰鎮下來，高度可以依照個人的需求直接把上方的板子調整位子

另一邊的櫃子打開是茶杯、茶包、熱水壺跟裝冰塊的鐵壺

茶包有兩種口味，泡完溫泉回來再泡一杯茶喝非常愜意

如果有需要冰塊可以到外面的製冰室裝，保冰壺的保冰效果滿好的，不用擔心冰塊一拿回房間很快就融化掉

熱水壺的部分內部都有清潔乾淨，沒有殘留水漬或是鐵鏽

隔天早上拉開窗簾看出去都是其他房屋，主要是因為5樓還不算高樓層，市區景色會比較受限

浴室介紹

浴室的空間滿寬敞的，免治馬桶兩側都還有滿多的空間

旁邊還有浴缸如果只想在房間悠哉的泡澡也非常適合

浴缸旁邊還有設置扶手，對於泡澡的人來說非常方便，起身時可以稍微分擔重心避免滑倒

淋浴水龍頭的左邊是控制冷熱水，右邊往上是蓮蓬頭，往下是下方的水龍頭

蓮蓬頭的部分看得出稍微有年代感，不過出水量滿穩定的沖起來十分舒適

沐浴用品都房在洗手台的右側，使用起來都滿保濕清爽的

洗手台的左側有吹風機跟盥洗用品，附贈的內容物非常齊全

早餐介紹

餐桌的數量非常多也滿密集的，入口處附近都是以圓桌為主

中間還有一個超大圓桌，如果是親朋好友一起來選這種圓桌非常適合

再往裡面走就是雙人或四人的長桌為主

餐具的部分有提供兒童餐具，上面還是米飛兔的圖案非常可愛

餐點的選擇非常多樣，從一般的生菜沙拉到冷盤沙拉都有

主食除了白飯外還有蕎麥麵可以選擇，再配上旁邊的冷豆腐吃起來十分清爽

中間有一張長桌是擺炸物跟甜點，光用看的口水就快流下來，這一桌也是熱量滿分

水果的部分每一樣都非常新鮮，吃起來鮮甜多汁

熱食的選擇也很多，如果食材見底工作人員更換的速度也非常快

麵包可以選擇要不要用烤箱烤過，另外個人真的滿推薦右下角的可頌麵包，是我這次來北海道很喜歡吃的麵包，因為吃起來外皮酥脆裡面鬆軟

飲品的部分有提供多款的北海道牛乳，這也是來北海道必喝的飲品之一，因為北海道的乳製品非常有名牛奶喝起來香濃滑順

旁邊還有麥片可以加，不過麥片倒的時候要小心一點，因為開口滿大的稍微用力一點就會倒非常多出來

最裡面還有冰淇淋櫃跟霜淇淋機，在冰淇淋旁邊還有新鮮的芒果可以加

酒精飲品有提供免費的喝，剩下的種類都是要額外付費才能享用

喜歡吃海鮮的人，這裡還可以DIY自製海鮮丼

完全不用擔心價格的問題，只要確定可以吃完就能盡量拿取

最後幾乎每一種都拿一點，因為看起來都非常好吃

海鮮丼裡面的海鮮吃起來都非常新鮮又甜，加上山藥泥可以解掉海鮮的膩感

最後再來上一杯霜淇淋，上面淋上巧克力跟麥片，雖然熱量滿分但吃得十分過癮

結語

札幌王子大飯店的優勢就是地點在市區旁，雖然沒有太多大自然的風景，不過住在高樓層晚上的市區夜景也非常漂亮，加上價格在非連假或是熱門時段滿經濟實惠的，獨特的圓柱型設計跟整潔的環境，讓王子大飯店成為著名的地標之一，超過100公尺的高度更顯得引人注目。步行五分鐘就能到達狸小路商店街，很適合安排在最後幾間入住，除了可以逛街外還能將需要的伴手禮都買齊，因為商店非常多一個晚上基本上逛不完，讓旅程劃下完美的句點。