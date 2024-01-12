充滿綠意盎然的旅人咖啡館是我們很常去的店，這裡不僅提供全天候早午餐還有披薩、燉飯、義大利麵、甜點、咖啡飲品等多樣化選擇，不管你要享用早餐、早午餐、下午茶、晚餐都可以，整間店超美的，有大片的落地窗，三面採光以及鳥籠吊燈、吊椅等，四周都被花草樹木給包圍，讓人用餐起來很舒適，餐點擺盤精緻有質感，平價就能享用美味料理，重點是不收服務費，為桃園CP值高景觀餐廳。

招牌必點：早午餐系列：全天候都有提供，擺盤精緻，營養又豐盛。

乾淨明亮的空間，讓人用餐起來很舒服，尤其燈光是用鳥籠造型，隔外有氣氛，影片分享

最新DM，實際DM以店家為主，每人低消一份餐點就可以在這美美的環境下用餐。

就連洗手間都讓人驚豔，也太美了吧～

招牌必點：紅酒燉牛肉330元，細火燉煮牛肉滷的非常軟嫩入味，搭配生菜沙拉、麵包、還有溏心蛋、優格等超豐盛的～

點早午餐還附飲品（牛奶、紅茶、綠茶、氣泡水、咖啡等擇一）

餐具相當有質感，麵包有附果醬或奶油可以自行塗膜。

招牌必點：蒜辣培根義大利麵230元，培根份量給的蠻多的，重點是很好吃耶～

這裡用餐超有氛圍，適合兩人在此約會，享受浪漫時光～

2023年最後一天，我們在美美的餐廳享用溫韾的晚餐時光。

周邊景點：熊嗨星樂園大林店，走路一分鐘即可到達。影片分享

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這是唯一現在，我們覺得還算好夾的店，跨年還有活動，滿半車即可參加抽獎再加碼雙倍抽獎。影片分享

我們很幸運抽到S賞及2獎寶可夢娃娃。

今日戰利品，真是好玩又舒壓，給自己滿滿的跨年禮物。

桃園旅人咖啡館：桃園市桃園區大林路83號；營業時間：平日11:00~21:00，假日10:30~21:00

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