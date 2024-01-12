日本超人氣日式可麗餅專賣店「Fun Tower」插旗新竹巨城啦！超吸睛「草莓晴空塔」必拍必吃！人氣招牌「卡士達焦糖烤布蕾」更是不能錯過！

日本超人氣日式可麗餅「Fun Tower」插旗新竹巨城啦！現場口味選擇超級多，完全會有選擇障礙耶！Fun Tower的特色軟式餅皮，有種在吃千層蛋糕餅皮的錯覺，軟綿濕潤的口感，而且蛋奶香氣十足！重點是鮮奶油完全不膩口，非常清爽好吃！草莓季怎麼能錯過超吸睛的「草莓晴空塔」、荔枝玫瑰覆盆莓風味的「女神玫瑰」呢？當然Fun Tower的人氣招牌「卡士達焦糖烤布蕾」更是讓我愛不釋口，另一款「抹茶草莓烤布蕾」也很耐人尋味！除了日式可麗餅之外，還吃得到義式手作冰淇淋，口味依現場供應為主，完全不添加一滴水製作，非常真材實料！

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「Fun Tower新竹巨城店」就在Big City遠東巨城購物中心四樓威秀影城前方，手扶梯下方，走過、路過不易錯過！

▲FUN TOWER菜單價格

日式可麗餅餅皮都是現場現做，路過完全會被那蛋奶香氣給迷著！

看著店員俐落專業的製作手法，只有療癒兩字可以形容！

🔺女神玫瑰 $229

🔺草莓晴空塔 $259

Fun Tower可麗餅進食方式報你知！

擁有玫瑰花造型的「女神玫瑰」也很吸睛！以新鮮草莓、覆盆莓粒、椰果、千層酥、玫瑰荔枝醬組成，最後再以金箔點綴，看上去更加華麗誘人！入口的玫瑰荔枝香氣很明顯，搭配草莓的酸甜，整個非常和諧有層次！正值草莓季，怎麼能錯過超吸睛的「晴空草莓塔」！以新鮮草莓、鮮奶油、巧克力鮮奶油層層堆疊，內餡還藏有巧克力醬及生巧克力來增添濃郁感，最後撒上糖粉來增添濃濃的聖誕氛圍！喜愛草莓、巧克力的朋友，絕對不要錯過！

🔺抹茶草莓烤布蕾 $175

🔺卡士達焦糖烤布蕾 $170

身為焦糖烤布蕾愛好者，怎麼能錯過店內人氣招牌「卡士達焦糖烤布蕾」，新鮮香蕉搭上焦糖脆粒，還放入一球香甜的香草冰淇淋來增添濃郁感，最後擠上滿滿卡士達醬後，撒上砂糖炙烤！表皮有一層焦糖脆衣，搭配香濃綿密的卡士達餡，真的好過癮！

另外也有「抹茶草莓烤布蕾」口味可以選擇，這款甜度沒這麼高，帶有抹茶的苦甜感以及草莓的酸甜滋味，也很值得一試！

除了日式可麗餅之外，這裡還吃得到巴蕊花生義式手作冰淇淋，FT限定義式冰淇淋多達50多種口味選擇，包括季節限定水果口味，不過口味依現場供應為主，他們家的手工義式冰淇淋，是完全不添加一滴水製作，非常真材實料！

兩種口味$159元、三種口味$199、四種口味$259，脆杯另加$15。

草莓牛奶非常的純天然，完全沒有化學感，完美詮釋草莓牛奶的香甜滋味且不死甜！瓜納拉之心是選用法芙娜Valrhona黑巧克力製作，還有堅果脆粒的口感加持，可可香氣濃厚並帶點苦韻感，很大人系的風味。

竟然連金枕頭榴槤口味都吃得到！這款無法與其他口味混搭，因為真的味道超濃郁，濃郁到碰到其他口味都會變成榴槤口味！還好我本身就是榴槤控，所以愛到不行，也是店員強推我的口味之一！