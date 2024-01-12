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宜蘭縣礁溪鄉【礁溪長榮鳳凰酒店】溫泉泳池SPA美人湯+桂冠自助餐廳、DIY好好玩，宜蘭住宿推薦

2024-01-12 12:30:05 紫色微笑 人氣：151
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紫色微笑

發表篇數：1309篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉

造訪商家：長榮鳳凰酒店(礁溪)(交觀業字第1331號)
phone03-9109988
place宜蘭縣礁溪鄉健康路77號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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宜蘭礁溪溫泉礁溪泡湯泡湯推薦》礁溪長榮鳳凰酒店】，不但是礁溪首屈一指的溫泉酒店，還有室內外溫泉泡湯、多款按摩SPA池、溫泉魚咬腳、溫水泳池、兒童遊戲室，桂冠自助吃到飽餐廳超推薦。最特別是可以睡到自然醒，輕鬆的去享用飯店自助式早午餐！隔天順便來礁溪一日遊太好玩了

  • 地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號      
  • 電話：03-9100988分機2420

礁溪長榮鳳凰酒店 交通停車

  • 自行開車：Google導航輸入即可到達
  • 停車場：有附設地下停車場，開車來很方便

礁溪長榮鳳凰酒店 環境介紹

礁溪長榮鳳凰酒店的大廳應該是住過的星級酒店中的最大的吧!! 非常的大!都快跟著藍球場差不多了!! 也因為這樣，一到這裏就有種說不出的寬廣舒適感

巨木長桌!! 這可是非常珍貴的木頭!
感覺像是一棵巨木直接剖成二半的，走近一旁還有獨特的香味~~


非常氣派的大廳

紀念品店裏也有很多精緻小物，飯店用品、在地美食~

礁溪長榮鳳凰酒店 溫泉SPA溫水泳池

標準的泳池、兒童戲水池，當然也有溫泉SPA 等~~~玩水的設施

半室內的SPA池

特別的是有温泉魚泡腳區，池裡大大小小隻的魚幫忙清理腳皮很療癒

浮板區、高溫腳底按摩池、高壓氧池，櫻花香温泉池，冷泉區、冰水池~

這裏的泡湯池也有加入玫瑰~~之類的湯池，香香的，滿不錯的

多樣Spa水柱水療按摩舒壓讓身心非常放鬆，像是體驗一場美容養顏排毒課程，Spa完後還可以至烤箱區、蒸氣烤箱及岩盤浴區體驗。

休憩時間還可至休息區享用免費飲品及冰淇淋。親子更衣室空間大，並設有獨立的淋浴間及備有嬰兒專用尿布台、澡盆。

隔天一早，天氣還不錯，看到窗外的藍天，用起早餐的心情也變的很好

礁溪長榮鳳凰酒店 高級湯屋

另外》【礁溪長榮鳳凰礁溪酒店高級湯屋礁溪溫泉礁溪平價湯屋精緻的湯屋使用時間為90分鐘，高級湯屋空間設計雅緻大方，具備飯店客房的大床、迷你吧、備品與55吋液晶電視。神奇的奈米牛奶泡泡浴，加上沒有外人的干擾，實在很享受啊！

礁溪長榮鳳凰酒店 兒童遊戲室

礁溪長榮好玩的地方真不少，

3樓有健身房、多功能娛樂室、KTV~~~這個室內的樂園有很多設施
場地也很寬敞，大人小孩都玩的不亦樂乎，有的根本是進房後就直衝這裏了!!

小小孩也可以玩的很高興，這裏夏天有冷氣，冬天防下雨! 家長在一旁滑手機，很放心

這裏的設施很豐富，swtich 一直到現在都是很搶手的遊戲

礁溪長榮鳳凰酒店 房型介紹

這裏長榮的高級家庭房，非常日式簡約的風格，但又帶點低調奢華的感覺
面積差不多有12坪大，硬體的設備很豐富、特別的是這裏看不到的服務也非常周到、貼心
服務人員帶領我們到房間後，還一一介紹房間內的功能!

非常舒服的大床，床上也準備好浴衣了

書桌上220V、110V，及網路的電源插座。事實上，這裏是免費無線上網的空間，所以想躺在床上，坐在窗邊都可以上網

像是這裏電視裏還有數十部的免費電影電影可以看

桌上也有迎賓水果，貼心置放不同款式的杯子提供選擇
靠窗的窗台上也有日式風味的和室椅，可以坐在一旁泡泡茶。

浴室也很舒服，兩袋的環保置物袋可帶走，裏頭裝有備品。
裏面也有泡湯的浴池，當然也有長榮著名的黃色小鴨溫度計
因為我們是帶小孩入住，他們也貼心的準備小孩的盥洗用具給我們，真的超棒的!
還有長榮酒店著名的黃色小鴨鴨!!浴室裡有安全把手及警鈴
特別的是還有電動窗廉，可以將泡湯池的窗戶遮起來，與房間隔開

晚上泡湯後穿上舒服的浴衣，去用餐時才發現飯店裡有好多浴衣顏色呢!

冰箱裏有免費飲料可以飲用

有小小孩入住時也有小朋友的備品，很貼心

快樂泡澡時間，這隻小鴨鴨真的有畫龍點精的效果，實用性也很高，放在水裏不但新奇有趣!

水溫一超過39度，馬上就吱吱叫，所以也不怕水溫太高而燙傷，大人小孩都很愛。

房裡就能泡到礁溪著名的美人湯，真是幸福!

礁溪長榮鳳凰酒店 桂冠自助餐廳 晚餐

  • 桂冠自助餐廳-礁溪長榮鳳凰酒店
  • 地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號
  • 電話：03-910-9988分機2867-2868
  • 營業時間：
    早餐 6:30~10:00  午餐 11:30~14:00
    晚餐時段：7:20~19:20/19:30~21:30
  • 午晚餐定價:成人 NT$980+10% /兒童 NT$600+10%
  •  

這次來剛好碰上首爾美食節的活動，除了酒店基本的中式、日式、西式餐點中，加了好多道精采的韓國料理，讓餐飲變的更享受、更豐富

這些韓式美食真的不錯耶，現在韓國節目非常多，每次看到都會流口水，現在在這裏也吃的到

 

 感覺上多了韓風料理後，口味更多元了~~

 生魚片依然還是經典的不敗美食啊

 這裏的漁產豐富又新鮮，產地直送的哦 

流口水了吧! 

礁溪長榮鳳凰酒店 桂冠自助餐廳 早餐

早安

長榮鳳凰酒店現在的早餐已變成早午餐了，可以按照自已的時間調配，最晚的餐期是到下午一點

  • 營業時間：
  • 早午餐/07:00-08:30、08:30-10:00、10:00-11:30、11:30-13:00

既然變成早午餐的形式，餐點的內容可就變的多元又豐富了，琳瑯滿目、美食吃不完啊
現煮豆漿區

清粥小菜區

以往午、晚餐才會供應的大火腿或牛排，現在早餐就吃的到了

傳統的中式早餐，這裏當然有

特色現燙牛肉湯，早上來一碗，熱呼呼的湯，真的好棒

各式中、西式熟食，口味豐富又多變

冷盤小菜

這也是有特色的蘭陽風味料理

膽肝、鴨賞

溫泉絲瓜、溫泉皮蛋~~

日式餐點

連關東煮都有了

甜點的規模也很驚人!!! 真的是五星級酒店自助百匯的架勢啊

現打果汁也很吸引人

星巴克的咖啡任您喝!!!

TWINNING 的茶飲也是應有盡有

早餐竟然也有霜淇淋

冰淇淋也是同樣在午晚餐才看的到的，現在通通有

生菜沙拉

早餐真的太豐富了

礁溪長榮鳳凰酒店 心得評價

五星好評礁溪長榮鳳凰酒店不但溫泉備有戶外及室內溫泉SPA區、有多樣化的溫泉池可以享受，特別的是有温泉魚泡腳區。好幾種溫泉按摩池，有些池裡會散發淡淡香氣。最特別是可以睡到自然醒，輕鬆的去享用飯店自助式早午餐，飯店的設施都有體貼人心的設計呢!

▼另外，也可以選擇入住礁溪長榮鳳凰酒店，溫泉SPA、精緻餐廳都非常推薦喔！

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