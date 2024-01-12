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宜蘭礁溪溫泉、礁溪泡湯泡湯推薦》【礁溪長榮鳳凰酒店】，不但是礁溪首屈一指的溫泉酒店，還有室內外溫泉泡湯、多款按摩SPA池、溫泉魚咬腳、溫水泳池、兒童遊戲室，桂冠自助吃到飽餐廳超推薦。最特別是可以睡到自然醒，輕鬆的去享用飯店自助式早午餐！隔天順便來礁溪一日遊太好玩了

地址： 宜蘭縣礁溪鄉健康路77號

電話：03-9100988分機2420



礁溪長榮鳳凰酒店 交通停車

自行開車： Google導航輸入 即可到達

Google導航輸入 即可到達 停車場：有附設地下停車場，開車來很方便

礁溪長榮鳳凰酒店 環境介紹

礁溪長榮鳳凰酒店的大廳應該是住過的星級酒店中的最大的吧!! 非常的大!都快跟著藍球場差不多了!! 也因為這樣，一到這裏就有種說不出的寬廣舒適感

巨木長桌!! 這可是非常珍貴的木頭!

感覺像是一棵巨木直接剖成二半的，走近一旁還有獨特的香味~~



非常氣派的大廳

紀念品店裏也有很多精緻小物，飯店用品、在地美食~

礁溪長榮鳳凰酒店 溫 泉SPA溫水泳池

標準的泳池、兒童戲水池，當然也有溫泉SPA 等~~~玩水的設施

半室內的SPA池

特別的是有温泉魚泡腳區，池裡大大小小隻的魚幫忙清理腳皮很療癒

浮板區、高溫腳底按摩池、高壓氧池，櫻花香温泉池，冷泉區、冰水池~

這裏的泡湯池也有加入玫瑰~~之類的湯池，香香的，滿不錯的

多樣Spa水柱水療按摩舒壓讓身心非常放鬆，像是體驗一場美容養顏排毒課程，Spa完後還可以至烤箱區、蒸氣烤箱及岩盤浴區體驗。

休憩時間還可至休息區享用免費飲品及冰淇淋。親子更衣室空間大，並設有獨立的淋浴間及備有嬰兒專用尿布台、澡盆。

隔天一早，天氣還不錯，看到窗外的藍天，用起早餐的心情也變的很好

礁溪長榮鳳凰酒店 高級湯屋

另外》【礁溪長榮鳳凰礁溪酒店高級湯屋】礁溪溫泉、礁溪平價湯屋精緻的湯屋使用時間為90分鐘，高級湯屋空間設計雅緻大方，具備飯店客房的大床、迷你吧、備品與55吋液晶電視。神奇的奈米牛奶泡泡浴，加上沒有外人的干擾，實在很享受啊！

礁溪長榮鳳凰酒店 兒童遊戲室

礁溪長榮好玩的地方真不少，

3樓有健身房、多功能娛樂室、KTV~~~這個室內的樂園有很多設施

場地也很寬敞，大人小孩都玩的不亦樂乎，有的根本是進房後就直衝這裏了!!

小小孩也可以玩的很高興，這裏夏天有冷氣，冬天防下雨! 家長在一旁滑手機，很放心

這裏的設施很豐富，swtich 一直到現在都是很搶手的遊戲

礁溪長榮鳳凰酒店 房型介紹

這裏長榮的高級家庭房，非常日式簡約的風格，但又帶點低調奢華的感覺

面積差不多有12坪大，硬體的設備很豐富、特別的是這裏看不到的服務也非常周到、貼心

服務人員帶領我們到房間後，還一一介紹房間內的功能!

非常舒服的大床，床上也準備好浴衣了

書桌上220V、110V，及網路的電源插座。事實上，這裏是免費無線上網的空間，所以想躺在床上，坐在窗邊都可以上網

像是這裏電視裏還有數十部的免費電影電影可以看

桌上也有迎賓水果，貼心置放不同款式的杯子提供選擇

靠窗的窗台上也有日式風味的和室椅，可以坐在一旁泡泡茶。

浴室也很舒服，兩袋的環保置物袋可帶走，裏頭裝有備品。

裏面也有泡湯的浴池，當然也有長榮著名的黃色小鴨溫度計

因為我們是帶小孩入住，他們也貼心的準備小孩的盥洗用具給我們，真的超棒的!

還有長榮酒店著名的黃色小鴨鴨!!浴室裡有安全把手及警鈴

特別的是還有電動窗廉，可以將泡湯池的窗戶遮起來，與房間隔開

晚上泡湯後穿上舒服的浴衣，去用餐時才發現飯店裡有好多浴衣顏色呢!

冰箱裏有免費飲料可以飲用

有小小孩入住時也有小朋友的備品，很貼心

快樂泡澡時間，這隻小鴨鴨真的有畫龍點精的效果，實用性也很高，放在水裏不但新奇有趣!

水溫一超過39度，馬上就吱吱叫，所以也不怕水溫太高而燙傷，大人小孩都很愛。

房裡就能泡到礁溪著名的美人湯，真是幸福!

礁溪長榮鳳凰酒店 桂冠自助餐廳 晚餐

桂冠自助餐廳-礁溪長榮鳳凰酒店

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號

電話：03-910-9988分機2867-2868

營業時間：

早餐 6:30~10:00 午餐 11:30~14:00

晚餐時段：7:20~19:20/19:30~21:30

早餐 6:30~10:00 午餐 11:30~14:00 晚餐時段：7:20~19:20/19:30~21:30 午晚餐定價:成人 NT$980+10% /兒童 NT$600+10%



這次來剛好碰上首爾美食節的活動，除了酒店基本的中式、日式、西式餐點中，加了好多道精采的韓國料理，讓餐飲變的更享受、更豐富

這些韓式美食真的不錯耶，現在韓國節目非常多，每次看到都會流口水，現在在這裏也吃的到

感覺上多了韓風料理後，口味更多元了~~

生魚片依然還是經典的不敗美食啊

這裏的漁產豐富又新鮮，產地直送的哦

流口水了吧!

礁溪長榮鳳凰酒店 桂冠自助餐廳 早餐

早安

長榮鳳凰酒店現在的早餐已變成早午餐了，可以按照自已的時間調配，最晚的餐期是到下午一點

營業時間：

早午餐/07:00-08:30、08:30-10:00、10:00-11:30、11:30-13:00

既然變成早午餐的形式，餐點的內容可就變的多元又豐富了，琳瑯滿目、美食吃不完啊

現煮豆漿區

清粥小菜區

以往午、晚餐才會供應的大火腿或牛排，現在早餐就吃的到了

傳統的中式早餐，這裏當然有

特色現燙牛肉湯，早上來一碗，熱呼呼的湯，真的好棒

各式中、西式熟食，口味豐富又多變

冷盤小菜

這也是有特色的蘭陽風味料理

膽肝、鴨賞

溫泉絲瓜、溫泉皮蛋~~

日式餐點

連關東煮都有了

甜點的規模也很驚人!!! 真的是五星級酒店自助百匯的架勢啊

現打果汁也很吸引人

星巴克的咖啡任您喝!!!

TWINNING 的茶飲也是應有盡有

早餐竟然也有霜淇淋

冰淇淋也是同樣在午晚餐才看的到的，現在通通有

生菜沙拉

早餐真的太豐富了

礁溪長榮鳳凰酒店 心得評價

五星好評【礁溪長榮鳳凰酒店】不但溫泉備有戶外及室內溫泉SPA區、有多樣化的溫泉池可以享受，特別的是有温泉魚泡腳區。好幾種溫泉按摩池，有些池裡會散發淡淡香氣。最特別是可以睡到自然醒，輕鬆的去享用飯店自助式早午餐，飯店的設施都有體貼人心的設計呢!

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