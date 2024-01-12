皿倉山の夜景 價值100億美元的夜景

北九州市最著名的夜景觀賞地點。

搭乘纜車及索道車就能到達標高622m的山頂處

被認定為新日本三大夜景之一。

１００億ドルの夜景 皿倉山ケーブルカー＆スロープカー

來到北九州市當然要來觀賞最佳的夜景

擁有百億夜景之稱的皿倉山，是日本新三大夜景第一名

(第二名札幌市、第三名長崎市)

乘坐皿倉山纜車至山頂，就可以欣賞到美麗動人的景色

強烈推薦接近黃昏時間前往，就可以一次從夕陽西下看到夜景燈海兩種不同之美~

前往方式:

1.搭乘鹿兒島本線乘坐至JR八幡站 徒步25分鐘，搭乘計程車5分鐘

2.JR 小倉站搭乘「前往西鐵天神高速巴士總站（Itouzu 號）」

→在「高速皿倉山纜車」站下車，步行約1 分鐘

3.西鐵天神高速巴士總站搭乘「往小倉站、砂津（Itouzu 號）」

→在「高速皿倉山纜車」站下車，步行約2 分鐘

個人強烈推薦如搭乘鹿兒島本線乘坐至JR八幡站，

出站後搭乘計程車前往，可以節省不少時間喔!!

纜車票價:

大人往返 1230日圓

小孩往返 620日圓

纜車運行時間

4月~10月 10：00-22：00 (最後上山時間 21：20)

11月~3月 10：00-20：00 (最後上山時間 19：20)

停運日

每周星期二(國定例假日除外)

及六月第一個星期一至星期五(每年例行性保養維護)

皿倉山纜車分別是先搭乘中型纜車至山上站，再從山上站搭乘小型爬坡車至展望台站

故需搭乘兩段纜車即可至山頂展望台喔!!

展望台本身不需要門票費，故費用是來搭乘纜車的費用

想要省錢的朋友，皿倉山也是有登山步道，爬上去就可以免費至展望台喔!!

搭乘纜車的一路上，可以欣賞兩旁的美麗景色

途中還會遇到兩車(上下纜車)交會，難得一見的景色喔~

到達山上站後，跟著指標前往另一處

搭乘小型爬坡車至展望台站

雖然還沒到山頂，但…..

一路上的景色就令人相當震撼了!!

其中夕陽照射下，景色更加動人了!!!

到達展望台站後，就開始展開今日的賞美景之旅吧!!

展望台分為上下兩層，上層戶外展望區，涼風徐徐注意添加衣物，以免著涼

下層為室內觀景區，設有景觀餐廳，可以點些小點心

就可以乘坐在此優閒欣賞絕佳美景。



皿倉山山頂跟皿倉山夜景，還被選為情人的聖地。

賞景氣份甜蜜濃厚，十分浪漫喔~

從皿倉山可以將北九州市內外整體一覽無遺。

白天.夜晚都可以欣賞不同的感官美~

瞭望視野的絕佳賞景地點

夕陽照射下黃昏之美與夜晚燈光投射下，閃亮亮的燈海~格外美麗動人喔~

皿倉山ケーブルカー＆スロープカー

皿倉山纜車

福岡縣北九州市八幡東區大字尾倉1481-1

纜車票價:

大人往返 1230日圓

小孩往返 620日圓

纜車運行時間

4月~10月 10：00-22：00 (最後上山時間 21：20)

11月~3月 10：00-20：00 (最後上山時間 19：20)

停運日

每周星期二(國定例假日除外)

及六月第一個星期一至星期五(每年例行性保養維護)

【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用



感謝您今日的觀看，欲欣賞更多精選好看文章

歡迎追蹤 ✅ 寶貝小飄美食旅遊玩樂誌

✅追蹤 ✅分享 ✅按個讚 好康資訊不漏接

CCS happy Life 互動天地 讓你生活更精采

https://www.ccs.idv.tw/

【FB粉絲團】

寶貝小飄 美食旅遊玩樂誌 傳送門

Vita&美樂妝玩美 傳送門

寶貝小飄美食旅遊玩樂誌有Instagram 傳送門

熱愛美食 享受生活 休憩旅行 解放身心

旅行總能製造美好回憶，美味總能留在心頭

讓我們一起走遍台灣各地，體驗在地之美

寶貝小飄美食旅遊玩樂誌 陪您一同 輕鬆休閒玩樂趣

歡迎至以下 駐站點【Blog】觀看

痞客邦 請點此

窩客島 請點此