皿倉山の夜景 價值100億美元的夜景
北九州市最著名的夜景觀賞地點。
搭乘纜車及索道車就能到達標高622m的山頂處
被認定為新日本三大夜景之一。
１００億ドルの夜景 皿倉山ケーブルカー＆スロープカー
來到北九州市當然要來觀賞最佳的夜景
擁有百億夜景之稱的皿倉山，是日本新三大夜景第一名
(第二名札幌市、第三名長崎市)
乘坐皿倉山纜車至山頂，就可以欣賞到美麗動人的景色
強烈推薦接近黃昏時間前往，就可以一次從夕陽西下看到夜景燈海兩種不同之美~
前往方式:
1.搭乘鹿兒島本線乘坐至JR八幡站 徒步25分鐘，搭乘計程車5分鐘
2.JR 小倉站搭乘「前往西鐵天神高速巴士總站（Itouzu 號）」
→在「高速皿倉山纜車」站下車，步行約1 分鐘
3.西鐵天神高速巴士總站搭乘「往小倉站、砂津（Itouzu 號）」
→在「高速皿倉山纜車」站下車，步行約2 分鐘
個人強烈推薦如搭乘鹿兒島本線乘坐至JR八幡站，
出站後搭乘計程車前往，可以節省不少時間喔!!
纜車票價:
大人往返 1230日圓
小孩往返 620日圓
纜車運行時間
4月~10月 10：00-22：00 (最後上山時間 21：20)
11月~3月 10：00-20：00 (最後上山時間 19：20)
停運日
每周星期二(國定例假日除外)
及六月第一個星期一至星期五(每年例行性保養維護)
皿倉山纜車分別是先搭乘中型纜車至山上站，再從山上站搭乘小型爬坡車至展望台站
故需搭乘兩段纜車即可至山頂展望台喔!!
展望台本身不需要門票費，故費用是來搭乘纜車的費用
想要省錢的朋友，皿倉山也是有登山步道，爬上去就可以免費至展望台喔!!
搭乘纜車的一路上，可以欣賞兩旁的美麗景色
途中還會遇到兩車(上下纜車)交會，難得一見的景色喔~
到達山上站後，跟著指標前往另一處
搭乘小型爬坡車至展望台站
雖然還沒到山頂，但…..
一路上的景色就令人相當震撼了!!
其中夕陽照射下，景色更加動人了!!!
到達展望台站後，就開始展開今日的賞美景之旅吧!!
展望台分為上下兩層，上層戶外展望區，涼風徐徐注意添加衣物，以免著涼
下層為室內觀景區，設有景觀餐廳，可以點些小點心
就可以乘坐在此優閒欣賞絕佳美景。
皿倉山山頂跟皿倉山夜景，還被選為情人的聖地。
賞景氣份甜蜜濃厚，十分浪漫喔~
從皿倉山可以將北九州市內外整體一覽無遺。
白天.夜晚都可以欣賞不同的感官美~
瞭望視野的絕佳賞景地點
夕陽照射下黃昏之美與夜晚燈光投射下，閃亮亮的燈海~格外美麗動人喔~
皿倉山ケーブルカー＆スロープカー
皿倉山纜車
福岡縣北九州市八幡東區大字尾倉1481-1
纜車票價:
大人往返 1230日圓
小孩往返 620日圓
纜車運行時間
4月~10月 10：00-22：00 (最後上山時間 21：20)
11月~3月 10：00-20：00 (最後上山時間 19：20)
停運日
每周星期二(國定例假日除外)
及六月第一個星期一至星期五(每年例行性保養維護)
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