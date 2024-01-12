工欲善其事必先利其器，想要打掃好家裡，維持家裡的整潔，有好的工具幫忙絕對事半功倍。在家裡工作的我，一有空檔就想幫家裡稍微打掃乾淨，不然等到大掃除才做，那可是三天三夜的大工程，想想就洗洗睡了，髒污又跟著我們過年。所以這次找到了清潔家裡的好幫手「韓國VOAR萬用無線電動清潔機」和「ABKO Life噴霧拖把」，有了它們加持，不用很厲害的清潔劑，也可以很輕鬆地清潔掉家裡的塵垢、水垢與發霉的陰暗角落喔！

「韓國VOAR無線電動清潔機」開箱

在還沒遇到韓國VOAR電動清潔機之前，我一直以來都是用清潔劑跟菜瓜布走天下的人。但是有些陳年的老垢、累積太久的黴菌，不過怎麼用力地刷、怎麼用力的噴清潔劑，就是聞風不動。而且還會因為噴太多清潔劑的關係，害得手也因為清潔的關係變得很粗糙，也不見得打掃得很乾淨，真的得不償失。

韓國VOAR電動清潔機，就是主婦們清掃的救星！漂亮的質感機身，搭上五種更換刷頭，還有附上收納用的架子，充電更是只需要USB就能充，充滿又是4小時持續使用的一條好漢。真是一機在手，方便無窮！

有了電動清潔機之後，不但可以輕鬆電動取代殘弱手動，而且五種不同的因應使用狀況可替換的刷頭，讓清潔更能每個角落都不用得過且過！

五種刷頭因應各種材質表面 清潔更加事半功倍

這邊簡單介紹一下韓國VOAR電動清潔機內附五種刷頭的使用情況：

基本刷頭：因應一般情況的硬材質表面，像是浴室的地板、牆壁以及廚房的水槽、桌面都可以使用此刷頭。

縫隙刷頭：顧名思義就是基本刷頭清不到的縫隙，就交給縫隙刷頭處理。以前用菜瓜布也很難刷到的角落跟牆壁溝縫，交給縫隙刷頭馬上搞定。

軟泡棉刷頭：適合比較容易受損、怕刮傷的表面，像是鏡子、玻璃就建議改用軟泡棉刷頭避免清潔後產生刮痕。

硬泡棉刷頭：其實就是在軟泡棉刷頭鋪上一層菜瓜布的概念，有些表面可能沒有到地板牆壁那麼粗勇，可是也不太擔心刮傷的話，像是廚房浴廁的琉璃台，就很適合用硬泡棉刷頭來清潔。

拋光套：就是一般拋光打蠟使用，如果家裡有車的人就很實用的。

基本刷頭實際使用開箱

浴室地板一直都是我很頭痛的地方，因為要清潔就得蹲下或跪下清掃，而且菜瓜布時代就得蹲超久，起身往往一陣貧血暈。但是有了VOAR電動清潔機就不一樣囉！不用自己出力也可以使出10倍以上的菜瓜布清潔力氣，一鍵開關機超級直覺做清潔，而且也可以更節省使用的清潔劑，就能達到比以前更厲害的清潔效果。

這個使用前後是不是很驚人，之前用菜瓜布頂多把黑色污垢跟部分白色皂水垢清潔調而已，但使用了VOAR電動清潔機，瞬間秒殺這些髒東西！

一樣很欠刷的水龍頭也來刷刷看。

旁邊的流理台也直接一刷頭到尾，一起做清潔。

看看這驚人的清潔前後，當然這幾個地方用菜瓜布一樣有不錯的效果，但是韓國VOAR光靠基本刷頭，就已經幫我過往菜瓜布刷不乾淨、刷不到的縫隙跟角落，全部把污垢都刷掉啦！

縫隙刷頭實際使用開箱

基本刷頭就已經很厲害能清潔到以往清潔不到的縫隙了，那縫隙刷頭當然更可以比基本更能把縫隙的髒東西全部清乾淨！

因為使用的不是特別清除黴菌的清潔劑，但只單純使用浴廁用清潔劑加上縫隙刷頭，就可以將菜瓜布很難刷的縫隙清潔到只剩頑劣的黴菌根，下次清潔劑就再多加強除菌根的部分，相信我家浴室很快就又能恢復成潔白的嶄新面貌啦！

軟泡棉刷頭實際使用開箱

除了黴菌，我家的浴室門也有陳年的水垢是我怎麼用清潔劑與菜瓜布都刷不乾淨的，這次入手了VOAR電動清潔機，超讓我期待使用後的成效。

因為浴室門是用玻璃製成，所以之前都不太敢用菜瓜布用力地刷，這次有了軟刷頭，就可以大膽的狂刷各種我看不順眼的水垢啦！

各位觀眾！結果真的超令我驚艷！我家的玻璃終於從毛玻璃重回原本透明玻璃的樣貌啦！而且我還故意留一點原先的水垢(如右圖右側門與左側門上半部)，就是想要很清楚比較前後的差異，效果差異之大馬上就看得見。

而且更讓我驚喜的是，有些清潔劑雖然再用清水清掉當下可以除掉水垢，但是過幾天乾掉後又馬上恢復毛玻璃狀態，這次使用VOAR清潔機讓玻璃門就算被風吹乾了，一樣還是原有玻璃的乾淨度呢！

硬泡棉刷頭實際使用開箱

比起浴室，我更痛恨清潔廚房工作台。因為很常下廚的關係，只要一炒菜或是做炸物，瓦斯爐上的油垢就直接無情的沾染了我家的廚房。我又不是每日很勤勞清潔的類型，想當然爾累積的油垢只會越來越噁心，使用菜瓜布在刷的時候，手直接與油垢做親密接觸超級噁心。

使用VOAR電動清潔機，都不用擔心弄髒雙手，也可以有效的清潔討人厭的油垢污漬！

以往都要先讓清潔劑靜置一段時間才能達到的清潔效果，這次急驚風的我直接噴了馬上開刷，只要10分鐘達到以往我可能搞個半小時以上的清潔成果！而且也是因為這次清潔得很乾淨，就也因此能發現以往用菜瓜布過度猛力的刷(不然怕刷不掉油垢)，果然就是造成平台上很多不可逆的刮痕了嗚嗚。

韓國VOAR電動清潔機萬用的五種刷頭直接隨盒附贈，把家裡各種角落只需靠仰賴同一機身，不用擔心手部粗糙，就能輕鬆清潔溜溜！

韓國ABKO Life噴霧式秒收拖把 開箱

其實在入手ABKO Life噴霧式拖把之前，我家就已經買過無數的各種好神拖，但再神的拖把都難免還是得要用到手去把拖把上的噁心毛髮清掉，不然只會越拖越髒！所以ABKO Life噴霧式拖把號稱完全不用弄髒雙手，就讓我超級期待它的妙用之處。

拖把組裝採用三節式，並且附贈一個清潔刮刀與超細纖維拖把布備品。

組裝也不難，就是把卡榫確定有對準卡上就完成了。

拖把高度設計剛好是適合一般身高不用特別彎腰也可出力使用，同時不用時可以直接站立，不用偶而需要中斷打掃去領包裹時，只能讓拖把隨地倒下。

使用上也非常輕鬆出力，360度的轉頭設計，可以輕鬆想轉彎拖把頭就會自己轉到該有的角度。

拖把頭設計也很扁平，所以正常拖把進不去的夾縫，ABKO Life噴霧式拖把都能進得去！

開始拖地之前，也別忘了先將拖把頭內裝置加入適當的水量儲備。

拖地拖得正開心，結果發現拖把越來越乾時，不用返頭回去水桶內才能補水，用上面的按壓手把拖把頭就會自動噴水，不用中斷就能繼續完成拖地的任務。

以後拖個房間地板，就不用一直為了加水，拼命來回廁所跟房間了！大大縮短清潔的時間阿！

到了要清潔拖把的時候，也是簡單用腳踩住一端，就能輕鬆立起。

有毛髮卡在超細纖維拖布上的話，使用附贈的刮刀就能不用手接觸的方式輕鬆刮掉。

要清洗拖把更是簡單，來回抽送拉桿就能直接清潔，同時擰乾拖布上的水，以上過程都不需要經過雙手就能完成！

使用後就可以像我這樣直立起放置，比較它牌的必須靠牆之外，一不小心還可能直接倒下敲頭，韓國ABKO Life噴霧式拖把真是簡約質感造型，收納上又不造成空間浪費！

韓國ABKO Life噴霧式拖把的輕鬆拖，只有使用過才能懂！搭配以上實際使用後的拖把特點，相信之後叫老公天天拖地，就沒有理由讓他嫌髒嫌麻煩啦！

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