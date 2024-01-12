2024年草坪頭櫻花季將於1月27日盛大開跑！這次活動在1月23日的記者會後正式展開。而且超巧的是，正好趕上春節長假。屆時你可以一睹盛開的李花和櫻花，各種花朵綻放，讓你眼福大開。山櫻、河津櫻、垂櫻以及李花都會陸續開放，花期預計會延續到3月10日。趁著假期，一起來欣賞這美麗的花海吧！
草坪頭櫻花季百花齊放
文章為2023年2月3日所拍攝，非現在實況，最新消息陸續更新
必走景點：P1停車場(白色田園)、P10停車場(冠鈺園茶園)、P14停車場(明生李白花步道)
草坪頭玉山觀光茶園的櫻花季又開始啦！這可是每年例行的盛事，平日去的話，人潮真的超多的喔！如果你想要拍到清靜的美景，我建議你一大早就來，這樣人潮相對會少一些。我還特地給你找了一份草坪頭櫻花季的園區導覽地圖，你可以照著地圖走，應該會更方便喔！
草坪頭 | 活動日期
113年1月27日(星期六)起至113年3月10日(星期日)止(賞花期視花季開花情況而定)
草坪頭 | 入園相關費用
開鑼儀式記者會：待更新
收費期間：待更新(配合花期調整，如有變更另行公告) 入園清潔費用:每人50元。
大型車入園方式:
- 大型車停放於愛玉橋旁臨時免費停車場，轉搭20人座免費接駁車至園區入口。
小型車入園方式:
- 直接開進園區內並依工作人員安排停車位置，由當地地主收取每台100元停車清潔費。
- 停放於愛玉橋臨時免費停車場，轉搭20人座免費接駁車至園區入口。
如有任何疑問請撥信義鄉公所農業觀光課049-2791515#123.124.107
草坪頭｜第一美停車場白色田園
園區裡總共有18個停車場，分別是P1到P18，都是由當地地主經營的。停一台車要100元哦，所以如果想開車進來，最好趁早來才能找到位置。如果不想開車，也可以選擇在愛玉橋旁邊的臨時免費停車場停好車，然後免費搭接駁車進入園區。這次我們是從最上面的白色田園往下走，白色田園的李花也盛開了，超壯觀的！如果沒有車更棒，而且偶爾還會聽到蜜蜂嗡嗡的聲音哦！
一路往下走都能看到櫻花樹，目前它們還沒有盛開，但步道兩側的櫻花正處於即將綻放的階段，再過些日子一定會更美。
今年的李花真的美呆了耶！整個就像炸開了一樣！遠遠看就能看到一片白茫茫的景象。
再過一陣子，我家的櫻花也會爆開了，花季一直延續到3月初，趁著休假的時候可以來看看喔！當然，我會建議平日來比較好玩啦！
有些山櫻花已經快滿開了，樹上的花苞還是滿滿的，目前大概有七成開了吧！
沿途還有很多好吃的可以品嚐喔，如果走累了或是逛累了，可以稍事休息！吃飽後再繼續欣賞美景哦！
人潮與櫻花共舞，很多遊客都會和櫻花合照喔！是不是看了也想趕快來一趟呢？
整排的櫻花也正等著綻放呢，可以想像一旦全部開花一定超級美的！
像這棵櫻花已經趨近於滿開了，拍起來真的很美!!花團錦簇~
草坪頭｜兩津草莓園不輸日本草莓喔
旅咖在草坪頭發現了唯一一家有種草莓的店家，就是草坪頭玉山觀光_兩津草莓園。這裡的草莓可大了，而且超甜，咬下去超多汁的喔！有白草莓和普通草莓可供購買，而且年底還計畫開放給遊客親自摘草莓呢！除了草莓，對茶葉有興趣的朋友也可以問問兩津喔！
草坪頭橋｜整排粉紅櫻花
雖然櫻花有各種顏色，對台灣人來說，粉色櫻花還是最受喜愛的，畢竟拍起來真的超粉嫩的！在草坪頭橋旁邊就有一排粉紅櫻花，不知道是什麼品種呢？有人說是河津櫻，也有人說是香水櫻花，想知道的可以Google一下櫻花品種的區別。不過其實拍照好看，櫻花是哪一種似乎都不太重要啦，你覺得呢？
草坪頭｜冠鈺園茶園
冠鈺園茶園在草坪頭可是相當有名，而且氛圍超浪漫的哦！你可以在一片雪白的李花樹下品嚐小火鍋，是不是感覺超有意境呢？不過因為是花季，如果想在冠鈺園茶園的李花樹下用餐，建議最好先打電話預約一下比較安心哦！我那天去是平日，但人潮真的多到爆炸！冠鈺園茶園本身也有停車場，費用是100元，不過位置不多而且路有點狹窄，所以建議最好停在比較大的停車場再進來比較方便啦！
走在草坪頭園區裡面不時就可以看到滿開的櫻花，真的很好拍照，任何一個角落都是拍照打卡點!!!
在草坪頭只要是李花都是呈現滿開的狀態，所以在這邊會讓你的手機相機不斷地拍照喔!!
草坪頭｜明生李白花步道
我覺得最近兩年最夯的景點應該就是明生李白花步道了！這條步道位於14號停車場附近，也是有提供停車的，價格是100元，而且旁邊還有一個李花隧道，整個景色美得不要不要的！不過就是人潮實在太多了，怎麼拍都有人在那邊，真的是超熱門的。那裡還可以坐在李花樹底下喝茶，是不是感覺超有意境又浪漫呢？
你看看，去年這個時候還沒有那麼多人，拍照真的超好看的！說真的，如果你想要拍到沒有人的畫面，就必須趁早到草坪頭哦！所以我建議中部的朋友要來這邊的話，最好5~6點就出發了！到了這邊大概8點左右，人潮應該會相對少一些！
草坪頭｜101葉家古厝
在明生李白花步道旁還有一個101葉家古厝，這裡有一條景觀步道可以漫步，由燈籠花和李花形成的隧道也是拍照的好地方！在101葉家古厝還可以品嚐到地道的愛玉冰。
可以趁平日或假日來走走。不過如果怕人潮的話，建議還是平日來比較好。不論是開車還是搭車都非常方便，入園費是50元/人，而且草坪頭提供免費接駁車服務，園區內也有小型車可以停，停車費也只要100元，真的超划算的！心動不如馬上行動，趕快來欣賞這片花海吧！
不能錯過的景點
草坪頭櫻花季資訊
店家/景點資訊
- 店家名稱：草坪頭櫻花季
- 所在地址：臺灣南投縣信義區太平巷113之1號
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00
- 店家電話：
- 評價：★★★★★
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