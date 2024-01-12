吃心絕對 5 天 ago 在〈良運咖啡 – HoYun cafe x 鄰近逍遙園白色小屋咖啡店〉中留言功能已關閉

關於良運咖啡 HoYun cafe的兩三事

良運HoYun cafe是一家位於高雄市新興區六合一路的咖啡店，鄰近逍遙園和信義國小捷運站。

良運咖啡 HoYun cafe的店內外環境

店內外環境簡約而有質感，以白色和木質為主調，營造出乾淨舒適的氛圍。店外有戶外座位，可以欣賞逍遙園的景色。

良運咖啡 HoYun cafe菜單

菜單上有多款咖啡、茶飲、牛奶飲品、氣泡飲等，還有厚片吐司、可朗芙、可頌、甜點等，也有鹹食簡餐，價位算是較平價的。

良運咖啡 HoYun cafe餐點介紹

三生有幸椒麻拌麵 95元

手作黑豬肉水餃 95元

老紅茶 50元

鮮檸氣泡西西里 100元

良運咖啡 HoYun cafe營業資訊

地址：新興區六合一路49-14號

電話： 07 236 9677

營業時間：周日至周四AM10：30～PM6：30

周五周六AM10:30~PM11:30

每週一和隔周二公休

周五周六AM10:30~PM11:30 每週一和隔周二公休 IG：https://www.instagram.com/hoyun_cafe/



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