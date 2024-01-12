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一陣子沒往台北跑了，剛好住台中的網友要到台北網聚，路過桃園就把我抓來啦～是說一群大叔大嬸都四十好幾了還每天出團在打魔獸也算一絕啦ＸＤ

這次網聚的地方由住在北車附近的公會會員米漿來負責，聽說他特別找了一間很美味的義大利餐廳！到底有多好吃呢？走吧我們來看看就知道囉～

BANCO棒可 窯烤PIZZA . 自製生麵 重南店

0223889778

台北市中正區重慶南路一段86號 請點我開始BANCO棒可窯烤PIZZA.自製生麵 重南店導航

11:30–15:30、17:00–21:00，若有臨時營業時間變動請依店家公告為準！

停車資訊：…………對不起我想了半天，附近停車真的不便宜呢～還是決定搭大眾運輸工具過來比較方便！！！

店內環境

一進來就愛上店裡的裝潢，明亮簡單又有特色，而且牆上的畫都好可愛呢！（大心

喔喔，半開放式的廚房，可以看到廚師們在裡面大展手藝喔。

看著就很專業的披薩專用烤爐！等等應該也要點個披薩來吃吃才行。

運氣不錯啊我們，朋友說他訂到店裡唯一的包廂了呢～平常可是要預約才有喔。米漿說他們公司有時會特別預約這個小包廂來開會，因為這裡有電視可以投影開會資料，所以邊吃飯邊開會好像還挺別緻的？（笑

菜單挺大本的，而且非常有質感啊……咦？自製生麵？等等，義大利麵不就是買現成那種一包一包的麵條回來煮，再靠廚師料理調味的嗎？看來我好像開啟了我全新的世界大門啊……

喔喔！菜單底下還有一張很詳細的說明，原來BANCO的義大利麵是自己做的呢！剛剛不是有經過廚房嗎？裡面就有著他們的製麵機呢！看來等一下要好好的品嚐一下，BANCO自己做的生麵條跟一般成品的義大利麵吃起來有什麼不一樣啊！

菜單介紹

事不宜遲！大家人手一本菜單就開始選自己愛吃的餐點了，雖然這裡也有提供多人的套餐，但每個人想吃的都不同嘛所以就乾脆各點各的囉！第一頁是飲料甜點跟餐酒，聽朋友說這裡的白酒很不錯～反正我今天搭車來嘛～喝起來啊～不過還是要提醒同學們，開車不喝酒喝酒不開車，這可是基本中的基本喔！（認真），嗯？話說這甜點真的意思啊，布丁苦苦？熱帶巴巴這好像也不錯啊！

哇，BANCO竟然還有自己的外送服務？而且超狂的竟然還有會議套餐！？！？

這一頁有沙拉啦蔬菜啦（蔬菜類快速跳過），還有鐵盤料理配佛卡夏耶。

好了，我沒有懸念了，就決定是你啦～出來吧蒜香海鹽迷你牛小排清炒生麵！

好奇自製生麵的同學可以看看後頭的介紹，而且BANCO竟然還有每週一三五不同特價的產品日！喔耶喔耶！我們今天是火腿日啊～～～（激動

這裡還有個挺適合商業人士的套餐，而且是重南店限定的，應該是附近有著許多的辦公大樓吧～剛瞄了下外頭坐著用餐的很多都是上班族出來用餐的樣子呢。

來來來，看看披薩也不錯～價格其實不算貴耶。什麼！週三竟然是BANCO的白酒日！買一送一也太划算了！

哇！竟然有Calzone！跟同學們說一下啊Calzone就是像披薩餃一樣的餐點啦，我有個朋友在蘇澳超會做Calzone的～來看看這裡的Calzone作得怎樣吧，如果比我朋友做的好吃那我得去教教他才行！（謎之音：最好你吃過一次就可以教人了啊………

餐點品項

鷹嘴豆蘑菇濃湯

我到餐廳吃飯的時候啊，習慣會先點一份湯來喝。因為湯這道菜色啊，可以做得很簡單很普通，但若是對湯品用心製作的餐廳，那其他的菜色肯定更棒！

剛上桌就聞到一股讓人覺得溫和放鬆的香氣，稍微試了一口…嗯，溫和的濃湯讓我整個人都暖了起來，而且菇類的特有香氣與濃湯結合的很不錯。

小小一碗湯裡菇菇還不少呢，還用了台灣比較少見的鷹嘴豆，越吃越香。

蒜香海鹽迷你牛小排清炒生麵

雖說是迷你牛小排，但實際上份量挺大的！又厚實又多汁的牛小排就躺在我的盤子裡啊…好像正對我說＂吃我啊～吃我啊～＂……（謎之音：你應該是餓瘋了？？？

來來來，同學們看看這牛小排的切面多美啊～帶著粉紅色澤的牛肉以及滿溢的肉汁！雖說牛小排的熟度沒辦法調整，但我覺得上桌時大約六分的熟度是非常剛好的，吃起來肉質柔軟，而且只使用了海鹽來調味更能吃出牛小排的美味啊！

這就是讓我好奇到不行的自製生麵啦，迫不及待地捲起滿滿一叉就往嘴裡送！嗯……嗯嗯！嗯嗯嗯嗯！！！（謎之音：你能不能先把麵吞下去再說話！！！！

這麵條真的太好吃了！完全顛覆了我對義大利麵的刻板印象！不只軟硬適中而且麵條還充份吸附了醬汁～吃起來更帶著淡淡的麵粉香氣～實在是太棒了。

茄汁四季鮮蔬生麵

詩姐點的是這個茄汁口味的四季鮮蔬生麵，嗯……好吧雖然我不是很愛吃蔬菜，但是主廚擺盤擺得很好看而且顏色也挺美的，不然詩姐借我拍一下吧！順便借我吃一口ＸＤ

唔！生麵的美味我已經領教過了，但這盤茄汁四季鮮蔬生麵讓我驚訝的是他的茄汁味道非常棒！溫和濃郁的醬汁再加上一絲絲恰到好處的蕃茄酸香，非常不錯的味道呢。

鮮蔬炒培根+佛卡夏

原來這裡的小鐵盤料理都是搭配一份佛卡夏麵包，而且佛卡夏還挺大份的！像這個鮮蔬炒培根用料也很實在，厚厚的培根就有六七塊啊，而且沒想到蔬菜炒好再撒上起司粉後這麼香。

使用優質橄欖油再加上香草等香料烘烤出來的佛卡夏香氣十足，外脆內柔越吃越香呢。

生火腿月亮起士烤培根Calzone

碩大的Calzone上大手筆的鋪上生火腿還有芝麻葉，然後灑上大把的起司片～因為Calzone有點像弦月一樣所以叫月亮吧？話說回來啊，有同學跟我一樣熱愛生火腿的嗎？一般來說生火腿因為非常單純的只用鹽來醃漬風乾，所以單獨吃的話雖然口感綿密但味道偏鹹～大多都是搭配像哈蜜瓜一類的水果來平衡，不然搭配芝麻葉來吃更有一番風味喔！芝麻葉獨特的香氣跟生火腿真的搭！也有些人喜歡用生火腿搭配酒類喔～我個人覺得冰鎮後的白酒就非常適合！

因為我對紅白酒並不內行，所以就請店員小姐姐推薦一下店裡酒單上適合搭配的白酒～她推薦我們可以先點一杯白梢楠白酒試試，帶著多種水果香氣喝來清爽怡人，一試之下果然非常適合搭配生火腿呢～不由得再次感謝我今天是搭車來的啊！畢竟喝酒不開車開車不喝酒是最最重要的一件事喔！

另外這一支灰皮諾白酒也是小姐姐非常推薦的，是帶著淡淡的蘋果與植物香氣的酒，清爽不甜聽說很適合搭配海鮮與雞肉等白肉料理呢。

來來來，先切開看看裡面有什麼好料吧……哇！好吃夠味的培根，再加上滿滿的乳酪～越吃越香～越吃越順口！而且培根好像有兩種，味道口感都不太一樣呢～我們正在討論這個的時候，剛好可愛的小姐姐過來幫我們加水，她就笑著說＂你們還挺內行的呢～我們這個Calzone裡面用的是牛肉以及豬肉培根唷，而且還是專門從國外進口的！＂我說BANCO的廚師也太厲害了吧！每天做生麵做料理還要花時間在找最適合披薩的各式食材啊！（肅然起敬

迷你小滿生火腿拼盤

真的是生火腿吃上癮了我，反正白酒還有嘛～我就又加點了一份這個迷你小滿生火腿拼盤！等等啊我說小姐姐妳過來一下啊～（招手

這哪裡＂迷你＂了？這算大份的吧？？？好吧反正我愛吃生火腿～配上芝麻葉來一口白酒，享受啊！

甜點介紹

因為看著菜單上的介紹覺得這兩個甜點實在太有意思了，所以我們就決定點了熱帶巴巴以及布丁苦苦來試試。

熱帶巴巴

這個看起來有點像是奶油麵包的甜點聽說是法國人很愛吃的一種甜食喔，其實是海綿蛋糕的一種。吃進嘴裡才發現啊，原來烤好之後的巴巴是浸泡在蘭姆酒裡面啊！內部充分地吸飽了蘭姆酒以及糖漿！讓人吃起來有點兒微醺又香甜呢～不過巴巴也不會這樣就一整個軟掉，還是有著綿密的口感，搭點巴巴上頭附著的糖漬橙皮跟鮮奶油一起吃啊～清香不膩～果然甜點是一種非常怡人療癒的食物呢～

布丁苦苦

小姐姐說這是店裡每天賣到缺貨的甜點，看著就像個烤布丁嘛～讓我偷吃一口試試……嗯…嗯嗯！滑嫩香甜的烤布丁非常好吃，但重點是你得挖深一點！最底層有著一層微苦不澀的焦糖糖漿！跟這個烤布丁真的是絕配！詩姐妳再讓我吃一口吧……妳會不會太誇張啊？我只不過是陶醉了兩秒左右妳就整個吃光了？ＸＤＤＤ

吃飽啦！離等等去唱歌的時間還早所以我們就稍微坐著聊聊天，然後說到這裡的餐點啊～台中朋友說好吃！桃園代表也覺得很棒！台北在地人則認為這裡算是CP值很高的一間綜合義大利餐廳呢～看來得好好記在我的美食小本本裡面，下回帶朋友來台北玩就知道來BANCO吃飯囉。

店家/景點資訊

店家名稱：BANCO棒可 窯烤PIZZA . 自製生麵 重南店

所在地址：臺灣台北市中正區重慶南路一段86號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30–15:30-17:00–21:00

店家電話：0223889778

評價：★★★★★





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