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台灣女神厚蛋捲｜大甲伴手禮必買 還有超人氣曲奇餅乾 年節送禮好選擇

2024-01-12 17:00:44 狐狸金的日常 人氣：95
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窩客好文

狐狸金的日常

發表篇數：526篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：台灣女神厚蛋捲
phone04-26817292
place台中市大甲區青三路10巷37號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台灣女神厚蛋捲｜

台中伴手禮推薦台灣女神厚蛋捲親民的價格跟實在的用料，是超人氣的團購美食與伴手禮，厚蛋捲夾心蛋捲還有曲奇餅乾都可以自由的搭配成想要的禮盒，台灣女神厚蛋捲特別選用法國天然無鹽奶油製作，就是這樣用心與堅持獲得超多死忠顧客。

台灣女神厚蛋捲

營業時間 09:30-19:30

電話 0426817292

地址 437台中市大甲區青三路10巷37號

樹太老日本定食｜100%越光米無限量吃到飽 20年老字號人氣臉書專頁點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

台灣女神厚蛋捲｜

台灣女神厚蛋捲有不同包裝禮盒可以選擇搭配，當然想要單獨買幾盒回家嗑也是沒問題，像是紅色的年節禮盒拿來送禮真的喜氣洋洋。

台灣女神厚蛋捲｜

台灣女神厚蛋捲的曲奇餅乾有原味伯爵抹茶巧克力四種風味，除了單一風味的選擇外，還有鐵盒裝的混搭原味+伯爵原味+巧克力原味+伯爵+巧克力的搭配，對於想要一次吃到不同口味的朋友來說是很讚的選擇。

台灣女神厚蛋捲｜

台灣女神厚蛋捲｜

台灣女神厚蛋捲的曲奇餅乾比一般的大塊一點點，同樣用的是「法國天然無鹽奶油」製作，這幾年曲奇餅乾也是超人氣點心，不管是自己吃還是買來送人絕對都很有面子，那酥酥鬆鬆的口感一口吃下滿滿的奶香真的讓人停不下來。

台灣女神厚蛋捲｜

年節禮盒裡頭可以放進四盒，就可以依照自己喜歡的品項、口味去搭配，他們都是手工製作所以真的在這些年節到來前夕，大家一定要手刀早早就預訂才不會買不到喲~

台灣女神厚蛋捲｜

台灣女神厚蛋捲｜

小金自己特別喜歡台灣女神厚蛋捲的這個蝴蝶禮盒，除了年節送禮或是伴手禮之外，自己買來當早餐、下午茶、點心宵夜都很讚。

台灣女神厚蛋捲｜

台灣女神厚蛋捲｜

台灣女神厚蛋捲厚蛋捲每盒是15入，收到後小金立馬泡了咖啡就開吃，一口咖啡搭配一口厚蛋捲真的超級享受的，真的記得要多訂幾盒才夠吃啊！

台灣女神厚蛋捲｜

台灣女神厚蛋捲｜

夾心蛋捲每種口味都是一盒10入裝，有夾心花生夾心芝麻夾心肉鬆三種不同的口味，除了蛋捲本身的奶油與蛋的香氣之外，還多了餡料的滋味非常誘人，特別是肉鬆這甜甜鹹鹹的口味，除了當點心之外拿來當早餐也很合適耶！

台灣女神厚蛋捲｜

台灣女神厚蛋捲的厚度是市售我們一般吃到蛋捲的兩倍左右，那札實的口感加上濃濃的奶香大人小孩都無法抗拒，如果真的要問小金哪種口味最好吃最推薦，真心覺得每種風味都好吃~哈哈哈！反正就各買一盒來吃吃就知道啦~

台灣女神厚蛋捲｜

台灣女神厚蛋捲｜

來個近照讓大家看一下厚蛋捲跟夾心蛋捲的差異，夾心的就是在原本的厚蛋捲裡頭再夾入滿滿滿的餡料，對了對了~台灣女神厚蛋捲的肉鬆口味用的還是無化學添加的嬰兒肉鬆，所以可以吃的美味又安心~讚讚台灣女神厚蛋捲｜大甲伴手禮必買 還有超人氣曲奇餅乾 年節送禮

台灣女神厚蛋捲｜

台灣女神厚蛋捲菜單(實際營業資訊依店家公告為主)

台灣女神厚蛋捲

營業時間 09:30-19:30

電話 0426817292

地址 437台中市大甲區青三路10巷37號

樹太老日本定食｜100%越光米無限量吃到飽 20年老字號人氣臉書專頁點我

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狐狸金 Vulpes lagopus

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