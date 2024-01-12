如《海王乾燒蛤蜊》副標一般，《眾裡尋他千百度，與我一試成主顧》，來自雲林產地直送的蛤蠣就是新鮮好吃、湯也很好喝!!

新竹城隍廟舊城商圈，近日開了一間海王乾燒蛤蠣專賣；只有做外帶喔!!

地址：新竹市北區中山路95號



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鄰近城隍廟的停車場有汽車可以臨停府後停車場、稅務局停車場等；城隍廟中山路一整條都有停車場喔! 機車，可以自己找騎樓、有畫線車格都可以!!

濃郁蒜頭、濃厚胡椒、四川花椒，這三種重口味製作成乾燒 (可以買來搭配啤酒)；海王原味、神仙枸杞、剝皮辣椒，這三種做成湯品；

老闆是個文案奇才，四川花椒口味副標是讓你體驗一把酥麻到頂的快感!! 剝皮辣椒口味的副標是讓你一試成主顧、濃厚胡椒口味副標為我可是會讓你流淚又流汗；每一道菜均有其師傅與老闆對其的詮釋!!

品嘗美食也欣賞讓人會心一笑的文案!!

放在櫃台前的是來自雲林產地直送的蛤蠣，每個個頭均有2-3公分；蛤蠣當天拍攝有吐舌頭給我看，真的很可愛!! ；每道餐品可以得到10-12顆 左右的蛤蠣，每一口都是海味滿滿!!

採用自助機台點餐，每道菜均NT100；很像百元理髮那樣，選定要的餐食後點選結帳，把NT100紙鈔平行輸入機台即結帳完畢! 這份收據自己保存，出餐時核對餐食；就可以帶回家享用了喔!!

老闆說，來的客人只有選豆芽菜；之後機台選單通通改成加豆芽菜!! 哈哈哈!! 機台產出這張，是自己這邊的收據；師傅那邊也同時獲得一份出餐資訊，拿到餐點核對一下沒問題就可以帶回家品嘗嚕!

今天六種口味，通通都有品嘗到! 乾燒：濃郁蒜頭、濃厚胡椒、四川花椒；湯品：海王原味、神仙枸杞、剝皮辣椒；

《海王神仙枸杞蛤蜊》：滋補，溫潤好喝；雖然是藥酒湯頭可是酒氣沒有很重、鮮甜居多!! 相當推薦!!

《海王神仙枸杞蛤蜊》來自雲林產地直送新鮮蛤蜊和使用藥酒與枸杞浸泡一個月，交融而成的海味湯頭帶著藥膳甜和海味蛤蜊自然的鹹；鹹鹹甜甜真的很好喝啦!!

老闆和師傅的文案是勾起你內心最深處的渴望，像極了愛情；太鬼才了啦!

《海王剝皮辣椒蛤蜊》也很推薦；剝皮辣椒微辣、吃的到辣椒的口感脆脆的很像脆瓜罐頭的口感!! 湯頭也是鮮甜、微辣!! 老闆說這道女孩子很喜歡!!

我個人超級喜歡這道《海王原味蛤蜊》，蛤蜊海味滿滿之外、筷子夾起來的九層塔裹滿蛤蜊湯汁；一入口脆爽中有著海味湯汁，真的有一試成主顧!!

這道原味蛤蜊，只有水與米酒、豆芽菜、九層塔；品嘗的是最原始的蛤蜊好滋味!! 老闆與師傅的文案是純純的愛、滿滿的我!! 笑死!!

《海王原味蛤蜊》很棒的海味湯頭!! 非常適合目前新竹氣溫驟降的天氣!!

《海王濃郁蒜頭蛤蜊》這道我也很喜歡!! 雲林也是蒜頭的故鄉，蒜頭用料也是相當豪爽；可以把蒜頭塞滿蛤蜊殼一起享用，一口蒜頭蜊殼可以幫你更身體強健!!

如果這道也有湯的，也很好；因為我也很喜歡蒜頭和蛤蜊一起的湯頭!!

《海王濃厚胡椒蛤蜊》自家調配的胡椒，用料也很十足；辣度微微，適合喜歡胡椒口味的朋友。這道也是乾燒，可宜下酒菜!! 老闆與師傅的文案是會讓你流汗又流淚!!

《海王四川花椒蛤蜊》大紅袍、花椒等，約略十餘種祕製調料，喜歡重口味可以點上一道!! 椒、麻、鹹香，讓蛤蜊更顯香辣好吃!!

《海王四川花椒蛤蜊》調料自家配製，用料很踏實足夠；口味辣中會回勾麻、辣度有後勁!! 搭配啤酒使用、很適合!!

《海王四川花椒蛤蜊》海味蛤蜊在師傅的巧手下更顯麻、香、辣更有一番美味!!

每道外帶紙碗均附有菜名貼紙與無理頭文案喔!! 鬼才老闆與師傅的巧心設計!! 這種冷冽新竹寒冬真的可以UberEat or Foodpanda給你心愛的阿娜搭!!

讓心愛的滋補一下!!

海王 乾燒蛤蠣專賣

海王乾燒蛤-城隍廟店

新竹市北區中山路95號

營業時間：17：00~01：00（售完為止）

訂購電話 0916858527

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