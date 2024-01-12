

女兒說我，若要寫這篇食記，可能會是浪費時間，我的粉絲族群，應該不會有太大的興趣，且活動期間只有一個月多。會對這有興趣的，只有這款的遊戲迷，而且是很迷的，才會有興趣。又說，我對這遊戲又很不了解，這遊戲的族群比我還了解...。我則回女兒，我的部落格食遊記，其實通常只是我和你們的生活記錄，這才是我覺得最重要的。（當然這篇最後，也又變成了我很長的碎碎唸～）

女兒和一位很要好的南部大學同學，她們都有玩著名的網路與手機跨平台遊戲《陰陽師Onmyoji》，連兒子也有玩，因為姊姊可以帶領他（罩他）。不過女兒的同學，比女兒更迷，可是買了不少限定周邊，有些拿來收藏、有些拿來轉售（原來這在遊戲迷中也是很值錢）。女同學一得知，在台北市東區要舉辦主題線下Café的活動，想說她若自己北上，除了花費往返的時間與高鐵費，餐點也無法都點到（餐點附有主題餐墊紙，及不同樣式的杯墊、插牌與盲卡包）。於是拜託女兒，看能不能幫她前往，順便買限量周邊，如果我們能一家四口都到更好，女同學願意支付餐費，她覺得比她自己北上，還省更多卻會得到與買到更多！

所以女兒，就邀我們一起來了～

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▲店外觀

美好年代Belle Époque，

是一家主要販售早午餐、義大利麵、舒芙蕾與咖啡的餐廳，

位在SOGO台北忠孝館後方巷弄內。

店外觀散發出古典味，

也是當地小有名氣的店家。





▲陰陽師x美好年代

這回網路與手機跨平台遊戲《陰陽師Onmyoji》，

在美好年代餐廳，

所舉辦的線下Café主題為〔平安京的美好年代〕。

活動日期：2024/1/5(五) – 2024/2/18(日)





▲誘人的舒芙蕾餐點照

據聞，

美好年代餐廳的舒芙蕾，

原本就是其人氣招牌之一～





▲店內人潮

我們是活動第二天前往，

店家中午12點營業，

店內已有不少遊戲迷～





▲店內原本就擺放了許多古物，

也是店家原本的特色。

活動期間則擺放了，

有古典感的遊戲角色宴會造型立牌，

感覺很融合～





▲大幅陰陽師透光圖繪





▲用餐環境具華麗又富古典美的氛圍





▲透光圖繪隔牆

四位遊戲中的式神角色：伊邪那美、須佐之男、天照、荒，

以全新宴會造型現身。





▲往地下室用餐區的階梯

很有帶領客人通往

真實與虛擬、華麗與古典的Fu~





▲古典美氛圍的座位區

精美遊戲角色繪畫，

以及人形立牌佈置，

營造屬於平安京的年代氛圍。





▲地下室用餐區一隅





▲遊戲角色造型燈飾

老婆說這很可愛，

而且是軟的可以捏，

其燈飾的開關，

和幾段的亮度，

都是用捏的～





▲平時菜單





▲線下Café活動專屬菜單

四道精選主餐、四款飲品。

我們家剛好四人，

剛好各來一份～





▲點餐後，排隊購買周邊商品

感受得到，

當天絕大部分的年輕客人，

都是為了周邊而來。

才驚覺我和老婆，

應該是當日午餐時段，

年齡最大的客人！

當天也沒有看到，

有年輕人帶父母來的，

女兒可說是個奇杷，

我和老婆也是，

哈～





▲主題周邊限定販售，展示品

販售的商品有：壓克力立牌（4款）、壓力克吊飾（5款）、式神胸章（4款）、鐳射票（4款）、2024年三角桌曆、Q版式神貼紙組（2款）、福袋（3款）。（主題周邊資訊節錄官方網站，實際活動內容依據官方與現場公告）

我們是活動第二天前往，

福袋第一天就已完全售完，

另也有2~3款周邊沒有了，

可見真的很受其遊戲迷的喜愛。

提醒，

若想前往購買喜愛的周邊款式，

建議先去活動官網，

了解售完了沒喔～





▲拍照打卡禮

於店內拍攝佈置、餐點等與本次活動相關的照片，並公開打卡發文 ＃平安京的美好年代 #終章亦序章 ，即可獲得式神盲卡包一份，每人每天限參與活動一次。

寮聚活動限定 完成即可獲得精美式神透卡一份。

活動期間，訂位人數達4人以上，並備註「陰陽師玩家寮聚」，且玩家等級達30等，完成寮聚任務，每人皆可獲得限定式神透卡一份。

說通關密語接「暗號密語」任務 完成可得精美小禮

活動期間內，每周會推出不同的秘密任務，完成任務即可獲得對應獎勵！

（活動資訊節錄官方網站，實際活動內容依據官方與現場公告）





▲主題餐墊紙、式神杯墊、式神插牌

任選一份陰陽師主食或甜食，即可獲得式神插牌。

任選一份陰陽師套餐，即可獲得主題餐墊紙。

任選一份陰陽師飲料，即可獲得式神杯墊。

女兒說這店家很有經驗，

知道遊戲迷們，

是連主題餐墊紙、式神杯墊、式神插牌，

都要拿來收藏，

所以是在客人點完餐結帳後，

外觀完整無瑕的直接拿給客人。

又說之前曾有家店，

竟然還直接就鋪在桌上，

餐點差點放上去就弄髒了...





▲女兒幫同學買的戰利品

除了已售完的，

其它的都買了...





▲四道精選主餐

太陽蛋打拋豬、番茄肉醬義大利麵、海鮮烤餅、美好早餐組





▲四款飲品

圖片中由左至右分別是：百香果蘇打、葡萄氣泡飲、 薄荷藍甘菊氣泡飲。

飲品的色澤漸層很好看，

風味不會太強烈，

算是好喝順口。

第四款飲品棉花糖可可，

由於需要製作時間，

用餐到一半才送上，

所以不在本圖中。





▲太陽蛋打拋豬

半熟的太陽蛋外觀，

看起來邪惡又美味。

打拋豬麵，

帶點鹹香味，

是當天四道中，

比較合我口味的一道～





▲番茄肉醬義大利麵

中規中矩，

我對這沒留什麼記憶點。





▲海鮮烤餅





▲美好早餐組

營養活力滿滿～





▲棉花糖可可

母女子都想喝這杯，

當天也是最愛這杯！

但我對甜飲，

尤其是可可，

一向是跳過。





▲提拉米蘇舒芙蕾

舒芙蕾是店家的招牌之一，

於是我就追加，

點來給母女子嚐嚐。

對不擅甜食也不喜甜食的我，

覺得尚可。





▲留影

曾有幾位女兒的同學對她說，很羨慕她有很開明的父母，尤其是媽媽，除了會陪她逛街，還會一起逛動漫展、參加應援韓星的主題餐廳...等，感情像姊妹。女兒則通常回：「我爸媽有時也會不太理解，或不認同，但還是會尊重我的想法。」

老婆則對女兒說：「我老的時候，妳還是一樣要常帶我，體驗一些我沒接觸過的新事物，我才能保有和妳一樣年輕的心。」

我則說：「追動漫、追星，我是覺得還好，就像我年輕時，很愛組裝大型船艦模型和鋼彈，也買了數百本漫畫，花了不少錢。後來因為要結婚，沒有那麼多空間和時間，就都處理掉了，加上收入有限還要養家，也就沒再買再玩。只要不是做壞事，不會有什麼無法挽救嚴重後果，妳想幹嘛，妳有能力或可以承受結果，我們即便不認同，也不會硬擋。」

話題有點扯遠了...

我不太了解這個遊戲與族群，

只能說用餐前，

女兒拍了，

用餐附贈的主題餐墊紙、式神杯墊、式神插牌，

拍照打卡禮的盲卡包數包，

以及幫買到的周邊，

給女同學，

感受到她非常開心，

也說請我們一家用餐太值得，

我和老婆也謝謝她支付餐費請我們。

若站在店家的餐點、環境，

以及價位來評論，

我覺得餐點口感屬中上，

算是好吃但沒特別驚豔，

餐點價位就很東區的價格。

但老婆卻說，

這是她陪女兒參加過幾場類似活動中，

算是很不錯吃的；

店的環境裝潢設計，

倒是讓我留下比較深刻的記憶點，

散發一股古典與歲月的簡約華麗感，

也擺了不少古物裝飾，

或也呼應了其店名「美好年代」～



▲名片

【美好年代x陰陽師】活動日期：2024/1/5(五) – 2024/2/18(日)

【營業時間】12：00～20：30

【地 址】台北市大安區大安路一段52巷23號

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