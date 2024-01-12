身為在地蘆洲人，今天要跟大家分享的這間日式料理「日拾居」，位於蘆洲區中正路上，隔壁的蘆洲國小停車場走路不用一分鐘超方便。日拾居於去年新開幕，經典的日式料理是許多家庭選擇在日拾居用餐的主因之一。新的一年(2024/1/15起)，日拾居宵夜場開賣，提供烤物、酒水。今天帶著老婆大人、岳父及岳母，一家子準備來吃宵夜，讓我們宵夜點起來齁!

踏進日拾居，左側為半開放式廚房，中間有餐具、醬料自助區，右側和後方為用餐區。日拾居半開放式廚房 使用穿透材質，在阻隔油煙的同時，能保有一定的空間感，使得餐廳內空間顯得開闊，不至於狹小。另外半開放式的廚房也能讓我們看到餐點製作過程，享用美味料理的過程中，也能吃得安心。

日拾居宵夜場開賣，晚上8點前供應主餐，8點後提供串燒、烤物、炸物和酒水。可能看我們到處拍的緣故， 老闆很熱情的向我們介紹，日拾居的高湯是豚骨加雞骨自己熬煮的湯頭。看這一大鍋，撈起來滿滿一勺骨頭之多，可見老闆下了血本，用料實在啊! 為了美味的餐點，就是要一步一腳印，respect!

日拾居宵夜場開幕慶，晚上8點後來店消費即送花枝燒!

我們入座後沒多久，日拾居就被洶湧的人潮擠滿了。由此可知，日拾居在蘆洲人眼中就是在地人呷奔欸齁搜在! 若是店內客滿沒有位置或不便前往用餐的捧油們，日拾居跟外送平台有合作，讓你動動手指頭也能輕鬆享有美味的日式料理啦!

🥢炸蝦咖哩飯(附味噌湯)

四隻炸得金黃酥脆的蝦蝦們並排躺在金燦燦的咖哩海中，配上Q彈、香氣滿點的白飯，這誘人的模樣令人食指大動! 大家炸蝦都會怎麼吃呢? 我會分做兩邊。其中兩隻在咖哩飯上桌時就已經直接嗑掉了，入口酥脆的外皮，香氣逼人，好不滿足。另外的兩隻讓它們吸附滿滿的咖哩，放入嘴中，味蕾舒服到一個極致! 日拾居的日式咖哩，入口微微的甜感，不會有很重的辛辣味，是小朋友都可以吃得很開心的那種。果然白飯、炸蝦、咖哩，這樣的搭配可以說是完美組合啊!

🥢豬排丼飯(附味噌湯)

這豬排丼飯一上桌，我的喜悅之情溢於言表。讓我移不開眼的豬排，那個厚度，迫不及待一口咬下，啊姆~豬排就是要有這樣的厚度啦! 豬排炸得外酥內嫩，同樣分兩段吃。一部分先品嚐豬排那酥脆的口感，另一部分將豬排埋在丼飯裡搶汁吸收，呼~好享受啊! 由香Q白飯加上洋蔥、醬汁，還有蛋結合而成的丼飯，讓人一整個溫暖了起來。這種親子丼，我最愛的就是將米飯吸飽醬汁，再加上蛋液的那種滑順口感，真的可以一口接一口，好幸福!

🥢日式炒麵(附味噌湯)

炒麵啊炒麵，炒麵你在哪裡呢~日拾居的日式炒麵我只能說，怎麼會被滿滿的料蓋住呢，都看不到炒麵了! 炒麵上的雞腿肉醃得夠入味，吃起來鹹淡適中。炒麵本身也有倒(入味的意思)，麵條炒得剛剛好，軟硬適中，醬汁完全被麵體吃光，這樣的炒麵是我心中的好炒麵! 另外日拾居的主餐全都有附免費味噌湯，一口炒麵、一口湯，不會吃到一半口乾舌燥，令人心滿意足!

🥢天婦羅炸壽司(鮪魚)

天婦羅炸壽司很酷，是日拾居的創意料理。將鮪魚壽司裹粉炸過，擠上美乃滋和鹹香的醬料。入口酥脆無比，包在壽司裡面的海味噴發，結合美乃滋的順甜和鹹香的醬汁，最後釋放出米飯的香氣。 這樣層次感分明的壽司我還是第一次吃到呢，飽足感十足，相當厲害!

🥢月亮小餛飩(海鮮)

月亮小餛飩應該是創意料理的天花板了! 日拾居運用水餃皮包著超大坨的肉餡和整隻蝦仁，經過油炸過後，月亮小餛飩可以說是月亮蝦餅的縮小版。一口咬下，每一口都可以吃到滿滿的料，包覆在水餃皮中的肉汁和海味肆意妄為的侵略我們的味蕾。月亮小餛飩外層酥脆，裡面的肉餡Q彈、不鬆散，真材實料的口味值得推薦!

🥢麻辣蘿蔔糕

麻辣蘿蔔糕先將蘿蔔糕炸過後，結合麻辣風味，那又麻又辣又香的滋味，使得蘿蔔糕完美的融合其中，與之成為一體! 麻辣蘿蔔糕吃起來不僅味道融合、口味和諧，還不會有過多的膩感。對於能在日式料理店品嚐到如此等級的餐點，心情除了舒服，再無其他形容詞!

🥢薑汁燒肉

日拾居選用豬肉片燒薑汁，這道就是暖胃啊。薑汁燒肉口味甜鹹平衡，薑汁能夠把豬肉甜味帶到另一個層次。豬肉入口軟嫩的肉質，咀嚼後噴汁，熟度掌控得適中得宜。穿插其中的洋蔥甜感是我一直的最愛，只要在菜品中添加洋蔥，那麼這道菜肯定會好吃的!

🥢香烤孜然鴨肉串(2串)

香烤孜然鴨肉串一份是2串，啊我們四個人齁，所以點了兩份。鴨肉串，對，就是鴨肉串，超少見的啦! 方方正正的鴨肉串烤得酥香迷人，搭配孜然更增添香氣。入口慢慢咀嚼，鴨肉的清甜和孜然猛爆的結合，爽! 來來來，下酒一定要來這道，齁搭啦!

🥢香烤菲力鮭魚排

這道香烤菲力鮭魚排榮獲今天的冠軍，味道超美味、超猛! 菲力鮭魚排烤得外酥內嫩，送入嘴後，讓人不禁直呼想再來一份。一旁擺放著的檸檬和椒鹽在我們的掠食下，純純成為擺設。鮭魚排不用沾椒鹽、無需任何其他多餘的調味，酥脆的外皮、鮮嫩多汁的魚肉就已經很好吃了，這美味完全是來自於大自然的餽贈。啊姆、啊姆~清盤，相比起平日裡我最愛的一夜干，我想我變心了，ㄎㄎ!

🥢椒鹽杏鮑菇

椒鹽杏鮑菇酥脆的外皮很特別，雖然是裹粉，但口感好似蜂巢芋角的那層外皮，無比酥脆。杏鮑菇的多汁口感，加上酥脆外皮的神助攻，這一口一個剛剛好的大小，讓人根本就停不了筷! 老闆，再來 一盤唷!

🥢蟹肉起司烤餅

蟹肉起司烤餅感覺有點像是烤披薩，底下的餅皮我猜應該是類似墨西哥捲餅類的皮，食材搭配龍蝦沙拉、玉米、青花菜、蟹肉棒和起司，這組合說是披薩也不為過啊。蟹肉起司烤餅我願稱其為海鮮總匯披薩，甜、鮮、香、脆，豐富的層次口感和口味變化，該有的都有，完美的無懈可擊!

日拾居能在短時間內成為蘆洲人的造咖，靠的是 美味經典的日式料理，藉由可口的餐點打響旗號，吸引更多來自各地四面八方的饕客們。現在宵夜場來臨，以後有更多美食可以選擇，還能搭配美酒，這樣的齁搜在你get到了嗎~「日拾居」分享給大家!

日拾居

地址: 新北市蘆洲區中正路136號

營業時間: 週一-週五17:00-24:00；週六11:00-14:00，17:00-24:00；週日11:00-14:00，17:00-21:00

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