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厚切牛肉麵 (滴水川食)主題特色餐廳介紹

朋友介紹特地來品嚐,走進餐廳立馬感受到闆娘的熱情覺得就像家人一樣親切,原來闆娘來自東北黑龍江,以前就聽過東北人熱情又豪邁果然是真的

剛開始我也沒看懂這家是賣牛肉麵?還是賣特色料理?還是川菜呢?東北人三餐離不開麵食所以麵食非常出名的,闆娘年輕的時候還特別學過川菜唷!闆闆以前是從事科技業,過去在台北中和開店還小有名氣擁有很多老顧客唷!

現在搬到竹北開店還有很多老顧客除了牛肉麵還希望能吃到道地的家鄉菜,所以闆娘很佛心就接受點菜陸續增加菜品...這根本就是熟客門的私廚基地喔!

餐廳環境介紹

店面簡樸裝潢很有中國風,我很喜歡牆上的川劇還有臉譜還有歐式吊燈酒吧設計的吧檯很有特色,廚房屬於半開放式所以一進到店內就可以聞到香濃熬湯的香氣唷!餐具都放置在烘碗機裡使用也會很安心喔!,每桌客人用完餐店家都會酒精消毒擦拭非常乾淨非常棒!

厚切牛肉麵(滴水川食)菜單(詳細菜單價格以官網公告為主)

菜品種類很多,有提供多款道地特色川菜,四川酸菜魚.川味水煮魚.正宗川味毛血旺.川味青花椒魚、、川味紅油炒手…等

主食也有招牌厚切牛肉麵.細粉.經典小菜.牛三寶拼盤.麻辣肥腸鴨血臭豆腐各種拼盤還有老闆娘特製拍黃瓜.青菜.等等,內用外帶都可以線上點餐唷!非常方便不用畫單送單唷~還有配合外送平台唷!

豺狼小幫手推薦特色菜品:豺狼能吃辣,小幫手胃口小口味清淡,來看看我們推薦的菜色口味吧!

川味三寶牛肉麵:

麵一上桌那整個香氣直接撲上來是採用川味的湯頭帶一點辣味喝起來非常爽口,豺狼眼睛張好大說哇!他的厚切還真的是名副其實每一塊肉都非常的"厚"難怪店名叫厚切牛肉麵,

先吃口麵~麵體夠寬嚼勁十足很Q彈耶!在看看這牛三寶(牛肉.牛肚.牛筋),每種份量都不少粉大氣豪邁,牛筋滷到非常軟嫩吃到嘴裡慢慢的咀嚼立刻在舌尖化開可以吃得到牛油的香氣以及湯頭的辣感

牛肚切的比較薄所以很容易可以吸收到湯汁吃起來非常爽喔!

清燉半筋半肉牛肉麵

麵體是採用細麵的拉麵，老闆用蔬果加上中藥材去熬煮湯頭喝起來會回甜，還帶有薑的微辣香氣，我覺得超級好喝的

四川酸菜魚

酸菜魚是用一整條的鱸魚下去切塊煮，搭配多種的辣椒．香料辣味及酸味的層次非常舒服，不會太辣吃起來非常過癮，

裡面的透明的粉條我本來以為是冬粉，結果他也很特別是安徽的紅薯粉做的喔！很Ｑ很好吃！

麻辣肥腸拼盤

麻辣肥腸拼盤裡面有鴨血臭豆腐還有大腸，肥腸很厚很大塊處理得非常乾淨沒有一點豬臭味唷！鴨血也是我看過最豪邁霸氣的唷！

超大塊的吃下去超滿足，這三種料都滷的非常的透（入味），臭豆腐看看那孔洞吸滿湯汁一口咬下還會爆汁喔！

闆娘特製拍黃瓜

沒有錯他就叫拍黃瓜，這是闆娘特製私房口味唷！有蒜泥微辣感跟酸甜清脆口感，吃起來非常的爽脆還可以輕鬆的解辣



店內免費供應特調果汁

在餐具櫃旁邊有一大桶免費供應的特調果汁，本來以為是紅茶或酸梅汁之類，倒了一杯解辣，沒想到超級好喝（總共喝了三杯）

哈！看顏色以為是洛神茶問了闆娘原來是每日特調綜合果汁唷！口味很讚不會太甜記得要喝一下！～超好喝！

食後心得分享

我很喜歡老闆寫的一句話～～讓一碗麵溫度 溫暖你的心!!

老闆老闆娘分享覺得化工．人工調味品只要比例對口味就不變,道地的川味又油又辣，然而台灣人用餐習慣喜歡喝點湯，所以改良口味使用台灣當季水果蔬菜熬煮就真的需要功夫及不斷嚐試，他們很熱情又認真覺得好吃的東西一定要費工來做不是大鍋丟進去就好,需要小份量慢工細活，厚切牛肉麵真的就像老闆娘的個性一樣豪邁又大氣所以份量十足

厚切牛肉麵（滴水川食）是一家樸實充滿溫馨與愛的店家沒有太華麗的擺盤但每一道都是真材實料，這裡除了牛肉麵還有多種特色道地的料理，所以很多大陸的客人疫情多年沒回去也可以吃到的好滋味這裡都有唷！

餐廳地址資訊



厚切牛肉麵（滴水川食）特色主題餐廳

電話：０905560671

地址：新竹縣竹北市光明五街346號

ＦＢ：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063737814822

ＩＧ：https://www.instagram.com/y.c_lin/

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大家可以許願唷~想看我們去哪裡吃?哪裡玩?可以告訴我們唷~

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