為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【基隆食記】東霖煎餃 - 藏在巷弄中的基隆人早餐，內餡有滿滿的高麗菜絲

【基隆食記】東霖煎餃 - 藏在巷弄中的基隆人早餐，內餡有滿滿的高麗菜絲

2024-01-12 23:03:50 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：108
share
窩客好文

雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：624篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：基隆市 > 仁愛區

造訪商家：東霖煎餃
phone02-2423-6296
place基隆市仁愛區愛三路49巷27號
作者本次評價：
4.15
美味度
4.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

【台北食記】基隆東霖煎餃

 

這家東霖煎餃有夠隱密，藏身在愛三路的巷弄中，若不是剛好經過根本就很難發現，他們的煎餃大顆飽滿，外皮煎得超酥脆，裡面有滿滿的高麗菜絲，也是基隆人的早餐日常，每天一開門門口總是聚集滿滿排隊人潮，不跟著基隆人吃怎能發現美食呢？

 

【台北食記】基隆東霖煎餃

 

【台北食記】基隆東霖煎餃

▲東霖煎餃有個紅色小招牌不是很明顯，但門口聚集的人潮經過一定會注意到。

 

【台北食記】基隆東霖煎餃

▲店內賣的品項也很簡單：煎餃、酸辣湯、紅茶和冰豆漿。

 

【台北食記】基隆東霖煎餃

 

【台北食記】基隆東霖煎餃

 

【台北食記】基隆東霖煎餃

▲因人潮眾多，因此店家一口氣開了兩鍋在煎(外面的攤子和裡面廚房同時火力全開)，一鍋剛出爐馬上就被掃光光。

 

【台北食記】基隆東霖煎餃

▲店家有提供內用座位但我們這次選擇外帶，在路上忍不住偷偷打開來偷吃！

 

【台北食記】基隆東霖煎餃

▲他們的水餃皮是很厚實的，底部煎得微焦脆脆的口感很好，一顆份量很大有滿滿高麗菜絲，高麗菜脆度很夠有微微的甜度，應是高海拔的高麗菜品質很棒！這間GOOGLE評論雖然只有500多則但真的好吃，絕對是基隆隱藏版美食！

 

雞蛋糕短評：煎餃很大顆，底部煎得酥酥的，外皮厚實有Q度，內有滿滿的高麗菜絲，清脆爽口。


用餐環境★★★
餐點★★★★☆   
服務★★★☆
CP值★★★★


東霖煎餃美食資訊：

地址：基隆市仁愛區愛三路49巷28號
電話：0224236296
官網：東霖煎餃
營業時間：07:30–13:00
停車場：無
服務費：無
廁所：無
刷卡：無
外送：有()


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】


檢視較大的地圖

 

 

延伸閱讀： 基隆美食文章

 

 

美食懶人包，請點我↓↓↓

新竹美食懶人包.jpg

【新竹食記】 STARBUCKS 星巴克 (芎林文德門市)

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團

文章標籤

東霖煎餃 東霖煎餃菜單 基隆煎餃 基隆水餃 基隆早餐 基隆美食 基隆小吃
創作者介紹
創作者 雞蛋糕Jeffery 的頭像
雞蛋糕Jeffery

雞蛋糕生活美學專題報告




#基隆早餐
morechevron_right
文章關鍵字
東霖煎餃 東霖煎餃菜單 基隆煎餃 基隆水餃 more
檢舉
share
chevron_left

花蓮縣玉里鎮【花蓮住宿】山鄰山林青年文旅-單

【新竹食記】金老爹港式點心-平價港式料理，種

chevron_right
延伸閱讀
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會
 shouyadog
【生活用品】宥強去味達人消臭噴霧 菸味 廚具 衣物 車內 鞋櫃 冰箱 Ustrong
 shouyadog
西澳旅遊／《Denison港》短暫停留後前往《仆倒風剪樹》
 Big Fish
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up