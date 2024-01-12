這家東霖煎餃有夠隱密，藏身在愛三路的巷弄中，若不是剛好經過根本就很難發現，他們的煎餃大顆飽滿，外皮煎得超酥脆，裡面有滿滿的高麗菜絲，也是基隆人的早餐日常，每天一開門門口總是聚集滿滿排隊人潮，不跟著基隆人吃怎能發現美食呢？

▲東霖煎餃有個紅色小招牌不是很明顯，但門口聚集的人潮經過一定會注意到。

▲店內賣的品項也很簡單：煎餃、酸辣湯、紅茶和冰豆漿。

▲因人潮眾多，因此店家一口氣開了兩鍋在煎(外面的攤子和裡面廚房同時火力全開)，一鍋剛出爐馬上就被掃光光。

▲店家有提供內用座位但我們這次選擇外帶，在路上忍不住偷偷打開來偷吃！

▲他們的水餃皮是很厚實的，底部煎得微焦脆脆的口感很好，一顆份量很大有滿滿高麗菜絲，高麗菜脆度很夠有微微的甜度，應是高海拔的高麗菜品質很棒！這間GOOGLE評論雖然只有500多則但真的好吃，絕對是基隆隱藏版美食！

雞蛋糕短評：煎餃很大顆，底部煎得酥酥的，外皮厚實有Q度，內有滿滿的高麗菜絲，清脆爽口。



用餐環境★★★

餐點★★★★☆

服務★★★☆

CP值★★★★



東霖煎餃美食資訊：

地址：基隆市仁愛區愛三路49巷28號

電話：0224236296

官網：東霖煎餃

營業時間：07:30–13:00

停車場：無

服務費：無

廁所：無

刷卡：無

外送：有()



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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