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信義區美食「輪輪1976 和食茶酒駅」日式星級復古列車信義區聚餐包廂推薦 - 軟西，遊記

2024-01-12 23:16:19 軟西，遊記 人氣：111
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軟西，遊記

發表篇數：467篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：輪輪1976 和食茶酒駅
phone02-87891976
place台北市信義區松壽路11號3樓
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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輪輪1976 和食茶酒駅

信義區百貨美食早是兵家必爭之地，擁有半百歷史的大車輪集團，在信義區新光三越美食A11新開幕的日式復古餐酒館輪輪1976 和食茶酒駅，延續日式火車壽司精髓，將其打造一個日式復古浪漫用餐環境，並將大小包廂設計成火車包廂，踏入輪輪1976 和食茶酒駅像穿越時空來到日本大正時代，搭上日式星級列車準備來場日式料理饗宴旅程吧。餐點結合日式洋食，不僅有吸睛火車壽司盒，還有多款以日本景點為主調的茶調酒，不管是朋友聚餐或是情侶約會氛圍都拉滿，信義區美食推薦給軟絲們。輪輪1976一樣收錄在軟西的台北日式料理台北餐酒館信義區餐酒館台北包廂餐廳市政府美食推薦中。

 

 

 

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▻原文:信義區美食推薦》輪輪1976 和食茶酒駅

信義新光三越美食越開越多，隱藏在A11 3樓的輪輪1976 和食茶酒駅，從外觀就打造一個星級火車場景，還有火車售票亭、火車便當等裝飾，根本就是沉浸式用餐體驗，裡裡外外都超好拍。

信義區美食 輪輪1976 和食茶酒駅用餐環境

輪輪1976 和食茶酒駅低調奢華用餐環境，沉穩木質空間配上復古圖騰氛圍，燈光上也採用柔和黃光，光踏入餐廳就覺得掉入時光迴廊，穿梭回大正時代，除了座位隔間車廂設計，天花板原型弧度象徵火車車廂的圓拱車頂，更讓人有在火車車廂內用餐的錯覺。

轉個身大片面積紅藍色圖案，有著日式低調奢華的獨特美感，地上延伸的台式紅色拼花磁磚，像極了早期台灣窗花圖案，懷念的古早味!仔細一看有大車輪第一代Logo的車輪，與輪輪1976 和食茶酒駅的弧形示意車廂圖案銜接，傳承過去銜接未來，不得不說在裝潢設計上輪輪1976 和食茶酒駅非常用心，不愧是信義區隱藏美食。

輪輪1976除了有開放空間用餐外，還有大大小小的包廂，包廂名稱皆取自日治時期臺北市行政區，剛好對應日本大正時期，取其繁華歷史歲月的地名，用輪輪1976創新火車日式復古餐酒館，延續大車輪這將近半百的光榮時光歲月。

 

輪輪1976 和食茶酒駅有大小包廂，條列如下讓來用餐的朋朋可以選擇適合的包廂。

  • 特等VIP包廂 1-13人
    低消：平日NT10000/假日NT16000，50%訂金匯款
    用餐時間為一個中午或晚上餐期
  • 尊榮車廂 1-6人(最多可坐到8人)
    低消：平日NT6000/假日NT8000，50%訂金匯款
    用餐時間為一個中午或晚上餐期
  • 商務車廂 1-4人(最多可坐到6人)
    低消：不分平假日低消NT3000
    用餐時間為105分鐘
  • 自由席
    沉浸式大正星級列車的用餐氛圍，設有一座東方快車專屬絕美吧台為您提供各地特色調酒、調飲
    用餐時間為105分鐘

跟朋友姐妹、尾牙包場吃飯都很需要信義區聚餐包廂餐廳，剛好輪輪1976 和食茶酒駅就有人數不等的大小包廂，隱私性高想要低調用餐不怕被打擾，其他可參考軟西的台北包廂餐酒館推薦

如果是當月壽星在信義區慶生來輪輪1976用餐，會招待一個輪輪小蛋糕，燈光美氣氛佳，姐妹生日餐廳挑這邊準沒錯。輪輪1976 和食茶酒駅一樣會收錄在軟西的台北日式料理台北餐酒館信義區餐酒館台北包廂餐廳市政府美食推薦中。

信義區美食 輪輪1976 和食茶酒駅美食介紹

八月の盒火車握壽司-8貫(NT980)

以火車壽司起家的輪輪1976，連壽司盒都要如此浮誇，除了有穿著日式列車制服的服務生帶著白手套送餐更有儀式感，下方壓克力盒根本就是一個小型場景，服務生介紹這是純手工製作的微型模型，據說總共有15款不同的樣式，來吃輪輪1976蒐集不同模型視覺趣味效果加成，帶小朋友來吃絕對吸睛。

上面有4款壽司，比目魚鰭邊握壽司入口油脂豐潤，炙燒香氣更顯醬油甜口，吃下去鮮甜爆汁，日本抱卵甜蝦握壽司則是有藍色蝦卵在其上，清新檸檬皮讓海味甘甜蝦肉中添了股酸香。

日本墨魚握壽司上面居然有奢華金箔，彈脆飽滿花汁搭配醋飯恰到好處，烏魚子干貝握壽司則是有鮭魚卵的逼波感和烏魚子細緻粉末感，入口海味席捲而來，濃郁甘美!

紙火鍋の奶油菲力燒(NT580)

這道是大車輪40年經典老菜，歷久不衰深受饕客喜愛，這次輪輪1976融合大正昭和初年西日合併的吃法，放入鋁箔紙製成的「火鍋」內，下方用炭火加熱，重新包裝上桌延續老菜更有日式氛圍。

牛肉本身很有嚼勁Q度，番茄添了股酸香，搭配滿滿香菇，整鍋邊煮邊散發濃郁奶香氣、菇香氣，好適合配飯阿(誤。

旁邊還有兩顆印上大車輪圖案的麵包，超級可愛。

不管單吃或是沾醬都很可以，推薦沾醬有濃濃奶香氣和肉鹹香融合的醬汁，鹹甜鹹甜超涮嘴。

大和海龍蝦の岩茶湯飯(NT880)

上桌先看到龍蝦橫在飯上超霸氣，結合傳統日式茶泡飯與岩石鍋，會由服務人員來倒入龍蝦與蔬菜熬煮12小時的濃郁海鮮高湯，炊煙裊裊伴隨石鍋保溫滾燙的熱度，光從上菜就是一場優秀的視覺饗宴。

龍蝦新鮮彈牙，飽滿肥彈，一口龍蝦肉一口濃烈香甜海味湯汁超幸福，約莫等待30秒讓飯吸收湯汁精華，每吃一口都是鮮香爆擊，喜歡海鮮的絕對會被這道收服。

1976の厚茶乳玉子燒(NT220)

有別於外面用很多蛋製成玉子燒，輪輪1976加入巧思，使用獨家茶葉，親手煎製出甘口的茶系玉子燒。上面淋上岩鹽奶蓋與煉乳，並用魚子醬點綴，好似把一杯經典茶飲做成固體狀呈現，滑口澎潤，茶香滿溢，鹹甜鹹甜奶蓋增添風味，創意和驚艷可以並行。

輪輪の三味綜合燒物-牛雞豚(NT680)

一盤裡面雞豬牛三個願望一次滿足，搭配旁邊輪輪1976自製咖哩醬跟莎莎醬，咖哩微微辛口更刺激味蕾，但串燒本身調味就滿足夠，軟西覺得不用再特別加醬啦。

軟嫩牛肉搭配綠色辣椒，炭烤醬汁鹹香入味，豬肉鹽焗炭火方式，選用豬五花，但卻不會過分油膩，反而咬起來脆脆多汁Juicy，雞肉木炭燒烤更有焦香氣，芝麻點綴香氣逼人，雞肉本身厚實很有咬勁。

半熟卵鰻魚蛋包飯(NT560)

輪輪1976也把日式經典鰻魚飯端上桌，鰻魚先蒸後烤，內裡細緻滑美外層則是有著鹹甜適中秘制醬汁，甜脆順口，下方搭配嫩滑金黃滑蛋，半熟口感軟嫩ㄉㄨㄞ彈，還有柚子蘿蔔可以解膩。

大正町の時光布丁(NT210)

就算是日式料理餐酒館，收尾布丁依舊有著咖啡廳水準，吃起來紮實彈Q不失滑嫩蛋香，和一般布丁單純苦甜焦糖不同，輪輪1976布丁邊吃飄散橙香柚香清新果香氣，上方手工蜂巢餅乾裝飾精緻華麗，拍照食用都超適合。

旁邊是檸檬雪酪和跳跳糖，不只環境復古，連小時候吃的跳跳糖都搬上檯面，一酸一甜驚喜在口中跳躍，腦中快速切換著那單純美好的童年時光。

信義區美食 輪輪1976 和食茶酒駅調酒介紹

姬路城(NT280)

輪輪1976調酒融合茶款或日式酒品，並以日本景點為發想，菜單上可見日本各個耳熟能詳知名景點，例如奈良公園、祇園花見小路等，結合當地特色調出不同獨創酒單，就算不喝酒也有無酒精版本，打開酒單的那一刻心都跟著飛到日本去了~

姬路城這款在調酒師「拉」酒的過程中讓紅葡萄飲增添點泡沫感，光是調製過程就讓人驚嘆連連，最後在煙霧瀰漫中飽和酒紅色漸漸顯露，頗有神秘浪漫氣息，是款浮誇程度++的好拍調酒。

雖然是無酒精的調飲，但加入多酚紅葡萄飲和洛神果漿、水蜜桃果漿、新鮮萊姆汁以及白毫烏龍做調和，喝來有清新酸爽的果香，尾韻帶點點酸感香氣撲鼻真的就像在喝紅酒，成熟大人的韻味，搭餐解膩爽口。

北海道奶油啤酒/無酒精版(NT280)

 

有分有無酒精版本讓開車或騎車前來的人們一樣可以喝得暢快，這次奶油啤酒是用海尼根0%啤酒為基底，調入牛奶糖焦糖，上方鮮奶油奶泡，會讓軟西想到之前去環球影城玩的哈利波特奶油啤酒，不過輪輪1976加入更多巧思，甚至旁邊還有一小包爆米花呢~

奶油啤酒喝起來甜甜的有濃厚牛奶糖香氣卻不膩口，微微麥芽香氣呼之欲出，軟西愛不釋口，推薦給喜歡甜口味的朋朋。

信義區美食 輪輪1976 和食茶酒駅菜單

輪輪1976 和食茶酒駅

在西門町擁有近半百歷史的大車輪集團，旗下新開幕的日式復古餐酒館輪輪1976 和食茶酒駅，打造日式火車復古用餐環境，穿越時空回到日本大正時代，餐點日式洋食創意新吃，最吸睛的就是火車壽司盒，還有多款以日本景點為主調的調酒，聚餐約會都非常適合，信義區美食推薦給軟絲們。輪輪1976一樣收錄在軟西的台北日式料理台北餐酒館台北包廂餐廳信義區餐酒館市政府美食推薦中。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

▻原文:信義區美食推薦》輪輪1976 和食茶酒駅

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※ 

 

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輪輪1976 和食茶酒駅

✓輪輪1976 和食茶酒駅地址：台北市信義區松壽路11號3樓(信義新光三越餐廳A11 3樓)(地圖點我)

✓輪輪1976 和食茶酒駅交通：捷運板南線(BL號線、藍色線)市政府站

✓輪輪1976 和食茶酒駅電話：02-87891976

✓輪輪1976 和食茶酒駅營業時間：11:00-21:30，五六11:00-22:00

✓輪輪1976 和食茶酒駅臉書粉絲團輪輪1976 和食茶酒駅 FB

✓備註：可線上訂位、有包廂、可包場、自由席低消一杯飲品及一道餐點/人、用餐時間105分鐘

 

▻合作請洽：[email protected]

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輪輪1976 和食茶酒駅可以訂位嗎?

輪輪1976 和食茶酒駅可線上訂位。

輪輪1976 和食茶酒駅低消多少?

輪輪1976 和食茶酒駅自由席低消一杯飲品及一道餐點/人、用餐時間105分鐘。



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