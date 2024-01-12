輪輪1976 和食茶酒駅

信義區百貨美食早是兵家必爭之地，擁有半百歷史的大車輪集團，在信義區新光三越美食A11新開幕的日式復古餐酒館輪輪1976 和食茶酒駅，延續日式火車壽司精髓，將其打造一個日式復古浪漫用餐環境，並將大小包廂設計成火車包廂，踏入輪輪1976 和食茶酒駅像穿越時空來到日本大正時代，搭上日式星級列車準備來場日式料理饗宴旅程吧。餐點結合日式洋食，不僅有吸睛火車壽司盒，還有多款以日本景點為主調的茶調酒，不管是朋友聚餐或是情侶約會氛圍都拉滿，信義區美食推薦給軟絲們。輪輪1976一樣收錄在軟西的台北日式料理、台北餐酒館、信義區餐酒館、台北包廂餐廳、市政府美食推薦中。

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信義新光三越美食越開越多，隱藏在A11 3樓的輪輪1976 和食茶酒駅，從外觀就打造一個星級火車場景，還有火車售票亭、火車便當等裝飾，根本就是沉浸式用餐體驗，裡裡外外都超好拍。

信義區美食 輪輪1976 和食茶酒駅用餐環境

輪輪1976 和食茶酒駅低調奢華用餐環境，沉穩木質空間配上復古圖騰氛圍，燈光上也採用柔和黃光，光踏入餐廳就覺得掉入時光迴廊，穿梭回大正時代，除了座位隔間車廂設計，天花板原型弧度象徵火車車廂的圓拱車頂，更讓人有在火車車廂內用餐的錯覺。

轉個身大片面積紅藍色圖案，有著日式低調奢華的獨特美感，地上延伸的台式紅色拼花磁磚，像極了早期台灣窗花圖案，懷念的古早味!仔細一看有大車輪第一代Logo的車輪，與輪輪1976 和食茶酒駅的弧形示意車廂圖案銜接，傳承過去銜接未來，不得不說在裝潢設計上輪輪1976 和食茶酒駅非常用心，不愧是信義區隱藏美食。

輪輪1976除了有開放空間用餐外，還有大大小小的包廂，包廂名稱皆取自日治時期臺北市行政區，剛好對應日本大正時期，取其繁華歷史歲月的地名，用輪輪1976創新火車日式復古餐酒館，延續大車輪這將近半百的光榮時光歲月。

輪輪1976 和食茶酒駅有大小包廂，條列如下讓來用餐的朋朋可以選擇適合的包廂。

特等VIP包廂 1-13人

低消：平日NT10000/假日NT16000，50%訂金匯款

用餐時間為一個中午或晚上餐期

1-13人 低消：平日NT10000/假日NT16000，50%訂金匯款 用餐時間為一個中午或晚上餐期 尊榮車廂 1-6人(最多可坐到8人)

低消：平日NT6000/假日NT8000，50%訂金匯款

用餐時間為一個中午或晚上餐期

1-6人(最多可坐到8人) 低消：平日NT6000/假日NT8000，50%訂金匯款 用餐時間為一個中午或晚上餐期 商務車廂 1-4人(最多可坐到6人)

低消：不分平假日低消NT3000

用餐時間為105分鐘

1-4人(最多可坐到6人) 低消：不分平假日低消NT3000 用餐時間為105分鐘 自由席

沉浸式大正星級列車的用餐氛圍，設有一座東方快車專屬絕美吧台為您提供各地特色調酒、調飲

用餐時間為105分鐘

跟朋友姐妹、尾牙包場吃飯都很需要信義區聚餐包廂餐廳，剛好輪輪1976 和食茶酒駅就有人數不等的大小包廂，隱私性高想要低調用餐不怕被打擾，其他可參考軟西的台北包廂餐酒館推薦。

如果是當月壽星在信義區慶生來輪輪1976用餐，會招待一個輪輪小蛋糕，燈光美氣氛佳，姐妹生日餐廳挑這邊準沒錯。輪輪1976 和食茶酒駅一樣會收錄在軟西的台北日式料理、台北餐酒館、信義區餐酒館、台北包廂餐廳、市政府美食推薦中。

信義區美食 輪輪1976 和食茶酒駅美食介紹

八月の盒火車握壽司-8貫(NT980)

以火車壽司起家的輪輪1976，連壽司盒都要如此浮誇，除了有穿著日式列車制服的服務生帶著白手套送餐更有儀式感，下方壓克力盒根本就是一個小型場景，服務生介紹這是純手工製作的微型模型，據說總共有15款不同的樣式，來吃輪輪1976蒐集不同模型視覺趣味效果加成，帶小朋友來吃絕對吸睛。

上面有4款壽司，比目魚鰭邊握壽司入口油脂豐潤，炙燒香氣更顯醬油甜口，吃下去鮮甜爆汁，日本抱卵甜蝦握壽司則是有藍色蝦卵在其上，清新檸檬皮讓海味甘甜蝦肉中添了股酸香。

日本墨魚握壽司上面居然有奢華金箔，彈脆飽滿花汁搭配醋飯恰到好處，烏魚子干貝握壽司則是有鮭魚卵的逼波感和烏魚子細緻粉末感，入口海味席捲而來，濃郁甘美!

紙火鍋の奶油菲力燒(NT580)

這道是大車輪40年經典老菜，歷久不衰深受饕客喜愛，這次輪輪1976融合大正昭和初年西日合併的吃法，放入鋁箔紙製成的「火鍋」內，下方用炭火加熱，重新包裝上桌延續老菜更有日式氛圍。

牛肉本身很有嚼勁Q度，番茄添了股酸香，搭配滿滿香菇，整鍋邊煮邊散發濃郁奶香氣、菇香氣，好適合配飯阿(誤。

旁邊還有兩顆印上大車輪圖案的麵包，超級可愛。

不管單吃或是沾醬都很可以，推薦沾醬有濃濃奶香氣和肉鹹香融合的醬汁，鹹甜鹹甜超涮嘴。

大和海龍蝦の岩茶湯飯(NT880)

上桌先看到龍蝦橫在飯上超霸氣，結合傳統日式茶泡飯與岩石鍋，會由服務人員來倒入龍蝦與蔬菜熬煮12小時的濃郁海鮮高湯，炊煙裊裊伴隨石鍋保溫滾燙的熱度，光從上菜就是一場優秀的視覺饗宴。

龍蝦新鮮彈牙，飽滿肥彈，一口龍蝦肉一口濃烈香甜海味湯汁超幸福，約莫等待30秒讓飯吸收湯汁精華，每吃一口都是鮮香爆擊，喜歡海鮮的絕對會被這道收服。

1976の厚茶乳玉子燒(NT220)

有別於外面用很多蛋製成玉子燒，輪輪1976加入巧思，使用獨家茶葉，親手煎製出甘口的茶系玉子燒。上面淋上岩鹽奶蓋與煉乳，並用魚子醬點綴，好似把一杯經典茶飲做成固體狀呈現，滑口澎潤，茶香滿溢，鹹甜鹹甜奶蓋增添風味，創意和驚艷可以並行。

輪輪の三味綜合燒物-牛雞豚(NT680)

一盤裡面雞豬牛三個願望一次滿足，搭配旁邊輪輪1976自製咖哩醬跟莎莎醬，咖哩微微辛口更刺激味蕾，但串燒本身調味就滿足夠，軟西覺得不用再特別加醬啦。

軟嫩牛肉搭配綠色辣椒，炭烤醬汁鹹香入味，豬肉鹽焗炭火方式，選用豬五花，但卻不會過分油膩，反而咬起來脆脆多汁Juicy，雞肉木炭燒烤更有焦香氣，芝麻點綴香氣逼人，雞肉本身厚實很有咬勁。

半熟卵鰻魚蛋包飯(NT560)

輪輪1976也把日式經典鰻魚飯端上桌，鰻魚先蒸後烤，內裡細緻滑美外層則是有著鹹甜適中秘制醬汁，甜脆順口，下方搭配嫩滑金黃滑蛋，半熟口感軟嫩ㄉㄨㄞ彈，還有柚子蘿蔔可以解膩。

大正町の時光布丁(NT210)

就算是日式料理餐酒館，收尾布丁依舊有著咖啡廳水準，吃起來紮實彈Q不失滑嫩蛋香，和一般布丁單純苦甜焦糖不同，輪輪1976布丁邊吃飄散橙香柚香清新果香氣，上方手工蜂巢餅乾裝飾精緻華麗，拍照食用都超適合。

旁邊是檸檬雪酪和跳跳糖，不只環境復古，連小時候吃的跳跳糖都搬上檯面，一酸一甜驚喜在口中跳躍，腦中快速切換著那單純美好的童年時光。

信義區美食 輪輪1976 和食茶酒駅調酒介紹

姬路城(NT280)

輪輪1976調酒融合茶款或日式酒品，並以日本景點為發想，菜單上可見日本各個耳熟能詳知名景點，例如奈良公園、祇園花見小路等，結合當地特色調出不同獨創酒單，就算不喝酒也有無酒精版本，打開酒單的那一刻心都跟著飛到日本去了~

姬路城這款在調酒師「拉」酒的過程中讓紅葡萄飲增添點泡沫感，光是調製過程就讓人驚嘆連連，最後在煙霧瀰漫中飽和酒紅色漸漸顯露，頗有神秘浪漫氣息，是款浮誇程度++的好拍調酒。

雖然是無酒精的調飲，但加入多酚紅葡萄飲和洛神果漿、水蜜桃果漿、新鮮萊姆汁以及白毫烏龍做調和，喝來有清新酸爽的果香，尾韻帶點點酸感香氣撲鼻真的就像在喝紅酒，成熟大人的韻味，搭餐解膩爽口。

北海道奶油啤酒/無酒精版(NT280)

有分有無酒精版本讓開車或騎車前來的人們一樣可以喝得暢快，這次奶油啤酒是用海尼根0%啤酒為基底，調入牛奶糖焦糖，上方鮮奶油奶泡，會讓軟西想到之前去環球影城玩的哈利波特奶油啤酒，不過輪輪1976加入更多巧思，甚至旁邊還有一小包爆米花呢~

奶油啤酒喝起來甜甜的有濃厚牛奶糖香氣卻不膩口，微微麥芽香氣呼之欲出，軟西愛不釋口，推薦給喜歡甜口味的朋朋。

信義區美食 輪輪1976 和食茶酒駅菜單

輪輪1976 和食茶酒駅

在西門町擁有近半百歷史的大車輪集團，旗下新開幕的日式復古餐酒館輪輪1976 和食茶酒駅，打造日式火車復古用餐環境，穿越時空回到日本大正時代，餐點日式洋食創意新吃，最吸睛的就是火車壽司盒，還有多款以日本景點為主調的調酒，聚餐約會都非常適合，信義區美食推薦給軟絲們。輪輪1976一樣收錄在軟西的台北日式料理、台北餐酒館、台北包廂餐廳、信義區餐酒館、市政府美食推薦中。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

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輪輪1976 和食茶酒駅 ✓輪輪1976 和食茶酒駅地址：台北市信義區松壽路11號3樓(信義新光三越餐廳A11 3樓)(地圖點我) ✓輪輪1976 和食茶酒駅交通：捷運板南線(BL號線、藍色線)市政府站 ✓輪輪1976 和食茶酒駅電話：02-87891976 ✓輪輪1976 和食茶酒駅營業時間：11:00-21:30，五六11:00-22:00 ✓輪輪1976 和食茶酒駅臉書粉絲團：輪輪1976 和食茶酒駅 FB ✓備註：可線上訂位、有包廂、可包場、自由席低消一杯飲品及一道餐點/人、用餐時間105分鐘

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