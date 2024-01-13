2024最新 台中居酒屋推薦》葵知酒居 具備網美打卡景色、高CP值餐點與傳統日式居酒屋台中必吃推薦美食 想喝酒更可以來這裡當作餐酒館飲酒聚餐

【台中葵知居酒屋】初訪心得

理智派身為一個社畜工程師，對於餐酒館與居酒屋等適合聚餐的餐廳都是略有研究。台中葵知居酒屋，就是理智派這次要來寫臺中餐酒館、台中居酒屋系列的第一發。葵知居酒屋價位親人、門口有一個網美打卡牆與餐點都是精心設計過的，真的是理智派台中必吃美食的口袋名單之一。

台中葵知居酒屋的餐點，是站在居酒屋與餐酒館肩膀上，在經過特別設計與調味，包含了像是松露鮭魚卵炒飯，更是讓理智派非常驚豔。如果下次有來台中，或是同事要台中聚餐餐廳推薦，不妨就來台中葵知居酒屋吧。

【台中葵知居酒屋】環境簡介

台中居酒屋推薦 葵知酒居 環境照

台中居酒屋推薦 葵知酒居 酒類選擇

台中居酒屋推薦 葵知酒居 網美牆

台中葵知居酒屋位於台中西區西屯路上的小巷弄，看起來是雙店面店型。一樓非常寬敞，座位樹目測為20位左右，不確定有沒有地下室的位置。室內得裝潢看的出來店家非常用心，一進門整齊劃一的飲料與酒櫃在左手邊清晰可見，接著可以看到師傅製作的吧台區與其他座位等。牆面一側則是使用金黃色亮片布置，打造一個異國感極重的裝潢風格。

【台中葵知居酒屋】餐點評價

台中葵知居酒屋由於是第一次來探店踩點，理智派把各種類別的餐點都點過一輪幫大家試菜，其中更包含不少店家12月剛推出的新菜色。

。明太子節瓜。

台中居酒屋推薦 葵知酒居 明太子節瓜

明太子節瓜是台中葵知居酒屋12月的新菜單之一，滿滿的明太子鋪在烤過的節瓜上，口感與味覺上都是別有一番風味。理智派本人是明太子與節瓜的愛好者，如果真要讓理智派來選，我想這道會是理智派今天的MVP。

。厚切蔥鹽牛舌。

台中居酒屋推薦 葵知酒居 厚切蔥鹽牛舌

厚切蔥鹽牛舌這道菜，在現在台灣的居酒屋或是餐酒館好像已經是非常常見。牛舌的口感相較於其他牛肉的部位，吃起來會偏Q彈，有些甚至會脆脆的感覺，口感上也會因為店家處理的厚薄不同而有些微差異。台中葵知居酒屋的蔥鹽牛舌，是我目前看過前幾名厚，也是令人印象深刻程度來說，前幾名的水準。理智派第一口先吃純牛舌、不加蔥鹽的部分，味道真是令人吃驚的好吃。牛舌入口後牛肉香氣在嘴裡散開、厚實卻濕潤的口感與恰如其分的熟度，完美的處理讓理智派在吃了一口之後再拿起相機來補拍幾張XD。

。濃郁蝦味雞蛋捲。

台中居酒屋推薦 葵知酒居 濃郁蝦味雞蛋捲

濃郁蝦味雞蛋捲送上來的時候，理智派驚呼了一下。白蝦整齊劃一的被一刀從中間劃開，鋪在雞蛋捲上方並灑上海苔粉。我想這是標準的，視覺先吃中的極致。簡單的雞蛋捲透過這樣巧妙的擺盤，讓吃這件事情不再是單調的那種簡單。

。皮蛋豬肉捲、聖女番茄豬肉卷。

台中居酒屋推薦 葵知酒居 皮蛋豬肉捲、聖女番茄豬肉卷、雞皮

皮蛋豬肉捲送上的時候，理智派一開始把他跟聖女番茄豬肉捲混淆，因為都是豬肉裹著內餡的感覺。皮蛋豬肉捲只能說，令理智派意外的好吃。皮蛋絲毫不感一絲皮蛋特有的腥味，一開始還不太確定是否吃的是皮蛋。整體味道調味的剛剛好，搭配裡面的軟內皮蛋，更增添了口感上的層次。聖女番茄豬肉捲則是一口咬下時，爆汁的番茄酸甜感化解了烤肉捲的油膩，讓你的食慾更是大開了。

。雞皮。

葵知居酒屋雞皮處理的酥脆，搭配生啤或是燒酒一口咬下實在過癮。雞皮的口感處理的較無調味，理智派推測是不想讓薄皮吸附過多醬汁，影響食用體驗。

。葵知炙燒握壽司6貫。

台中居酒屋推薦 葵知酒居 葵知炙燒握壽司6貫

葵知炙燒握壽司有分為大小份，由於理智派因聚餐需求一行人已經點了不少餐點，就簡單點個小份的來吃吃看。炙燒握壽司送上來時還依稀帶點焦香，整體炙燒度僅在表皮，下半部仍然是生魚片的口感。吃起來只能說，相較於原本已經極具水準的生魚片

。限量松露鮭魚卵炒飯。

台中居酒屋推薦 葵知酒居 限量松露鮭魚卵炒飯

限量松露鮭魚卵炒飯原本也是今天的MVP候選人之一，意外吧。有再追蹤理智派的粉絲應該都知道，理智派本人是個害怕松露的人。而葵知居酒屋的松露鮭魚卵炒飯，處理的厲害到讓理智派都想給它MVP，就知道多厲害了。最後選擇給雞蛋捲的原因，主要是能在這麼普遍簡單的食材上，還有創新突破的，我想就是葵知居酒屋了。而話說回松露鮭魚卵炒飯，即使拍完照的我們來吃，絲毫不感油膩或油氣，嘴裡散發著濃郁的炒鍋香氣，搭配著咀嚼過程中的鮭魚卵爆開的海鮮鮮甜，真的令人吃驚的好吃。

P.S. 這道料理讓理智派還特別向店家回覆，過於好吃令人意外XD。

。培根鮮干貝。

台中居酒屋推薦 葵知酒居 培根鮮干貝

培根鮮干貝，還需要說甚麼呢。從照片上彷彿就能看到干貝的鮮甜多汁，外層包裹著的培根更是處理的恰到好處。兩著搭配起來肉與海鮮的香氣絲毫不會打架，咀嚼過程中在嘴裡散開的感受真的令人難忘。

。葵知盛和生魚片15點。

台中居酒屋推薦 葵知酒居 葵知盛和生魚片15點

雖說理智派已經點了炙燒握壽司，但由於還是想吃吃看他們生魚片的品質，依舊點了一盤來開箱。原味生魚片相較於炙燒過的，更能凸顯生魚片的品質好壞。而台中葵知居酒屋的生魚片，實屬上品。如果下次有日本友人來台灣找理智派，這家台中葵知居酒屋的生魚片，絕對是理智派首要推薦的XD。

P.S. 由於店家對於品質非常要求，理智派吃不完想打包帶走時，店家還會再三確認生魚片是否能夠於保鮮時間內送至冰箱冷藏或食用完畢。

。酥脆玉米唐楊雞。

台中居酒屋推薦 葵知酒居 酥脆玉米唐楊雞

酥脆玉米唐楊雞這道超級特別，有別於一般的炸皮，使用的是玉米脆皮。咬下時層次感更加豐富，雞肉也絲毫不會油膩。說真的，要不是台中葵知居酒屋的餐點都這麼厲害，這道酥脆玉米唐楊雞絕對也是MVP選擇之一。

【台中葵知居酒屋】店家資訊

名稱：葵知酒屋

時間：週二至周六18:00–03:00 (週日一公休)

電話：0933521329

地點：403台中市西區西屯路一段105號

【台中葵知居酒屋】地理位置 / 怎麼去

台中居酒屋推薦 葵知酒居 地理位置 怎麼去

台中葵知居酒屋位於台中市西屯區的西屯路上，附近有臺中二中、篤行國小、英才公園、中華路夜市等知名地標。欲前往台中葵知居酒屋的朋友，理智派一樣提供兩個路線給大家參考：

。大眾交通：欲搭乘大眾交通工具前往台中葵知居酒屋的朋友，可以先乘坐火車，前往台中火車站後下車，轉成公車310、300台灣大道幹線等公車，約莫10-15分鐘即可抵達。

。自行開車：欲自行開車前往台中葵知居酒屋的朋友，由於該店位於台中西區，近勤美誠品綠園道，前往方式建議透過國道1號，魚178-台中交流道 號出口下，沿台灣大道往台中火車站方向行駛，約10-15分鐘即可抵達。

【台中葵知居酒屋】停車位置

台中居酒屋推薦 葵知酒居 停車位置

台中葵知居酒屋位於台中市西屯區的西屯路上，附近有臺中二中、篤行國小、英才公園、中華路夜市等知名地標。由於附近有個夜市，停車想必是不用太擔心，理智派隨便查了一下，無論是臺中二中路邊停車、日月亭停車場、CITY PARKING城市車旅停車場與Times臺中福龍街停車場等。

【台中葵知居酒屋】價位 I 價目表 I 菜單一覽

台中葵知居酒屋的菜單有好幾個類別，包含了串燒烤物、魚介料理、SASHIMI&SUSHI、主食、一人獨享丼、風味小菜炸物炒物、燒物一品、蛋料理、玻璃瓶裝啤酒、湯品、DRINK與特製調酒等。菜單內容既可以說是居酒屋，更可以說是餐酒館。

。串燒烤物：串燒烤物的價位落在60-180中間，其中60為香菇串、180為培根鮮干貝。如果不知道要吃甚麼，也可以直接點「幫你決定組合」僅需299元。

。魚介料理：魚介料理價位落在160-230中間，包含了秋刀魚、一夜干與烤魷魚等。

。SASHIMI&SUSHI：SASHIMI&SUSHI價位落在290-580中間，包含了生魚片、握壽司與炙燒握壽司等。

。主食：主食價位落在150-260中間，其中松露鮭魚卵炒飯更只要220，真的是物美價廉的台中。

。風味小菜炸物炒物：風味小菜炸物炒物價位落在60-200中間，其中包含了酥脆玉米唐楊雞、魷米花、清炒時蔬與麻辣炒滷牛筋等。

。一人獨享丼：一人獨享丼價位落在200-260中間，其中包含了招牌葵知滿福丼、鮭魚親子丼與謝謝你的愛等。

。燒物一品：燒物一品價位落在80-250，其中80元為香甜玉米筍，250元為後切蔥鹽牛舌與還有1g/3元的限量超夢牛排。理智派大推他們家的牛舌，必吃!

。蛋料理：蛋料理價位落在100-160中間，濃郁蝦味雞蛋捲非常特別。

。玻璃瓶裝啤酒：玻璃瓶裝啤酒價位落在80-160中間，其中更有SAPPORO生啤酒。

。DRINK：DRINK價位落在30-80中間，蠻特別的有柚香好和氣和蘋果愛生氣等調飲。

。特製調酒：特製調酒價位落在160-200中間，其中紅茶梅酒更是妹仔必點。