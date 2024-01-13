苗栗關刀山步道，台灣小百岳之一，位於苗栗縣三義鄉與大湖鄉交界處，稜線起伏似刀口朝天之關刀而其聞名。關刀山步道來回約4.8K難度簡易輕鬆好走，幾乎行走在林道內不會太曬，運氣好可以看到雲霧飄渺的群山美景。附近有薑麻園休閒園區、勝興車站、龍騰斷橋、鯉魚潭等景點，還可以到大湖採草莓，可以安排個一日遊行程唷。

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關刀山步道怎麼去

關刀山步道有兩個登山口雙向通行，我們這次是走位於薑麻園休閒園區旁的登山口，開車的朋友一路沿著台3線可以上去薑麻園休閒園區，上面有許多停車位很方便。路程沿途有許多露營區跟民宿，運氣好還可以看到雲海，是我滿推薦的路線。

沿著台3線就能看到大大的薑麻園牌子非常顯眼，旁邊有指示牌，一路陡上約4K多抵達休閒園區

半路也能看到有通往關刀山步道的入口跟停車場，不過我們不走這邊，繼續往上

聖衡宮停車場

抵達聖衡宮，這邊有廁所、停車場跟一些店家攤販，滿方便的

薑麻園休閒園區，有高品質的薑產廣受好評，這裡聚集了許多攤販店家，有在地農產品、熱食、飲料等等，觀景台可以欣賞壯麗雲海跟山景，所以聚集不少騎車、跑步、帶著全家大小來遊玩的人潮。

薑麻園這邊停車位到是不少，不過都要收費就是了~不過遇到假日人潮多，也是要碰碰運氣看有沒有空位

關刀山登山口

過停車場沿著馬路往下走一點，便可以看到穗花山奈牌子，由此進入登山口。

這裡是出關古道的聖關段，來回約4.8公里，步道親民，適合全家來踏青

前往入口會經過別人農家，沿著路走進去就對了

出關古道入口處設有牌子，一開始就是平緩樓梯步道，沿路都設有石板凳可以休息

過了階梯就進入竹林區，這裡算滿涼爽的曬不到太陽，也很好拍

步道沿路起起伏伏，下坡時有點碎石小滑還是要注意安全，幾乎每100公尺就有一個標的物，很好辨識自己走的進度，不過距離略顯有些誤差，還是參考看看就好。

岔路口

沿著階梯下到岔路口，往有牌子的方向走，樹枝上也有綁布條做記號

來到這一段幾乎都是之字路線的緩坡，雖說不算太陡，連續爬升也是會喘

尤其剛下過雨，下面的土都還是濕的，走起來會更滑，建議天氣好一點再來

沿途展望不多，還是可以看到一些山景

路上遇到不少山友來健行，所以這裡算是滿熱門的步道

關刀山三角點

我們腳程比較快，大概40分鐘便抵達三角點，單程記錄約2.4K。三角點處有塊腹地，提供石板凳讓大家坐著休息。

出關古道的關刀山，海拔889M，也是台灣小百岳之一，周邊展望比較少

可惜今天多雲天氣，沒有看到大景

三角點旁有發現另外一條路線，可以通到另外一個登山口

步道沿路起伏很多，所以回程也快沒多少，我們來回+休息花費差不多1.5H，一般人腳程大概都2~3小時差不多，下山可以到薑麻園休閒園區喝個熱湯、飲料。接著到勝興老街、三義老街吃東西都很方便。

步道資訊

以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

文章有時效性，相關資訊以店家為主

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