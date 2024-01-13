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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園好吃雞排推薦/雞排肉厚吃的到肉汁【騰之雞排桃園旗艦店】中壢騰之雞排開幕買一送一/爆漿起司雞排超拉絲/滿額有外送(騰之雞排菜單)

桃園好吃雞排推薦/雞排肉厚吃的到肉汁【騰之雞排桃園旗艦店】中壢騰之雞排開幕買一送一/爆漿起司雞排超拉絲/滿額有外送(騰之雞排菜單)

2024-01-13 17:29:47 小紫吃喝玩樂~ 人氣：107
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窩客好文

小紫吃喝玩樂~

發表篇數：445篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：騰之雞排桃園旗艦店
phone09-03130518
place桃園市中壢區林森路102號
作者本次評價：
4.65
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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桃園好吃雞排推薦/現炸厚雞排吃的到肉汁【騰之雞排桃園旗艦店】中壢騰之雞排林森店開幕買一送一/爆漿起司雞排超拉絲/滿額有外送服務、加入LINE群不定期享好康優惠(騰之雞排菜單)

中壢-騰之雞排桃園旗艦店-6併.jpg

這家來自高雄號稱雞排8兩重現吃有肉汁(騰之雞排)

小紫大都在八德桃園店購買居多，現炸雞排有脆皮(騰之雞排)與沾裹乾粉(懷舊雞排)兩種不同粉衣口感可選擇!

懷舊雞排-騰之雞排桃園旗艦店 (1).jpg

騰之雞排桃園旗艦店

電話: 0903-130-518

營業時間:14:00~22:00(試營運期間延長到24:00左右)

地址:桃園市中壢區林森路102號

粉專: 騰之雞排專門店 桃園旗艦店

線上點餐(訂餐再到店自取)桃園好吃雞排推薦/雞排肉厚吃的到肉汁【騰之雞排桃園旗艦店】中 https://store.dudooeat.com/....../6b660b1f1cc54d539d2e......
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中壢-騰之雞排桃園旗艦 (1).jpg

騰之雞排桃園旗艦店位在中壢(林森國小)斜對面又稱林森店。試營運期間來買過3次

林森國小斜對面-騰之雞排桃園旗艦店.jpg

好康報報: 1/14騰之雞排桃園旗艦店(慶開幕)

開幕這天騰之雞排買1送1』每人限購1份

1/14開幕當天(限量400片)=有200位客人可享『騰之雞排』買1送1一次吃兩片雞排好康!  

當天14:00準時發放200個號碼牌、現場排隊等候

(我已準備當天再衝一波撿便宜啦桃園好吃雞排推薦/雞排肉厚吃的到肉汁【騰之雞排桃園旗艦店】中)

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試營運期間~1/13止到店購買『騰之雞排』加送一份『酥炸米血糕』每日限量贈送、送完需等隔天才會再送喔!

我都是很晚才來買so與送米血糕無緣!  

聽老闆說: 1/13止~中午2點剛開店至傍晚來買騰之雞排~原則上都還有『米血』可以送! 桃園好吃雞排推薦/雞排肉厚吃的到肉汁【騰之雞排桃園旗艦店】中

開幕買一送一-騰之雞排桃園旗艦店.jpg

騰之雞排桃園旗艦店炸物 (2).jpg

這家店雞排有兩種炸粉口感可選擇!

招牌『騰之雞排是指(下圖/右) 濕粉~薄粉衣脆皮口感雞排

(下圖/左)懷舊雞排則是沾裹乾粉傳統雞排粉衣

店家(試營運和開幕活動雞排)都是指桃園好吃雞排推薦/雞排肉厚吃的到肉汁【騰之雞排桃園旗艦店】中招牌現代脆皮『騰之雞排』喔!!

炸粉不同-騰之雞排桃園店.jpg  

初次來旗艦店購買時發現老闆竟然是八德(桃園店)老闆阿緯

(我一直以為這是另一加盟者開的分店)

看到社群貼文營業到晚上10點(目前營業時間~23:30左右)剛好來中壢買家人託買的(霸味羊肉爐)順便繞過來買宵夜吃。沒想到這家旗艦店也是身為(騰之桃園區加盟培訓者的阿緯老闆開的)只能說:這年輕人真拼，幾乎把所有時間都投入在創業拼經濟道路上~開早餐店、日式便當店又開雞排店，凡事親力親為(賺錢之餘~身體也要顧好捏)

好康另一報:

每間騰之分店都有一個訂購LINE群(加入賴群)不定時享有店家推出的賴好友好康

(下圖)是這幾天在八德(桃園店)騰友LINE群看到的限定好康!  

開幕日賴群好康-騰之雞排桃園旗艦店.jpg

 

開幕日賴群好康-騰之雞排桃園旗艦店1.jpg

1/14(桃園旗艦店)開幕這天出示手機內的『騰之桃園店or騰之日式飯食LINE群組畫面到中壢『桃園旗艦店』購買~現場加碼免費送一瓶『可口可樂

加購飲料-騰之雞排桃園旗艦店 (2).jpg

除了付現，也可LINE Pay

中壢-騰之雞排桃園旗艦店.jpg

騰之雞排專門店MENU 

2024元旦拍攝。避免未來店家MENU更新或價格更動(僅供參考)請以現場菜單為準!

菜單分成(雞肉類)騰の專作系列與(炸物美食)騰の精作系列

騰之雞肉炸物菜單-騰之雞排桃園旗艦店.JPG

騰の精作系列~ 干貝花枝燒香酥黑輪片小肉豆炸元宵都是一般雞排店比較少看到的特色炸物

神秘之物(指) 騰之製式菜單內沒有賣的『當日店家』另外準備之炸物品項(當日神秘炸物是什麼？需看店舖白板或LINE群之公告)

騰之炸物菜單-騰之雞排桃園旗艦店.jpg

攤台有彩色版菜單可看。

雞肉炸物大都是沾濕粉『脆皮』口感。只有(爆漿起司雞排、懷舊雞排、騰之腿丁、黃金三角骨)是沾乾粉炸

騰之雞排桃園旗艦店MENU.JPG

店前方有掛一個『白板』優惠餐食當日神秘炸物會寫在板子上

元旦來買時有推出『ABC』3種組合套餐

老闆說:元旦的組合套餐可能只賣到1/13止。1/14正式開幕後應該會下架(套餐MENU) 我換算了一下點套餐會比單點便宜一點點

組合套餐-騰之雞排桃園旗艦店.jpg

點餐方式有3種: 現場劃單肚肚線上預約點餐。加入LINE群在群裡訂餐

避免漏單『線上點餐』是最清楚明白點餐方式(先線上訂餐再依約到店取餐)不會漏單 桃園好吃雞排推薦/雞排肉厚吃的到肉汁【騰之雞排桃園旗艦店】中 https://store.dudooeat.com/....../6b660b1f1cc54d539d2e......
桃園旗艦店(林森店LINE訂購群組)桃園好吃雞排推薦/雞排肉厚吃的到肉汁【騰之雞排桃園旗艦店】中https://line.me/....../ECEWCUrHsmsLttaUpVHJbNiHmRjbZIQ......

點餐單-騰之雞排桃園旗艦店.JPG

剛有提到我們都買(八德)桃園店居多

但(八德/桃園店)自從白天新增販售(騰之日式便當)後、因同時賣『便當和騰之雞排炸物』營業時間沒像之前賣很晚，只到晚上8點就打烊。

導致夜貓族的我們半夜嘴饞想吃騰之雞排時都需衝中壢店。看到最近又有新開的分店才會跑到林森國小(桃園旗艦店購買)

騰之便當食記 桃園好吃雞排推薦/雞排肉厚吃的到肉汁【騰之雞排桃園旗艦店】中桃園八德便當/有外送服務【騰之日式便當．騰之雞排桃園店】焢肉飯/厚切豬排飯/鱈魚飯只要80元(4樣配菜)。豪華雙雞便當(雙主食)尚蓋讚!中午不午休~炸物美食便當專賣店

騰之日式便當4併.jpg

1/6二訪桃園旗艦店 生意不錯喔!

中壢-騰之雞排桃園旗艦 (3).jpg

買炸物懶得再跑超商買飲料

大仁哥都會說: 差沒多少錢直接店內購買就好(飲品冰箱自取)再櫃台結帳

無糖原萃綠茶/美粒果柳橙/可樂/雪碧(25元/瓶)

加購飲料-騰之雞排桃園旗艦店 (1).jpg

中壢-騰之雞排桃園旗艦 (4).jpg

跨年夜宅追劇、邊吃炸物邊看電視全台各地跨年晚會轉播倒數54321『新年快樂』

騰之雞排桃園中壢店美食 (2).jpg

新冠疫情這兩年多物價漲不停!有在買菜的煮婦們應該都超有感! 

說真的！騰之雞排單價不算便宜! 但至少它不像某些連鎖品牌『雞排店』價格調漲就算了；連雞排厚度與size也跟著縮水(愛嚐鮮的我們)看到沒買過的雞排會買嚐鮮

哥吃來吃去目前最愛騰之雞排(懷舊雞排)厚度與嫩口不柴之口感

阿緯老闆對自家商品很有信心! 每塊雞排至少8兩重

戴著手套現點現裹粉現炸~肉質鮮甜又入味

雞排約8兩-騰之雞排桃園旗艦店.jpg

招牌騰之雞排 $90元 

騰之雞排-騰之雞排桃園店 (3).jpg

(薄薄一層脆皮外衣) 從外觀看~濕式粉漿炸的現代脆皮(騰之雞排)皮薄肉厚~現吃吃的到肉汁。

有醃料香氣又不搶雞胸肉原有的肉汁甜

騰之雞排-騰之雞排桃園店 (6).jpg 

炸粉薄薄一層；卻依然可以吃到市售"脆皮雞排"那種卡滋、卡滋酥脆感

騰之雞排-騰之雞排桃園店 (2).jpg

哥偏愛懷舊雞排爆漿起司雞排那種沾裹乾粉油炸的傳統酥香雞排口感

爆漿起司雞排-騰之雞排桃園旗艦店 (6).jpg

每日限量  爆漿起司雞排  $100元/份 

我偶爾會在八德桃園店(單買)當午餐、雞排大塊、肉又厚吃完有飽足感!

騰の專作系列A餐(雞肉炸物) 除了可選辣度外，還可選灑粉有:原味/海苔/椒鹽/甘梅(4種選擇)

蠻多客人點海苔+梅粉，我則較常點灑海苔

 

騰之的雞排系列都是原肉(沒有再片薄)直接厚炸

騰之雞排若像豪大雞排那樣片薄再沾粉炸的話~應該可稱『比臉大雞排』桃園好吃雞排推薦/雞排肉厚吃的到肉汁【騰之雞排桃園旗艦店】中

起司是點餐後店家才塞進雞胸肉內沾粉炸，最厚的雞排部位比10元銅板厚。最佳食感! 買完現吃~咬第二口就可吃到燒燙燙雙色拉絲起司

爆漿起司雞排-騰之雞排桃園旗艦店 (1).jpg

買回家吃的話(也是要趁熱快吃)否則起司冷掉之後就不會有只溶你口、不溶你手的拉絲口感唷!

騰之雞排桃園中壢店美食 (1).jpg

某晚哥晚下班洗好澡已很晚(還沒吃晚餐)揪我來桃園旗艦店購買當晚餐+宵夜

8肚夭的他~拿了雞排站店外立馬現場開吃

這畫面太...犯規啦! 起司控看到會凍未條呀!

爆漿起司雞排-騰之雞排桃園旗艦店 (5).jpg

若買回家吃路程較遠的話(雞排略冷掉)比較不會有拉絲感喔! 

雞排帶著騰之醃料香(醃漬入味，但不是重口味雞排)SO品嚐的時候仍可吃到雞肉甜

爆漿起司雞排-騰之雞排桃園旗艦店 (3).jpg

已啃食2/3塊爆漿起司雞排，後半段雞排厚度沒一開始厚、拿10元當比例尺仍保有不錯的厚度喔! 且啃食完雞排您會發現(雞骨頭)比其它現炸雞排品牌來的少

整塊雞排(含肉量)含肉比例相當高換算下來~其實不貴吃!

總比買某65元雞排，雞排肉最厚部位約1公分、整片吃完有一種『粉都快比肉厚的空虛感』來的好

爆漿起司雞排-騰之雞排桃園旗艦店 (2).jpg

小肉豆、甜不辣

甜不辣、小肉豆-騰之雞排桃園旗艦店.jpg

台灣甜不辣 $40元  若您路程較遠，可以請老闆炸酥一點(炸酥時間會等比較久)如果不想久候~建議您提前預約訂餐再準時到店取餐(不用等)

甜不辣帶著騰之椒鹽香氣  外酥內Q! 不油膩

甜不辣-騰之雞排桃園旗艦店.jpg

南部炸物攤很夯的小肉豆  $35元

桃園的炸物攤比較少看到。有買(騰之炸物時)常會點一份解饞

這味道口感介於熱狗與鑫鑫腸之間~很受小朋友喜愛!

小肉豆-騰之雞排桃園旗艦店.jpg

黃金杏鮑菇  $40元/份 (小辣)

黃金杏鮑菇-騰之雞排桃園旗艦店 (2).jpg

阿緯對自家商品(食材)新鮮度相當要求! 白話一點稱龜毛

常寧可當日該物料短缺(停售)也不願買一推囤冰箱。堅持不賣冰到不新鮮食材給客人

杏鮑菇炸之前有先醃漬再沾裹粉現炸

黃金杏鮑菇-騰之雞排桃園旗艦店 (1).jpg

酥香炸粉內『杏鮑菇』入味又揪C  QQ地又有濕潤感

黃金杏鮑菇-騰之雞排桃園旗艦店.jpg

粉專寫營業時間到晚上10點

前幾天來買時老闆有說: 因不曉得林森國小附近客群享食消費習性？試營運時間有客人就會再延長營業時間通常會開到晚上11點半左右(12點前來買應該都還有)

若您也是夜貓族！可以直接打0903-130-518詢問(打烊了沒？)

這次深夜11點多來買~有買到!

宵夜炸物-騰之雞排桃園旗艦店 (3).jpg

中壢-騰之雞排桃園旗艦 (5).jpg

騰之雞排桃園中壢店美食(3).jpg

騰之雞腿排  $95元  (椒鹽+小辣) 炸粉是脆皮口感

騰之雞腿排-騰之雞排桃園旗艦店 (2).jpg

店家粉專有介紹: 選用台灣溫體厚切大雞腿肉去骨醃漬、除了末端的雞腿小圓骨外、幾乎完全吃不到其它骨頭

雞腿排(帶皮)沾濕粉漿油炸『脆皮』口感酥脆不硬! 

咬食時雞皮油脂與肉汁均鎖進脆皮粉衣內~腿排外酥內嫩很揪C捏!

騰之雞腿排-騰之雞排桃園旗艦店 (1).jpg

摩佐乳酪棒/酥炸米血糕/炸元宵(芝麻)/神秘炸物~花枝丸

騰之雞排桃園旗艦店炸物 (1).jpg

今天的神秘炸物有花枝丸  $50元 (一份4顆) 吃的到花枝塊

神秘炸物-騰之雞排桃園旗艦店.jpg

酥炸米血糕  $40元 

(2024-1/13止)試營運期間買騰之雞排就送米血糕乙份(每日限量贈送)送完為止

我們大都半夜來買(早早送完)

so這次沒買雞排! 大仁哥直接單點! 我們愛椒鹽多+微辣味蕾『外酥內Q』

酥炸米血糕-騰之雞排桃園旗艦店.jpg

摩佐乳酪棒  $40元 (3根)

我會建議現買現吃! 否則回家後冷掉就會像(下圖)無法吃到像現吃爆漿起司雞排那種起司控愛的拉絲『乳酪口感』

摩佐乳酪棒-騰之雞排桃園旗艦店 (1).jpg

炸元宵  $35元  (1份3顆)有花生與芝麻(兩種口味)擇1

炸包餡湯圓、表層糯米皮微酥帶Q、咬開立馬爆漿！濃郁甜甜芝麻餡香氣『炸湯圓』我愛呷!! 

炸芝麻元宵-騰之雞排桃園旗艦店.jpg

每日神秘炸物品項(都不太一樣) 您可以現場詢問緯老闆~今日有什麼隱藏版炸物嗎？

候餐時看到客人點了一份今日限定(玉米筍)感覺不錯吃!

對了~騰之的『香酥黑輪片』也很有特色!

宵夜炸物-騰之雞排桃園旗艦店 (1).jpg

這是南部圓型薄片魚漿黑輪切片酥炸後模樣

現吃與買回家再吃口感有差

現吃外層酥脆!咀嚼時有QQ魚漿香氣與騰之特調"中藥椒鹽香"

外帶悶在袋內回家才吃！會少了酥脆口感!變Q軟略帶嚼感味蕾，相比之下!! 我們若有買大都會現吃或請老闆幫我們炸酥一點、回家後就不會變太軟桃園好吃雞排推薦/雞排肉厚吃的到肉汁【騰之雞排桃園旗艦店】中 

香酥黑輪片-騰之雞排桃園店 (2).jpg

(某天)晚上11多點來買很多商品早早完售

(下圖)緯老闆收拾工作區ing和阿緯一樣超拼的(騰之日式便當店長~小灶)八德桃園店打烊後"太熱血"啦! 體力超好!還來桃園旗艦店支援。

還好有先打電話訂餐、到店取餐時才知道我們是這天的最後一組客人，取完餐就打烊啦(金拍謝)真不好意思!

阿緯老闆有說: 試營運與正式開幕初期(營業時間)原則上~不太會準時的在『晚上10點就關店打烊』只要有訂單、有客人到店點餐、他們爐火會一直開著(最晚營業到晚上11點多)若您深夜想吃炸物宵夜又怕到店已打烊。可以像小紫一樣先打電話詢問及訂餐

宵夜炸物-騰之雞排桃園旗艦店 (2).jpg

中壢、內壢區客群除了可訂foodpanda外送

消費滿額店家『也有外送服務』

外送範圍: 

  • 消費滿300元(1公里內)
  • 消費滿400元(2公里內)
  • 超過2公里需消費滿多少才有外送？(我不清楚)請直接打電話詢問0903-130-518

爆漿起司雞排-騰之雞排桃園旗艦店 (4).jpg

中壢-騰之雞排桃園旗艦店-首圖.jpg

2024-1/14正式開幕日好康活動騰之雞排~買1送1

當日限量400片。14點準時發送200張號碼牌、現點現炸需耐心等候! 想吃有厚度又吃的到肉汁現炸『騰之雞排』享優惠! 1/14和小紫一起來去排隊購買go桃園好吃雞排推薦/雞排肉厚吃的到肉汁【騰之雞排桃園旗艦店】中

中壢-騰之雞排桃園旗艦 (2).jpg

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