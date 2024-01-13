桃園好吃雞排推薦/現炸厚雞排吃的到肉汁【騰之雞排桃園旗艦店】中壢騰之雞排林森店開幕買一送一/爆漿起司雞排超拉絲/滿額有外送服務、加入LINE群不定期享好康優惠(騰之雞排菜單)

這家來自高雄號稱雞排8兩重現吃有肉汁(騰之雞排)

小紫大都在八德桃園店購買居多，現炸雞排有脆皮(騰之雞排)與沾裹乾粉(懷舊雞排)兩種不同粉衣口感可選擇!

騰之雞排桃園旗艦店

電話: 0903-130-518

營業時間:14:00~22:00(試營運期間延長到24:00左右)

地址:桃園市中壢區林森路102號

粉專: 騰之雞排專門店 桃園旗艦店

線上點餐(訂餐再到店自取) https://store.dudooeat.com/....../6b660b1f1cc54d539d2e......

桃園旗艦店(林森店LINE訂購群組) https://line.me/....../ECEWCUrHsmsLttaUpVHJbNiHmRjbZIQ......

騰之雞排桃園旗艦店位在中壢(林森國小)斜對面又稱林森店。試營運期間來買過3次

好康報報: 1/14騰之雞排桃園旗艦店(慶開幕)

開幕這天『騰之雞排買1送1』每人限購1份

1/14開幕當天(限量400片)=有200位客人可享『騰之雞排』買1送1一次吃兩片雞排好康!

當天14:00準時發放200個號碼牌、現場排隊等候

(我已準備當天再衝一波撿便宜啦 )

試營運期間~1/13止到店購買『騰之雞排』加送一份『酥炸米血糕』每日限量贈送、送完需等隔天才會再送喔!

我都是很晚才來買so與送米血糕無緣!

聽老闆說: 1/13止~中午2點剛開店至傍晚來買騰之雞排~原則上都還有『米血』可以送!

這家店雞排有兩種炸粉口感可選擇!

招牌『騰之雞排』是指(下圖/右) 濕粉~薄粉衣脆皮口感雞排。

(下圖/左)懷舊雞排則是沾裹乾粉的傳統雞排粉衣

店家(試營運和開幕活動雞排)都是指 招牌現代脆皮『騰之雞排』喔!!

初次來旗艦店購買時發現老闆竟然是八德(桃園店)老闆阿緯

(我一直以為這是另一加盟者開的分店)

看到社群貼文營業到晚上10點(目前營業時間~23:30左右)剛好來中壢買家人託買的(霸味羊肉爐)順便繞過來買宵夜吃。沒想到這家旗艦店也是身為(騰之桃園區加盟培訓者的阿緯老闆開的)只能說:這年輕人真拼，幾乎把所有時間都投入在創業拼經濟道路上~開早餐店、日式便當店又開雞排店，凡事親力親為(賺錢之餘~身體也要顧好捏)

好康另一報:

每間騰之分店都有一個訂購LINE群(加入賴群)不定時享有店家推出的賴好友好康

(下圖)是這幾天在八德(桃園店)騰友LINE群看到的限定好康!

1/14(桃園旗艦店)開幕這天出示手機內的『騰之桃園店or騰之日式飯食』LINE群組畫面到中壢『桃園旗艦店』購買~現場加碼免費送一瓶『可口可樂』

除了付現，也可LINE Pay

騰之雞排專門店MENU

2024元旦拍攝。避免未來店家MENU更新或價格更動(僅供參考)請以現場菜單為準!

菜單分成(雞肉類)騰の專作系列與(炸物美食)騰の精作系列

騰の精作系列~ 干貝花枝燒、香酥黑輪片、小肉豆、炸元宵都是一般雞排店比較少看到的特色炸物

神秘之物(指) 騰之製式菜單內沒有賣的『當日店家』另外準備之炸物品項(當日神秘炸物是什麼？需看店舖白板或LINE群之公告)

攤台有彩色版菜單可看。

雞肉炸物大都是沾濕粉『脆皮』口感。只有(爆漿起司雞排、懷舊雞排、騰之腿丁、黃金三角骨)是沾乾粉炸

店前方有掛一個『白板』優惠餐食及當日神秘炸物會寫在板子上

元旦來買時有推出『ABC』3種組合套餐

老闆說:元旦的組合套餐可能只賣到1/13止。1/14正式開幕後應該會下架(套餐MENU) 我換算了一下點套餐會比單點便宜一點點

點餐方式有3種: 現場劃單。肚肚線上預約點餐。加入LINE群在群裡訂餐

避免漏單『線上點餐』是最清楚明白點餐方式(先線上訂餐再依約到店取餐)不會漏單 https://store.dudooeat.com/....../6b660b1f1cc54d539d2e......

桃園旗艦店(林森店LINE訂購群組) https://line.me/....../ECEWCUrHsmsLttaUpVHJbNiHmRjbZIQ......

剛有提到我們都買(八德)桃園店居多

但(八德/桃園店)自從白天新增販售(騰之日式便當)後、因同時賣『便當和騰之雞排炸物』營業時間沒像之前賣很晚，只到晚上8點就打烊。

導致夜貓族的我們半夜嘴饞想吃騰之雞排時都需衝中壢店。看到最近又有新開的分店才會跑到林森國小(桃園旗艦店購買)

騰之便當食記 桃園八德便當/有外送服務【騰之日式便當．騰之雞排桃園店】焢肉飯/厚切豬排飯/鱈魚飯只要80元(4樣配菜)。豪華雙雞便當(雙主食)尚蓋讚!中午不午休~炸物美食便當專賣店

1/6二訪桃園旗艦店 生意不錯喔!

買炸物懶得再跑超商買飲料

大仁哥都會說: 差沒多少錢直接店內購買就好(飲品冰箱自取)再櫃台結帳

無糖原萃綠茶/美粒果柳橙/可樂/雪碧(25元/瓶)

跨年夜宅追劇、邊吃炸物邊看電視全台各地跨年晚會轉播倒數54321『新年快樂』

新冠疫情這兩年多物價漲不停!有在買菜的煮婦們應該都超有感!

說真的！騰之雞排單價不算便宜! 但至少它不像某些連鎖品牌『雞排店』價格調漲就算了；連雞排厚度與size也跟著縮水(愛嚐鮮的我們)看到沒買過的雞排會買嚐鮮

哥吃來吃去目前最愛騰之雞排(懷舊雞排)厚度與嫩口不柴之口感

阿緯老闆對自家商品很有信心! 每塊雞排至少8兩重

戴著手套現點現裹粉現炸~肉質鮮甜又入味

招牌騰之雞排 $90元

(薄薄一層脆皮外衣) 從外觀看~濕式粉漿炸的現代脆皮(騰之雞排)皮薄肉厚~現吃吃的到肉汁。

有醃料香氣又不搶雞胸肉原有的肉汁甜

炸粉薄薄一層；卻依然可以吃到市售"脆皮雞排"那種卡滋、卡滋酥脆感

哥偏愛懷舊雞排、爆漿起司雞排那種沾裹乾粉油炸的傳統酥香雞排口感

每日限量 爆漿起司雞排 $100元/份

我偶爾會在八德桃園店(單買)當午餐、雞排大塊、肉又厚吃完有飽足感!

騰の專作系列A餐(雞肉炸物) 除了可選辣度外，還可選灑粉有:原味/海苔/椒鹽/甘梅(4種選擇)

蠻多客人點海苔+梅粉，我則較常點灑海苔

騰之的雞排系列都是原肉(沒有再片薄)直接厚炸

騰之雞排若像豪大雞排那樣片薄再沾粉炸的話~應該可稱『比臉大雞排』

起司是點餐後店家才塞進雞胸肉內沾粉炸，最厚的雞排部位比10元銅板厚。最佳食感! 買完現吃~咬第二口就可吃到燒燙燙雙色拉絲起司

買回家吃的話(也是要趁熱快吃)否則起司冷掉之後就不會有只溶你口、不溶你手的拉絲口感唷!

某晚哥晚下班洗好澡已很晚(還沒吃晚餐)揪我來桃園旗艦店購買當晚餐+宵夜

8肚夭的他~拿了雞排站店外立馬現場開吃

這畫面太...犯規啦! 起司控看到會凍未條呀!

若買回家吃路程較遠的話(雞排略冷掉)比較不會有拉絲感喔!

雞排帶著騰之醃料香(醃漬入味，但不是重口味雞排)SO品嚐的時候仍可吃到雞肉甜

已啃食2/3塊爆漿起司雞排，後半段雞排厚度沒一開始厚、拿10元當比例尺仍保有不錯的厚度喔! 且啃食完雞排您會發現(雞骨頭)比其它現炸雞排品牌來的少

整塊雞排(含肉量)含肉比例相當高換算下來~其實不貴吃!

總比買某65元雞排，雞排肉最厚部位約1公分、整片吃完有一種『粉都快比肉厚的空虛感』來的好

小肉豆、甜不辣

台灣甜不辣 $40元 若您路程較遠，可以請老闆炸酥一點(炸酥時間會等比較久)如果不想久候~建議您提前預約訂餐再準時到店取餐(不用等)

甜不辣帶著騰之椒鹽香氣 外酥內Q! 不油膩

南部炸物攤很夯的小肉豆 $35元

桃園的炸物攤比較少看到。有買(騰之炸物時)常會點一份解饞

這味道口感介於熱狗與鑫鑫腸之間~很受小朋友喜愛!

黃金杏鮑菇 $40元/份 (小辣)

阿緯對自家商品(食材)新鮮度相當要求! 白話一點稱龜毛

常寧可當日該物料短缺(停售)也不願買一推囤冰箱。堅持不賣冰到不新鮮食材給客人

杏鮑菇炸之前有先醃漬再沾裹粉現炸

酥香炸粉內『杏鮑菇』入味又揪C QQ地又有濕潤感

粉專寫營業時間到晚上10點

前幾天來買時老闆有說: 因不曉得林森國小附近客群享食消費習性？試營運時間有客人就會再延長營業時間通常會開到晚上11點半左右(12點前來買應該都還有)

若您也是夜貓族！可以直接打0903-130-518詢問(打烊了沒？)

這次深夜11點多來買~有買到!

騰之雞腿排 $95元 (椒鹽+小辣) 炸粉是脆皮口感

店家 粉專有介紹 : 選用台灣溫體厚切大雞腿肉去骨醃漬、除了末端的雞腿小圓骨外、幾乎完全吃不到其它骨頭

雞腿排(帶皮)沾濕粉漿油炸『脆皮』口感酥脆不硬!

咬食時雞皮油脂與肉汁均鎖進脆皮粉衣內~腿排外酥內嫩很揪C捏!

摩佐乳酪棒/酥炸米血糕/炸元宵(芝麻)/神秘炸物~花枝丸

今天的神秘炸物有花枝丸 $50元 (一份4顆) 吃的到花枝塊

酥炸米血糕 $40元

(2024-1/13止)試營運期間買騰之雞排就送米血糕乙份(每日限量贈送)送完為止

我們大都半夜來買(早早送完)

so這次沒買雞排! 大仁哥直接單點! 我們愛椒鹽多+微辣味蕾『外酥內Q』

摩佐乳酪棒 $40元 (3根)

我會建議現買現吃! 否則回家後冷掉就會像(下圖)無法吃到像現吃爆漿起司雞排那種起司控愛的拉絲『乳酪口感』

炸元宵 $35元 (1份3顆)有花生與芝麻(兩種口味)擇1

炸包餡湯圓、表層糯米皮微酥帶Q、咬開立馬爆漿！濃郁甜甜芝麻餡香氣『炸湯圓』我愛呷!!

每日神秘炸物品項(都不太一樣) 您可以現場詢問緯老闆~今日有什麼隱藏版炸物嗎？

候餐時看到客人點了一份今日限定(玉米筍)感覺不錯吃!

對了~騰之的『香酥黑輪片』也很有特色!

這是南部圓型薄片魚漿黑輪切片酥炸後模樣

現吃與買回家再吃口感有差

現吃外層酥脆!咀嚼時有QQ魚漿香氣與騰之特調"中藥椒鹽香"

外帶悶在袋內回家才吃！會少了酥脆口感!變Q軟略帶嚼感味蕾，相比之下!! 我們若有買大都會現吃或請老闆幫我們炸酥一點、回家後就不會變太軟

(某天)晚上11多點來買很多商品早早完售

(下圖)緯老闆收拾工作區ing和阿緯一樣超拼的( 騰之日式便當 店長~小灶) 八德桃園店 打烊後"太熱血"啦! 體力超好!還來桃園旗艦店支援。

還好有先打電話訂餐、到店取餐時才知道我們是這天的最後一組客人，取完餐就打烊啦(金拍謝)真不好意思!

阿緯老闆有說: 試營運與正式開幕初期(營業時間)原則上~不太會準時的在『晚上10點就關店打烊』只要有訂單、有客人到店點餐、他們爐火會一直開著(最晚營業到晚上11點多)若您深夜想吃炸物宵夜又怕到店已打烊。可以像小紫一樣先打電話詢問及訂餐

中壢、內壢區客群除了可訂foodpanda外送

消費滿額店家『也有外送服務』

外送範圍:

消費滿300元(1公里內)

消費滿400元(2公里內)

超過2公里需消費滿多少才有外送？(我不清楚)請直接打電話詢問0903-130-518

2024-1/14正式開幕日好康活動『騰之雞排~買1送1』

當日限量400片。14點準時發送200張號碼牌、現點現炸需耐心等候! 想吃有厚度又吃的到肉汁現炸『騰之雞排』享優惠! 1/14和小紫一起來去排隊購買go

::繼續閱讀::

​更多小紫吃喝玩樂美味食與遊記

追蹤小紫IG ​https://www.instagram.com/duck303088/

​更多桃園『中壢內壢區美食』吃吃喝喝 ​

更多桃園『 八德區美食 』吃吃喝喝

更多『桃園旅遊景點』趴趴go

​更多桃園北橫『復興區美食』吃吃喝喝

​更多『桃園區美食』吃吃喝喝

​更多桃園『 南崁蘆竹區美食 』吃吃喝喝

​更多桃園『 龜山區美食 』吃吃喝喝

​更多桃園『楊梅新屋區美食』吃吃喝喝

更多桃園 『 大溪區美食 』吃吃喝喝

​ 更多桃園『龍潭平鎮區美食』吃吃喝喝

​更多桃園『觀音大園區美食』吃吃喝喝

桃園平價小火鍋推薦【逸小鍋鍋物-中壢健行店】點鍋送肉盤!超過25種湯底。自助吧~壽喜燒飯/麻辣拌飯/7種麵食/餅乾/冷熱飲品/冰淇淋/DIY霜淇淋~無限吃到飽(逸小鍋菜單)

桃園燒烤火鍋吃到飽/親子寵物友善【赤富士日式無煙燒肉鍋物中壢店】附設兒童遊戲室。平日668起超過百種火烤美食/啤酒無限暢飲/炸物咖哩飯/冰淇淋/冷熱飲...無限吃到飽

桃園中壢甜點推薦【MOFA魔法氛子】好吃千層蛋糕/生日蛋糕/內用不限時/有插座wifi；送禮慶生4吋蛋糕2~3人享食嘟嘟好(中原夜市甜點)

中壢美食/鵝肉便當專賣店【鼎新鵝肉飯玉里麵-中原店】鵝肉鮮嫩甜/玉里湯麵湯頭回甘/現切鵝肉盤/麻辣鴨血臭豆腐(超過20種小菜)食記+鼎新鵝肉菜單

桃園火鍋推薦/中壢sogo美食【汆鍋上選鍋物中壢sogo店】超值雙人海陸火鍋套餐/開幕加送肉盤+LINE好友送大天使紅蝦(汆鍋上選鍋物菜單)

中壢美食/中原大學早午餐【豪秋吐司】桃園好吃手作漢堡排吐司專賣店/中壢早餐下午茶/野獸三明治內餡超豐富(MENU+停車資訊)

桃園好喝飲料/中壢手搖飲【放空SPACED OUT新生店】嚴選台灣好茶/100%水果原汁特調水果飲/自熬蔗糖/Q彈白玉珍珠。消費集點享優惠/有外送

每個人對騰之雞排口味喜好不盡相同。2024-1月食記心得僅供參考。 營業時間、餐食實際內容、成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫食記分享文嗎？幫 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按個讚+追蹤，一起趴趴走找尋下一站美食和景點go