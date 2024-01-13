前一陣子潔西麻帶媽媽到醫院健康檢查

午餐都會來這間薩莉亞餐廳吃飯

因為醫院的美食街人很多

座位也不容易有空位

所以過個馬路走到對面來吃飯會好很多

這間薩莉亞分店就在亞東醫院的正對面

不論是捷運或是公車都能抵達

交通非常便利

只是餐廳位於地下室部份

但又不是純粹地下室

餐廳門口是開放式中庭

所以即使知道是地下室的感覺也還好

因為是平價餐廳的關係

除了醫院或附近的民眾會過來用餐之外

多數是大學生吃飯聚會的地方

第一次午餐時間來的時候

整間店幾乎都是亞東科技大學的學生

那種一進門就能感受到的青春氣息

與這裡的氣氛很相符

座位用輕隔間隔起來

所以每桌的交談還不太會影響到別人

這是期間限定的餐點

這是自由搭配的超值午餐套餐

一個主食加飲料是120元

多選一種附餐價格就多一點點

大全配是175元

還蠻划算的

飲料是喝到飽的唷

這才是正式的菜單

餐點的內容有沙拉 湯品 主食 飲料等等

實際上加起來的品項不多

但選擇性又蠻大的

價格也不會太高

學生還負擔的起

這些是披薩類 焗烤飯與燉飯

這二頁是義大利麵

排餐類

最後是飲料與甜點

飲料自助吧這邊喝到飽一個人只要加50元

大概2~3杯就回本了

很超值

但是不能共飲喔

這種消費模式跟日本很多餐廳一樣

姪女有加購飲料自助吧

這杯是檸檬紅茶

餐具就放在桌上

旁邊有服務鈴

有事情按鈴一下

服務人員就會過來

點好的餐點開始送來了

等待的時間不會很久

效率還不錯

奶油南瓜濃湯55元

是用湯盤裝的

很好喝

奶油蘑菇斜管麵120元

這個斜管麵也很好吃

奶油醬很足

用很家常的盤子裝

覺得是在家裡吃麵的感覺

瑪格莉特披薩110元

披薩味道還不錯

剛送來時烤的熱熱的很好吃

三個人均分的份量剛好

蒜香雞腿排130元

腿排也不錯

厚切牛排230元

排餐的配菜都是馬鈴薯與玉米粒

看似不多

整份排餐吃完還是很飽的

厚切牛排不會因為平價而太差喔

牛排的肉質還不錯

飯後甜點點了提拉米蘇70元

另一個是點了冰淇淋40元

吃完甜點後真的蠻飽的了

三個人用餐結帳805元

不用收一成服務費

平均一個人用餐是268元

以餐廳的價位來看

算是平價的

隔了一個多星期來醫院看完檢查報告後

又來同一間薩莉亞吃午飯

這一次的學生客人就比較少了

潔西麻的媽媽一樣是點奶油南瓜濃湯55元

義大利麵也是點奶油蘑菇斜管麵120元

可見潔西麻的媽媽真的很喜歡這二道餐點

潔西麻則是點海鮮焗烤斜管麵140元

餐點送來時看了外觀

份量似乎很少

吃完後覺得剛剛好

這次二個人來用餐吃的比較簡單

結帳是315元

薩莉亞的餐點讓人有家常味的感受

是一種想在餐廳吃飯又不用消費太高的地方

如果住家附近有分店

是不知道要吃什麼的時候

就直接來薩莉亞用餐會是最方便的選擇

店家資訊：

薩莉亞餐廳官網薩莉亞 | Saizeriya (saliya.com.tw)

板橋亞東店電話：（02）8966-1200

板橋亞東店地址：新北市板橋區南雅南路二段122-123號 B1（捷運亞東醫院站2號出口）

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