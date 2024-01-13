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潔西麻的美食日記─【新北/板橋區】Saizeriya（サイゼリヤ）薩莉亞平價義式餐廳(板橋亞東店)

2024-01-13 17:52:04 潔西貝比的生活小事 人氣：103
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潔西貝比的生活小事

發表篇數：460篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Saizeriya薩莉亞平價義式餐廳(板橋亞東店)
place新北市板橋區南雅南路二段122號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

前一陣子潔西麻帶媽媽到醫院健康檢查

午餐都會來這間薩莉亞餐廳吃飯

因為醫院的美食街人很多

座位也不容易有空位

所以過個馬路走到對面來吃飯會好很多

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

這間薩莉亞分店就在亞東醫院的正對面

不論是捷運或是公車都能抵達

交通非常便利

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

只是餐廳位於地下室部份

但又不是純粹地下室

餐廳門口是開放式中庭

所以即使知道是地下室的感覺也還好

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

因為是平價餐廳的關係

除了醫院或附近的民眾會過來用餐之外

多數是大學生吃飯聚會的地方

第一次午餐時間來的時候

整間店幾乎都是亞東科技大學的學生

那種一進門就能感受到的青春氣息

與這裡的氣氛很相符

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

座位用輕隔間隔起來

所以每桌的交談還不太會影響到別人

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

這是期間限定的餐點

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

這是自由搭配的超值午餐套餐

一個主食加飲料是120元

多選一種附餐價格就多一點點

大全配是175元

還蠻划算的

飲料是喝到飽的唷

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

這才是正式的菜單

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

餐點的內容有沙拉 湯品 主食 飲料等等

實際上加起來的品項不多

但選擇性又蠻大的 

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

價格也不會太高

學生還負擔的起

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

這些是披薩類 焗烤飯與燉飯

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

這二頁是義大利麵

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

排餐類

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

最後是飲料與甜點

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

飲料自助吧這邊喝到飽一個人只要加50元

大概2~3杯就回本了

很超值

但是不能共飲喔

這種消費模式跟日本很多餐廳一樣

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

姪女有加購飲料自助吧

這杯是檸檬紅茶

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

餐具就放在桌上

旁邊有服務鈴

有事情按鈴一下

服務人員就會過來

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

點好的餐點開始送來了

等待的時間不會很久

效率還不錯

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

奶油南瓜濃湯55元

是用湯盤裝的

很好喝

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

奶油蘑菇斜管麵120元

這個斜管麵也很好吃

奶油醬很足

用很家常的盤子裝

覺得是在家裡吃麵的感覺

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

瑪格莉特披薩110元

披薩味道還不錯

剛送來時烤的熱熱的很好吃

三個人均分的份量剛好

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

蒜香雞腿排130元

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

腿排也不錯

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

厚切牛排230元

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)  

排餐的配菜都是馬鈴薯與玉米粒

看似不多

整份排餐吃完還是很飽的

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

厚切牛排不會因為平價而太差喔

牛排的肉質還不錯

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

飯後甜點點了提拉米蘇70元

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

另一個是點了冰淇淋40元

吃完甜點後真的蠻飽的了

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

三個人用餐結帳805元

不用收一成服務費

平均一個人用餐是268元

以餐廳的價位來看

算是平價的

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

隔了一個多星期來醫院看完檢查報告後

又來同一間薩莉亞吃午飯

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

這一次的學生客人就比較少了

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

潔西麻的媽媽一樣是點奶油南瓜濃湯55元

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

義大利麵也是點奶油蘑菇斜管麵120元

可見潔西麻的媽媽真的很喜歡這二道餐點

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

潔西麻則是點海鮮焗烤斜管麵140元

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

餐點送來時看了外觀

份量似乎很少

吃完後覺得剛剛好

【新北/板橋區】薩莉亞餐廳(板橋亞東店)

這次二個人來用餐吃的比較簡單

結帳是315元

薩莉亞的餐點讓人有家常味的感受

是一種想在餐廳吃飯又不用消費太高的地方

如果住家附近有分店

是不知道要吃什麼的時候

就直接來薩莉亞用餐會是最方便的選擇

 

店家資訊：

薩莉亞餐廳官網薩莉亞 | Saizeriya (saliya.com.tw)

板橋亞東店電話：（02）8966-1200

板橋亞東店地址：新北市板橋區南雅南路二段122-123號 B1（捷運亞東醫院站2號出口）

 

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