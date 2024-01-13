

前陣子在臉書看到這好玩的東西，仁夫也覺得這可以入手試試，

畢竟他才在西濱看我認真騎車，都不管後車貼多近，

他都不懂我要抵抗側風、努力趴低上身，哪裡還有空看後照鏡，

而且我沒併排、也都已經在外側車道了，到底要逼我去哪啦 (大委屈

AKEEYO 安心教練 AIO-5 Lite Carplay+行車紀錄器

【目錄】

▶ 開箱

▶ 安裝

▶ 主機操作介面

▶ 主機設定介面

▶ 手機APP操作介面

▶ 實際上路影片、使用心得

▶ 規格表、哪裡買？

【開箱】



Aio-5 Lite 主機、保護套，及加購的無線遙控器







主機及遙控器外盒資訊，



大盒打開就看到主機本人及前後鏡頭，







主機後方線組接頭都有清楚標示，



其他的接線、拆裝工具、安裝支架等，說明書內也都相當清楚明白，

特別有附拆裝工具是因為Aio-5 Lite的螺絲都是特殊款，不是一般十字、一字、內六角，

也相對可以放心不會有整顆主機被拔走的問題。



簡約精巧的無線遙控器，下方是遙控器支架。回到目錄

【安裝】



我車頭本來的模樣，手機架以及為了手機充電還要特別掛一條充電線，



把本來的手機架換成簡約的 Aio-5 Lite！





有紅色減震墊的部分是獨家散熱和減震設計，採用鋁鈦合金，達到輕量、高散熱、高強度，

還搭配了四軸浮動結構有效減少振動；



習慣把額外開關都放左手處，現在這區有點雜亂，

除了 Aio-5 Lite無線遙控外，還有雙閃燈、霧燈、側面警示燈開關，

再找時間整合一下雜亂的開關們，



前鏡頭放鳥嘴上，



後鏡頭裝在後箱架下方，



Aio-5 Lite 主機上方有四個按鍵：

主頁鍵、切換鍵、錄影鍵、螢幕鎖定鍵；







主機下方有收音孔、type-C孔、記憶卡插槽、Reset鍵，

拆卸時可以非常安心，螺絲是固定在防水蓋上的，

按壓記憶卡也不會嘣一下彈出來，乖乖卡緊緊地在插槽中，



附贈的保護蓋，在外停好車可以把Aio-5 Lite主機蓋起來；







開光 ，自己安裝才有的神聖時刻(?)，



首次操作的點點點影片，



目前車上就是這樣，簡簡單單的。回到目錄

【Aio-5 Lite 主機操作介面】



開機首頁/主頁畫面，

時速錶，時速表下方還有小計里程及時數

方位，(如果是用google map導航這就很重要啦~ XD)

胎壓監測，(加購項目，因為一直都沒有裝過胎壓偵測，所以當初沒加購)

下方選單：

投屏/投影，就是連手機Carplay投影畫面，

紀錄器/行車紀錄器畫面，即時畫面，在不使用Carplay導航就可以充當正中間的後照鏡使用，

儀表，另一個方式呈現時速及胎壓資訊等

設定，進到 Aio-5 Lite本機的一些設定





在初次使用 Aio-5 Lite 設定好連結手機Carplay後，轉動電門、開機後就會自動連結手機，

參考影片：https://www.youtube.com/watch?v=OH2tIimg6KE 0:00-0:44

這連結畫面只有剛啟動、心急不想等，直接點投屏才會短暫出現一下下；



連結上手機，就會主動顯示Carplay主畫面，





左滑可以看到手機中支援Carplay的APP們，



不過為了行車安全，點擊通訊軟體，會直接跳出傳訊或是通話的選項，

然後就是跟google助理或是Siri小姐說明要傳訊的對象、內容、是否確定傳送等；





我慣用Google map大數據導航，雖然偶而會去奇怪的小小路，

但能不用塞在走走停停的車陣中，是檔車人的心頭愛，



這是連線前，剛點開朋友傳來的店家google map位址，

一連上 Aio-5 Lite 就跳出是否要前往的視窗囉；



Aio-5 Lite 主機上方四個按鍵：

主頁鍵、切換鍵、錄影鍵、螢幕鎖定鍵



主頁鍵：在任何介面中短按一下即可返回首頁畫面；



切換鍵：短按切換投影頁面跟儀表頁面，

儀表畫面除了時速呈現外，還有胎壓、電壓、騎行時間及里程等資訊；



錄影鍵：短按進入行車記錄器預覽畫面，直接參考上方影片 2:29-6:10 呈現；

最後螢幕鎖定鍵功能就比較多了，有

短按關閉螢幕、

長按2秒觸控螢幕鎖定（適用於雨天)、

長按6秒強制重啟Aio-5 Lite主機。回到目錄

【Aio-5 Lite主機設定介面】

Aio-5 Lite主機部分的設定值，都是要從主頁>右下角設定進入，





顯示與音量，亮度記得把後方的 "A" 自動調整背光打開，



自動調整背光參考影片 6:11-6:41 ；





儲存部分，內置儲存2G，另一定要安裝記憶卡可支援MicroSD U3 class 32G-256G，

再次溫馨提醒：行車紀錄器記憶卡因循環寫入因素，建議每一至兩個月格式化一次唷！



語言可以重新設定，有簡中、繁中、英文、越南文、泰文、韓文、德文、馬來文可選；



功能選單中可調整設定項目：

胎壓偵測器配對、藍牙耳機配對、GPS、無線遙控器配對、

BSD盲區偵測設定、Update系統及測速資料更新、測速提示設定

藍牙耳機配對部分，有使用手機Carplay就只要手機有跟藍牙耳機配對就可以囉！

不用再跟車機配對一次；





BSD盲區偵測設定，主要是靠後鏡頭的視覺辨識演算法來判斷，

所以後鏡頭要依原廠建議高度範圍及距離來安裝唷！

另外這個時速設置，就是自己的時速在多少時啟動偵測，

擔心停紅燈被追撞就要開啟「常開」，但就是真的頗吵 XD

無線遙控器有操作選單、接聽電話、影片鎖檔、拍照等功能，



選單切換



接聽電話，因為還不熟悉遙控器位置看起來有比較大幅度低頭，

但手可以不用舉到安全帽藍牙耳機位置，感覺起來安全一些囉！回到目錄

【手機APP操作介面】



必須安卓跟ios系統都要有滴呀！





這時才發現，在Carplay有連結的狀態下，只有手機截圖，Aio-5 Lite上的畫面也會同步被截圖，



下載好開始設定自己的設備為何者，



點連接設備，之後要看行車紀錄畫面就是從這步驟開始喔，



手機app點連結設備後，Aio-5 Lite車機請到首頁＞設定＞影像下載按開啟，



app連結Carplay車機就會中斷投影功能，



連上開頭為CHIGEE-的WIFI就是連接成功囉，







app內可以看到主機記憶卡內的影片及照片們，



已經下載到手機中的當然也會顯示囉！





這兩張就是行進間按了遙控器最右側按鍵所拍攝的畫面；



另外在APP中的相機，拍照大原點旁的橫線，可以點進去設定前後鏡頭相關內容，



很多細項目可以調整，

錄製時長有1、2、3分鐘設定，一般我習慣3分鐘一個檔案，

不過Aio-5 Lite檔案格式僅是mp4，就設定1分鐘一個檔較安心；



設定影片解析度，



行車紀錄器影片是否要顯示日期時間、時速、經緯度等資訊，



碰撞鎖定是指行進間遇到碰撞的自動鎖檔，當然要開啟的啊！



停車監控則是未啟動時，如果又偵測到碰撞會自行開錄，



這收音我覺得不錯清楚了，應該不用再放大啦，

不然都是風切聲，也很困擾耶！ XD 回到目錄

【使用心得】

安心教練 Aio-5 Lite 一機整合了

雙鏡頭行車紀錄器、內建測速照相提醒、BSD盲區偵測、支援車機系統，

且主機防塵防水更防震，

目前使用半個月，少少跑了幾趟共約400公里覺得很值得裝！

裝上車沒幾天就開始在車群裡分享了盲區監測很棒，

而且就整合了手機功能，還能即時看行車紀錄器影像，

等於多一個正後方後照鏡耶！



有幾個車友還直接說想一起加入籃球隊，

因為安心教練>安西教練>灌籃高手，就變成籃球隊了 XD

等線下車聚，我再來實際招募籃球隊員嘿！



前面已有幾段畫面呈現，這是完整影片，時間軸為

0:00 主動連線、開啟神盾

0:45 導航畫面、測速照相/科技執法提醒、盲區監測

2:29 即時行車紀錄畫面、測速照相/科技執法提醒、盲區監測

6:11 自動調整背光

6:42 無線遙控接聽電話

這裡說說我覺得稍嫌不足的部分：測速照相提醒功能，

這是被神盾測速照相app給養大了胃口，

除了固定式測速提醒、區間測速提醒、科技執法提醒之外，

還想要有經常出沒點的測速提醒，

我想若廠商提高更新頻率應該可以解決很大部分測速提醒囉！

這也就是我在上面影片會設定主動開啟神盾APP，

以及刻意再裝上手機開神盾對比提醒畫面的用意了。

寫文章才想到北宜公路的區間測速不知道會提醒哪幾段？

最近有機會去宜蘭的話再來更新一下內容。

另外還有就是現在 安心教練Aio-5 Lite所附的支架只剛好安裝在儀表附近位置，

仁夫覺得比較理想狀態應該要在目前儀表的上方，

這樣騎乘中瞥一眼觀看時是較安全的！

一樣就是，有找到適合的支架、改裝好位置就會再上來更新~

另外抓了幾段行車紀錄器畫面給大家參考：

安心教練 Aio-5 Lite 白天 天晴 前鏡頭 盲區偵測提醒：時速20km



安心教練 Aio-5 Lite 白天 天晴 後鏡頭 盲區偵測提醒：時速20km





安心教練 Aio-5 Lite 晚間 西濱無路燈路段 前鏡頭



安心教練 Aio-5 Lite 晚間 西濱無路燈路段 後鏡頭



以台灣各種不專心駕駛在路上跑的狀況，我的盲區監測應該就會是常開狀態，

寧願吵、提醒自己多注意，

也不要因為自己只在留心號誌秒數，而忽略了後車潛在的危險。回到目錄

【安心教練 Aio-5 Lite 規格表、哪裡買？】



行車紀錄器的前後雙鏡頭都是1080P，

且是SONY STARVIS星光級感光元件，連夜間都能清晰拍攝

其他更詳細資訊請洽

Akeeyo Taiwan

官網：https://www.akeeyo.tw/

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安心教練 Aio-5 Lite：

https://www.akeeyo.tw/collections/wind-motorcam/products/aio-5-lite

購買連結：

MYFEEL群眾集資平台 https://myfeel.design/Lg0O7

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