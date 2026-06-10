5天全家買一送一！泡麵、零食買一送一外送到家，再送全家足球娃娃。

全家限時祭出泡麵飲料買一送一與外送好康！加碼霜淇淋特價及拿鐵半價，全面應援即將開打的熱血世足賽。編輯 鄭雅之表示：熬夜看球賽就是要吃零食啊！

熬夜追球賽先到全家搶買一送一！全家特別針對「2026國際足總世界盃」觀賽商機推出超多讓人無法抗拒的限時好康。不僅可以用外送服務把買一送一的泡麵和飲料直接送到家，還有超可愛的限量足球娃娃可以免費帶回家。甚至連最新的厚奶拿鐵也有第二杯半價的嘗鮮折扣。無論是想熬夜看球還是清晨應援，超商都能隨時補滿大家的滿滿戰鬥力。



▲全家夏季新品有奶香濃郁的厚奶拿鐵與夏季限定杯款，前方還擺放著質感加價購造型燈箱。

▲全家霜淇淋35元優惠。(攝影：編輯 鄭雅之)





熬夜看球必備外送買一送一

賽況精彩刺激的時刻真的讓人完全不想出門。全家這次看準球賽商機，特別在六月份推出外送新客專屬的超強回饋。只要首次使用外送平台單筆消費滿59元，就能輕鬆獲得10元購物金。更棒的是從6月12日開始連續五天，還有可樂、竹炭水與熱門無糖咖啡買一送一。就連宵夜靈魂豚骨泡麵和解饞必備的松露風味腰果也通通買一送一。



▲全家外送平台新客專屬回饋，只要完成下單即贈送購物金，是熬夜看球賽準備泡麵和飲料的最佳幫手。





免費足球娃娃陪你熱血應援

除了宵夜和飲料要補滿之外，看球賽的儀式感當然也少不了。從6月10日開始，全台門市推出超級呆萌的限量足球娃娃加價購活動。只要在店裡單筆消費滿168元就能用69元加購，如果買滿299元更是可以直接免費把娃娃帶回家。這次共有腮紅微笑與歪嘴兩款隨機贈送。同場加映的還有冰淇淋單支特價35元，讓大家一邊吃冰一邊熱血看球。



▲兩款造型呆萌的限量全家足球娃娃在草地上亮相，包含腮紅微笑與歪嘴設計，是球迷不可錯過的滿額免費贈送應援好物。





咖啡控必喝全新厚奶拿鐵登場

看完激烈的球賽之後，最需要來一杯厲害的咖啡療癒一下。全家這次將拿鐵系列全面升級，推出奶量大提升的厚奶拿鐵。喝起來不僅口感柔滑，濃郁的奶香更是讓拿鐵控們讚不絕口。這次還推出了清爽繽紛的夏季限定新杯裝。最吸引人的是即日起到6月23日，大杯厚奶拿鐵直接享有第二杯半價優惠，不管是大杯還是特大杯都能滿足大家的咖啡癮。



▲全新登場的全家厚奶拿鐵口感濃郁，與亮眼粉紫和粉藍的夏季限定新杯裝一同亮相。





絕美復古造型燈箱加價購

這次不只咖啡好喝，全家還推出了超有質感的獨家週邊。即日起到7月7日為止，只要在實體店舖購買任意一杯現調飲品，就可以用49元超值價加購一款造型燈箱。這款燈箱總共推出單品款與經典款兩種設計，隨機出貨。擺在書桌或是客廳茶几上，點亮之後立刻就散發出滿滿的咖啡廳優雅氛圍，絕對是文青必須收藏的質感小物。



▲質感復古的全家造型燈箱包含黑色經典款與藍色單品款兩種設計，是文青必須加價購收藏。

全家 優惠

FamiNow外送新客好禮：6月1日至6月30日，首次下單滿59元送10元購物金。

買一送一狂歡慶：6月12日至6月16日，可口可樂ZERO、微鹼性竹炭離子水、UCC無糖咖啡185g、雙響泡鹽味豚骨湯麵、松露風味腰果皆享買一送一。

球賽應援甜甜價：6月12日至6月16日，Fami!ce霜淇淋單支35元、酷繽沙任兩杯85元、仙女醇奶茶兩杯65元。

全家足球娃娃滿額贈：6月10日至7月21日，消費滿168元加69元可換一款，滿299元免費贈送一款。

厚奶拿鐵嚐鮮價：6月10日至6月23日，大杯厚奶拿鐵享第二杯半價優惠。

質感造型燈箱加購：6月10日至7月7日，購買任一杯現調飲品加49元即可獲得一款。





追世足球賽這樣嗨！

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