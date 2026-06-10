台北世足酒吧轉播推薦！六福萬怡大螢幕生啤買2送1看球超爽快，進球狂歡拼盤暢飲全攻略。

世足賽再度點燃全台球迷的熱血魂，引發運動餐廳與酒吧的預約熱潮。資深編輯李維唐表示，現代人觀賽更重視空間舒適度與視覺震撼感，台北六福萬怡酒店結合百吋大螢幕與四鐵共構的交通優勢，完美切中都會族群下班後渴望釋放壓力並與好友舉杯同歡的生活型態，是今年夏夜極具指標性的觀賽首選。

四年一度的全球足球盛事終於來了，這種熱血的夏天怎麼能自己待在家看小電視。身為每屆必追的鐵桿球迷，看球最核心的靈魂就是現場氣氛還有跟著大家一起吶喊的爽快感。這次發現台北六福萬怡酒店的大廳酒吧The Lounge真的很懂大家想瘋球賽的心，從2026年6月11日一到7月19日賽事期間，直接把酒吧打造成專屬球迷的超級觀賽空間。一走進去那個挑高寬敞的環境完全不會有擁擠壓迫感，最厲害的是現場那個百吋大螢幕轉播，每個傳球路徑還有高難度的射門弧線都看得超級清楚，坐在舒服的沙發上感覺就像自己買了球隊VIP貴賓席的門票一樣。

▲現場特別規劃百吋超大螢幕實況轉播，搭配冰涼生啤酒與熱騰騰炸物拼盤，帶給所有現場球迷最具臨場感的熱血足球夜。圖／台北六福萬怡酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



台北世足酒吧優惠推薦，生啤酒買2送1暢飲1小時

看球賽手裡沒有一杯冰涼的啤酒真的說不過去，這次酒吧準備的酒水優惠真的非常有誠意，只要在現場隨便點一份好吃的餐點，就可以直接享有海尼根生啤酒或者是台灣精釀啤酒買2送1的劃算優惠。如果是遇到那種需要熬夜看淘汰賽的關鍵生死戰，想要徹底釋放生活壓力的人，非常推薦直接選擇每位666元加10%服務費的優惠價，直接享受海尼根生啤酒1小時無限暢飲。當自己支持的國家隊成功破網進球的那一瞬間，跟旁邊不認識的球迷一起高舉酒杯大慶祝，那種冰涼氣泡在嘴裡炸開的暢快感絕對是看球賽最過癮的享受。

▲台北六福萬怡酒店大廳酒吧The Lounge空間挑高寬敞，在賽事期間特別量身打造出專屬球迷的頂級極致觀賽奢華據點。圖／台北六福萬怡酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

2026世足看球餐廳拼盤，進球狂歡套餐千元有找

除了可以一直乾杯的冰涼啤酒之外，看球賽絕對少不了可以用手抓著吃的邪惡美食。為了滿足大家呼朋引伴一起看球分食的爽快感，酒吧這次特別推出了進球狂歡組合餐。這套專門為了球迷聚會設計的分享派對套餐每套只要999元加10%服務費，裡面有一整份炸得金黃酥脆的派對炸物拼盤，還貼心地直接配好Lager和Weissbier啤酒各1瓶。現炸出來的炸物完美鎖住了多汁的口感，沾點醬汁再配上一大口沁涼的啤酒完全就是絕配，不管是緊張的小組賽還是讓人心臟快停表的驚險PK大戰，有這些美食美酒陪著一起熱血吶喊才對味。

四鐵共構世足酒吧交通，打卡再送大份松露薯條

這家酒吧除了看球體驗很棒之外，對於常常需要搭車赴約的都會球迷來說，地理位置更是方便到不行。台北六福萬怡酒店就直接座落在南港車站上方，捷運、高鐵、台鐵還有客運轉運站四鐵共構，不管是下班直接搭捷運衝過來會合，還是看完深夜的國際熱門賽事要搭車回家都非常安全快速，完全不用擔心交通問題。現場消費拍照打卡或者是留下Google的5星好評，店家還會直接大方招待一份松露薯條。如果看完球賽還覺得意猶未盡，7樓的敘日全日餐廳還有高達500坪的寬闊露臺，可以一邊放鬆一邊遠眺信義區台北101跟美麗的南港四獸山群，在充滿綠意的城市秘境裡好好享受難得的悠閒時光。

▲主廚專為球賽聚會特製的進球狂歡組合餐包含豐盛的派對炸物拼盤，酥脆金黃的吮指美味絕對是深夜應援的最佳拍檔。圖／台北六福萬怡酒店提供；窩客島編輯李維唐整理







2026世足賽六福萬怡限定餐飲優惠

活動時間：2026年6月11日起至7月19日止

活動內容：

生啤酒優惠：消費任一餐點享海尼根生啤酒或台灣精釀啤酒買2送1

生啤酒暢飲：每位666元加10%服務費享海尼根生啤酒暢飲1小時

進球狂歡組合餐：每套999元加10%服務費，內含派對炸物拼盤1份與Lager和Weissbier啤酒各1瓶

好評打卡禮：現場消費打卡或留下Google的5星好評贈送松露薯條1份

台北六福萬怡酒店The Lounge大廳酒吧

店家地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓

聯絡電話：02-6615-6527

官方網站：courtyardtaipei.com.tw





備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

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