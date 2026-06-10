2026世足直播餐廳推薦！金色三麥4大門市深夜營業、猜中贏球啤酒免費加滿，陪你嗨到不想回家。

4年一度的全球足球盛事即將點燃熱情，金色三麥特別將門市打造成足球應援酒館，引領深夜觀賽新風潮。資深編輯李維唐表示，現代人生活型態轉變，重視沉浸式體驗與實體社交，金色三麥透過延長營業與即時預測活動，成功拉近球迷與球賽的距離，完美演繹了運動餐酒館應有的原創生活風格與核心價值。
4年一度的全球足球盛事又要來了，這陣子身邊的朋友是不是都開始熱血沸騰了呢。下班後別再一個人孤單坐在客廳看電視，快揪上三五好友一起到金色三麥感受最熱鬧的看球氣氛。這次金色三麥把全台門市改造成美式足球應援酒館，一進店裡就能看到滿滿的萬國旗、足球裝飾與超大充氣足球，度假感與派對氛圍直接滿格。這不只是看球賽，更是和老朋友一起大口喝酒、大口吃肉、沉浸式猜比分的狂歡夜。
2026世足冠軍賽餐廳熬夜觀賽
如果你想在7月20日凌晨3點的冠軍戰體驗全場球迷一起尖叫、碰杯、迎接勝利的爽快感，金色三麥已經幫大家準備好了。台北美麗華店、台中崇德店、嘉義店與高雄夢時代店這4大門市，當天特別延長營業時間陪大家通宵看球。現場還會推出世足冠軍賽套餐，有豐富的招牌大拼盤、精釀啤酒無限暢飲，甚至還直接送你世足紀念杯。不管是老同學聚會還是同事下班小酌，來這裡邊吃美食邊幫支持的球隊加油，絕對是今年夏天最棒的舒壓行程。
世足預測活動免費精釀啤酒
既然來看球，動動腦預測一下賽況是一定要的。6月11日至7月19日期間，門市裡會有一面冠軍預測應援牆。只要在冠軍賽上半場之前，你都能在牆上寫下心目中的冠軍隊伍，為喜歡的球隊集氣。隨著比賽越來越激烈，牆上寫滿的預測紙條也會變成最熱血的風景。最棒的是，只要你最後成功猜中本屆冠軍，金色三麥就會免費送你1張精釀啤酒電子兌換券，讓你把贏球的喜悅直接變成口中的冰涼啤酒。
線上抽長榮機票飛利浦音響3C
除了店裡的互動，金色三麥的線上活動獎品更是讓人心動。6月11日至7月12日四強出爐前，會員只要憑消費發票登入系統，就可以參加線上冠亞季軍大預測。每張發票可以猜1次，以最後1次輸入的答案為主。猜中1隊送精釀啤酒電子券，猜中2隊送酥炸椒麻雞電子券，如果實力太強3隊全中，直接送你金色三麥經典大拼盤電子券，這些好康預計在7月31日就會發送到你的會員帳戶。
只要填寫線上表單的會員，還有機會參加大獎抽籤，每個帳號有1次中獎機會。這次金色三麥準備了6個超級大獎，包含長榮航空亞洲不限航點機票2張，還有提升生活質感必備的飛利浦頂級3C產品。像是PHILIPS MOVING SOUND黃色與黑色防水藍牙喇叭各1台、百年紀念款黑色藍牙耳罩式耳機1台，以及高科技的AI智能觸控螢幕降噪耳機1台。一邊看球一邊把機票和質感3C帶回家，這絕對是今年夏天最划算的投資。
今日贏球預測整桌啤酒加滿
等不及看最終冠軍也沒關係，6月11日至7月20日球賽轉播期間，店裡每天都有今日贏球隊伍預測活動。只要到現場一邊看球一邊用餐，就能預測當天誰會贏。只要猜對，你們那一桌的啤酒直接免費幫你加滿。這個貼心設計讓比賽還沒開打，桌上的對決氣氛就先點燃。球隊一進球全場一起舉杯歡呼，讓熬夜看球不再只是被動盯著螢幕，而是從第1分鐘開始就和好友一起深度參與這場熱血球賽。
冠軍預測應援牆
活動時間：2026年6月11日至7月19日
活動內容：於冠軍賽上半場之前，內用顧客可寫下心中最強冠軍隊伍。成功預測本次球賽冠軍隊伍者，即可獲得精釀啤酒電子兌換券1張。
線上冠亞季軍預測
活動時間：2026年6月11日至7月12日四強出爐前
活動內容：會員憑消費發票登入系統填寫表單預測前3名。猜中1隊送精釀啤酒電子券，猜中2隊送酥炸椒麻雞電子券，猜中3隊送經典大拼盤電子券。填寫問卷可抽長榮航空亞洲不限航點機票2張、飛利浦防水藍牙音箱、飛利浦藍牙耳罩耳機、飛利浦AI智能觸控降噪耳機等好禮。
轉播限定即時活動
活動名稱：今日贏球隊伍預測
活動時間：2026年6月11日至7月20日球賽live轉播期間
活動內容：至門市觀賽用餐並成功預測當日勝出隊伍，整桌啤酒直接免費加滿。
訂位與店家資訊
- 台北美麗華店：台北市中山區敬業3路20號1樓
- 台中崇德店：台中市北屯區崇德路3段599號
- 嘉義店：嘉義市西區垂楊路726號
- 高雄夢時代店：高雄市前鎮區中華5路789號1樓
官方網站與活動下載連結：https://reurl.cc/R2gpo6
備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供
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