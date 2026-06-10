2026世足直播餐廳推薦！金色三麥4大門市深夜營業、猜中贏球啤酒免費加滿，陪你嗨到不想回家。

4年一度的全球足球盛事即將點燃熱情，金色三麥特別將門市打造成足球應援酒館，引領深夜觀賽新風潮。資深編輯李維唐表示，現代人生活型態轉變，重視沉浸式體驗與實體社交，金色三麥透過延長營業與即時預測活動，成功拉近球迷與球賽的距離，完美演繹了運動餐酒館應有的原創生活風格與核心價值。

4年一度的全球足球盛事又要來了，這陣子身邊的朋友是不是都開始熱血沸騰了呢。下班後別再一個人孤單坐在客廳看電視，快揪上三五好友一起到金色三麥感受最熱鬧的看球氣氛。這次金色三麥把全台門市改造成美式足球應援酒館，一進店裡就能看到滿滿的萬國旗、足球裝飾與超大充氣足球，度假感與派對氛圍直接滿格。這不只是看球賽，更是和老朋友一起大口喝酒、大口吃肉、沉浸式猜比分的狂歡夜。



▲三五好友下班後相約金色三麥，一邊享用經典大拼盤與西班牙海鮮燉飯，一邊高舉現釀精釀啤酒歡呼，沉浸在最熱血的足球觀賽派對中。圖／金色三麥提供；窩客島編輯李維唐整理

2026世足冠軍賽餐廳熬夜觀賽

如果你想在7月20日凌晨3點的冠軍戰體驗全場球迷一起尖叫、碰杯、迎接勝利的爽快感，金色三麥已經幫大家準備好了。台北美麗華店、台中崇德店、嘉義店與高雄夢時代店這4大門市，當天特別延長營業時間陪大家通宵看球。現場還會推出世足冠軍賽套餐，有豐富的招牌大拼盤、精釀啤酒無限暢飲，甚至還直接送你世足紀念杯。不管是老同學聚會還是同事下班小酌，來這裡邊吃美食邊幫支持的球隊加油，絕對是今年夏天最棒的舒壓行程。



▲球賽live轉播期間前往金色三麥觀賽用餐，即可參加今日贏球隊伍預測活動，只要猜中當日勝出隊伍，整桌精釀啤酒直接免費幫你加滿。圖／金色三麥提供；窩客島編輯李維唐整理

世足預測活動免費精釀啤酒

既然來看球，動動腦預測一下賽況是一定要的。6月11日至7月19日期間，門市裡會有一面冠軍預測應援牆。只要在冠軍賽上半場之前，你都能在牆上寫下心目中的冠軍隊伍，為喜歡的球隊集氣。隨著比賽越來越激烈，牆上寫滿的預測紙條也會變成最熱血的風景。最棒的是，只要你最後成功猜中本屆冠軍，金色三麥就會免費送你1張精釀啤酒電子兌換券，讓你把贏球的喜悅直接變成口中的冰涼啤酒。

線上抽長榮機票飛利浦音響3C

除了店裡的互動，金色三麥的線上活動獎品更是讓人心動。6月11日至7月12日四強出爐前，會員只要憑消費發票登入系統，就可以參加線上冠亞季軍大預測。每張發票可以猜1次，以最後1次輸入的答案為主。猜中1隊送精釀啤酒電子券，猜中2隊送酥炸椒麻雞電子券，如果實力太強3隊全中，直接送你金色三麥經典大拼盤電子券，這些好康預計在7月31日就會發送到你的會員帳戶。



只要填寫線上表單的會員，還有機會參加大獎抽籤，每個帳號有1次中獎機會。這次金色三麥準備了6個超級大獎，包含長榮航空亞洲不限航點機票2張，還有提升生活質感必備的飛利浦頂級3C產品。像是PHILIPS MOVING SOUND黃色與黑色防水藍牙喇叭各1台、百年紀念款黑色藍牙耳罩式耳機1台，以及高科技的AI智能觸控螢幕降噪耳機1台。一邊看球一邊把機票和質感3C帶回家，這絕對是今年夏天最划算的投資。

今日贏球預測整桌啤酒加滿

等不及看最終冠軍也沒關係，6月11日至7月20日球賽轉播期間，店裡每天都有今日贏球隊伍預測活動。只要到現場一邊看球一邊用餐，就能預測當天誰會贏。只要猜對，你們那一桌的啤酒直接免費幫你加滿。這個貼心設計讓比賽還沒開打，桌上的對決氣氛就先點燃。球隊一進球全場一起舉杯歡呼，讓熬夜看球不再只是被動盯著螢幕，而是從第1分鐘開始就和好友一起深度參與這場熱血球賽。



▲線上冠亞季軍預測活動大方加碼抽飛利浦人氣3C質感好禮，包含具備震撼音效的防水藍牙音箱與多款功能強大的高品質藍牙耳機。圖／飛利浦提供；窩客島編輯李維唐整理





冠軍預測應援牆

活動時間：2026年6月11日至7月19日

活動內容：於冠軍賽上半場之前，內用顧客可寫下心中最強冠軍隊伍。成功預測本次球賽冠軍隊伍者，即可獲得精釀啤酒電子兌換券1張。

線上冠亞季軍預測

活動時間：2026年6月11日至7月12日四強出爐前

活動內容：會員憑消費發票登入系統填寫表單預測前3名。猜中1隊送精釀啤酒電子券，猜中2隊送酥炸椒麻雞電子券，猜中3隊送經典大拼盤電子券。填寫問卷可抽長榮航空亞洲不限航點機票2張、飛利浦防水藍牙音箱、飛利浦藍牙耳罩耳機、飛利浦AI智能觸控降噪耳機等好禮。

轉播限定即時活動

活動名稱：今日贏球隊伍預測

活動時間：2026年6月11日至7月20日球賽live轉播期間

活動內容：至門市觀賽用餐並成功預測當日勝出隊伍，整桌啤酒直接免費加滿。

訂位與店家資訊

台北美麗華店：台北市中山區敬業3路20號1樓

台中崇德店：台中市北屯區崇德路3段599號

嘉義店：嘉義市西區垂楊路726號

高雄夢時代店：高雄市前鎮區中華5路789號1樓

官方網站與活動下載連結：https://reurl.cc/R2gpo6

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

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