每年12月到1月各地的落羽松紛紛轉色，唯美的景色成為眾人追逐的目標，宜蘭地區就有好幾處知名景點，例如 員山/蜊埤湖 、 員山/望龍埤 、 三星/安農溪 ，另外還有一個就在市區不必上山下海便可以抵達的風景區 ⇩ ⇩ ⇩

『羅東運動公園｜東丘落羽松』，我覺得是最方便最好拍的地點，而且這裡落羽松數量很多形成一小片森林，有小溪圓石、有山丘緩坡、還有步道小徑，金黃橘紅渲染的畫面，簡直像極了偶像劇電影場景那般唯美!

你來過了嗎?

讓我們一起沉醉在橘紅色的浪漫中 💞

羅東運動公園｜東丘 怎麼去

開車直接導航羅東運動公園即可，但因腹地範圍廣大，入口處就有好幾個，若要賞落羽松便要到東丘(平面圖右上方23) ，沿著四維路這裡過來也是一整排 落羽松林道 (平面圖右上方22) 相當漂亮，馬路旁皆有幾處停車場，建議就近停好車下來以徒步方式，沿著四維路和東丘附近散步拍照

羅東運動公園｜簡 介

羅東運動公園位於宜蘭縣羅東鎮，自民國75建造85年正式開園，距離羅東火車站約2公里，園區占地47公頃，結合了自然與人工之美，休閒與運動相輔的機能性，以宜蘭山川的地理、風土民情，水、綠、健康為設計特色，不但有青翠廣大的草坪，扶疏的林木，還有美麗幽靜的人工湖，望天山丘可以仰望天象型星辰，並有流水木橋串聯其中，更有游泳池、棒球場、羽球場、籃球場、田徑場等運動設施，提供民眾運動和休憩的絕佳場所，園區環境乾淨舒適， 風景秀麗，也是外縣市民眾到宜蘭主要的觀光景點。

我們開車從公正路轉進巷子四維路，眼前一排的落羽松在冬天的暖陽下閃閃發亮，襯著湛藍的天空無比耀眼，我就要走進夢幻的國度

羅東運動公園的東丘靠近園區的東北側，緊鄰馬路旁，開車經過馬上就能看見，千萬別傻傻從西側走路過來，因為腹地廣大可能也要走20分鐘以上，這裡有一個小小的山丘種滿了落羽松，穿越樹林順著小坡爬上，可以站在高處俯瞰這一片落羽松森林

東丘這一條石階梯也是很熱門的拍照打卡點，由下而上或者由上而下的角度都可以拍出不錯的效果，有時人潮多還需要排一下隊呢

整個小山丘被紅棕色的落葉鋪滿，陽光穿透樹林的光影照映，形成一片浪漫的褐色羽葉地毯，相當美麗

階梯旁的紅色山坡也很好拍 (其實是階梯有人在排隊~哈)，倚靠樹幹坐著站著，後方直立交錯的樹林由上而下延伸的美感，請忽略我穿著運動褲犧牲上鏡，因為當天臨時到附近診所看感冒，沒能換上草帽紗裙，回程看到這裡的落羽松已經美到翻天才趕緊下車來捕捉畫面。

真心不騙，如果穿上洋裝優雅漫步，拍起來一定超級美，如果情侶相偕合影，那也就跟拍偶像劇一樣了

我在林間穿梭環繞著每一個角度，被這橘紅燦爛的一片森林包圍，有一種說不出來的喜悅，陶醉其中久久不想夢醒

想不到在羅東市區裡，這樣一座運動公園就有一大片的落羽松樹林，每天12-1月由原本的青翠蒼綠轉變成橘紅色，像是換上美麗的冬裝登上舞台，耀眼的明星讓群眾歡呼追逐，傾倒在她散發的魅力之下

幽靜美麗又帶一點神祕的橘紅森林，走在這裡心情非常放鬆，呼吸著宜蘭的好空氣，身心感到舒服極了

高聳的落羽松仰天生長，近觀實在壯觀美麗，而山丘和草地上會有凸起的氣根，長得奇形怪狀景象甚是特殊，行走之時也提醒您需留意腳步，以免被氣根絆倒

從山丘頂往下俯看，一片落羽松在我的腳下，這個視野只有羅東運動公園的東丘才有。石頭砌成的階梯鋪成了小徑，可以順著往下走，穿越樹林之後便能看見小溪流水

陽光穿透、樹影婆娑，交錯的紅黃綠葉層次分明，有說不出的唯美感，彷彿一秒走進北歐國度

最特別的是這裡蜿蜒著一條小小溪流，落羽松、流水、砌石構成一幅如詩如畫的景色，這裡也是許多攝影家特別喜歡取景的角度

這一天陽光特別和煦加上剛好的溫度，走出戶外極為舒暢，有一些遊客在這裡開心拍照，輪流上陣擺姿勢，樹林裡的風聲參雜著嘻笑聲，溫馨景象構成一幅最美好的風景

在這裡逗留好久，捕捉到很多喜歡的畫面，季節限定的落羽松美景，每年都要來朝聖一次，怎麼來都看不膩因為太美太美了

『羅東運動公園｜東丘落羽松』

你來過了嗎?

宜蘭落羽松景點推薦給大家囉

羅東運動公園｜景點資訊

■ 地址 : 宜蘭縣羅東鎮公正路666號

■ 電話 : 03 954 1216

■ 營業時間 24小時

■ 無門票，有停車場

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