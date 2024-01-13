我是葵瑪咖啡的咖啡常客，時常外帶一杯冰美式或是買些烘焙咖啡豆做手沖，聞著咖啡香喚醒一整天的活力。

今天跟合夥人約在這裡，談合約內容，邊聊邊吃早午餐。

▼葵瑪咖啡位於台南東區，裝潢保留老屋部分建築，以紅磚老屋為主調，搭配工業風家具，非常有老宅咖啡廳韻味。店內播放著輕柔的背景音樂，讓人感到放鬆。

▼葵瑪咖啡販售的自家烘焙咖啡豆，品項眾多。

儲值好康，儲值2000元可享2300元。

▼看著菜單，我們各自點了喜歡的早午餐。

羅勒奶油日式唐揚雞義大利麵、馬鈴薯肉醬牧羊人派，以及美式咖啡和紅茶。

馬鈴薯肉醬牧羊人派

▼牧羊人派是英式傳統家常料理。馬鈴薯泥軟綿，搭配番茄濃郁肉醬，酸甜濃郁、還能吃得到豬絞肉口感，混合香濃起司，非常美味！讓人忍不住一口接一口。

▼水果生菜沙拉搭配自製蒜味沙拉醬，蒜香迷人也十分清爽。

▼脆法麵包，有嚼勁、越咬越香，搭配肉醬牧羊人派一起吃更可口。

▼美式咖啡，葵瑪咖啡使用自己烘焙的咖啡豆，口感溫醇，入口後帶有微微的酸度，十分順口還會回甘。

羅勒奶油日式唐揚雞義大利麵

▼自製的羅勒醬汁，加入些許白醬調和，羅勒中帶有奶油香，吃起來不膩口。

▼義大利麵的麵條口感滑順，搭配外酥內嫩的日式唐揚雞，滋味豐富。

▼紅茶，茶香清新，微甜甘口，解膩效果良好。

吃著美味的早午餐，連聊合約也格外順利，氣氛融洽。後來我們又各點了一杯咖啡，繼續聊天，在葵瑪咖啡繼續享受悠閒的午後。

葵瑪咖啡CREMA CAFE

地址：台南市東區德信街37號

營業時間：9:30-18:00

電話：06 260 6200

粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064028260057

提供當日訂位，電話預約或私訊粉專



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