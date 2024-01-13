苗栗賞楓登山步道，馬那邦山步道，適合新手入門的小百岳。馬那邦山位於苗栗大湖跟泰安交界處，是當地泰雅族族民的聖山。早期為原住民狩獵的山徑，後面漸漸發展成登山步道，路線親民好走還能眺望聖稜線大景，吸引很多人來登山健行。馬那邦山共有三個登山口，不管平日假日停車場都很容易沒位置，建議提早出發上山。

馬那邦山交通/停車場

早已聞名苗栗馬那邦山平日假日都相當熱門，特地一早5點半跟朋友相約台中出發，抵達苗栗已經清晨6點多。目前馬那邦山有三個登山口，珠湖登山口離三角點最近且最熱門，前往登山口的路較狹長且也很陡，目前沒有大眾運輸可以抵達，需要自行開車前往。好在很早出發沿路上幾乎沒什麼車也很順利抵達珠湖登山口。

【珠湖登山口】

國道1號下苗栗交流道，走後汶公路(台6線)往北行，接後龍-汶水東西向快速道路(台72線)直達汶水，過新汶水橋(台3線)南行至大湖，在大湖國中旁沿苗61鄉道，過中興橋後右轉進珠湖農路，農路約4公里，即可抵達珠湖線登山口。

【 上湖登山口 / 天然湖登山口 】

國道1號下苗栗交流道，走後汶公路(台6線)往北行，接後龍-汶水東西向快速道路(台72線)直達汶水，過新汶水橋(台3線)南行至大湖，接苗55鄉道到淋漓坪，再接苗55-1線往東興村(沿途有往馬那邦山賞楓的交通指示)，途經東興國小，沿指標前抵上湖登山口(北線)或天然湖(南線)登山口。

我們這次打算走珠湖登山口，這裡有農家私人停車場要$100元，不過這邊可以停約20台以上的車，還有廁所跟涼亭算是非常方便。

珠湖登山口是馬那邦山人氣最高的路線，離三角點距離最近，來回只要3.6K，沿路可以看到不少景，一般人差不多2~3小時就能完成。我們這次決定走O型繞一圈，把三個登山口都走一遍，距離差不多9.6K看看每個路線的風景有什麼不一樣，來跟大家分享。

珠湖登山口

從停車場起登沿路都有指示方向，前往步道登山口

這個為之前舊的指示牌，距離有點誤差，參考就好。現在步道陸續有在更新設施跟指示牌上去，而且維護得還不錯喔~

前幾天下過雨，曬不到太陽的地方依然很濕滑，走的時候還是要注意安全。不過這天天氣相當不錯，萬里無雲可以看到太陽逐漸升起。

馬那邦山除了展望風景很棒，進入竹林步道也相當優美。

廢棄工寮

工寮岔路口，這裡與上湖登山口相連，另一邊可以通往細道邦山三角點。

前面開車已經爬了一半的山路，所以馬那邦山幾乎在前段步道就能看到漂亮的山景

中間途經一塊小腹地，這裡有板凳可以坐著休息，此時已經進入楓葉林區，秋冬季節可以看到滿地楓紅

馬那邦山古戰場紀念碑

日治時代闢為隘勇路，曾發生泰雅族人抗日事件，立有紀念碑

馬那邦山原始楓林

楓葉林區這裡腹地非常寬廣，剛好看到陽光灑落地面的景象超級美~

石門

走在稜線上相當平緩且舒服，微風徐徐吹來，身邊就是群山圍繞的大景

到後面這一段就是階梯一路陡上去了，雖然這裡會有點喘，不過也離三角點不遠了

馬那邦山三角點

馬那邦山這裡還規劃了一排的板凳讓大家可以休息吃東西真的是很不錯欸~

苗栗的小百岳也能有媲美百岳高山般的大景，只能說CP值真的很高

原本是想來看看雲海的，想不到天氣真的太好，雲霧都散開了，拍到這樣晴空萬里的大景也不錯了啦~

遠眺大霸尖山聖稜線就在眼前，有機會我也想親自去聖稜線走走

11.12月為楓葉旺季，我們來的時候已經接近尾聲了，樹上的楓葉較稀疏了些，決定明年再來一次！

馬那邦山三角點真的很好拍，就是正中午時會有點曬，可以拍完照到下面的板凳區休息

天然湖步道

我們決定繞一圈，所以順著搭建好的天然湖步道下山到登山口，這邊一路都是陡下，而且滿滿的樓梯，如果要從天然湖上山也是不輕鬆的路線喔。

走到天然湖步道登山口大概2K多，解鎖第二個登山口

折返回到剛剛的吊橋處，有個不太明顯容易錯過的路徑，沒有綁布條，連我們都沒發現這裡有路，從這裡可以繼續接往上湖登山口，所以建議要走O型路線的朋友要下載好離線地圖喔。

這裡的山徑路線比較原始，但還是可以看到布條跟路徑

走出林道來到夢之谷露營區，幾乎都是下坡居多，要走產業道路到露營區另一邊接往上湖登山口，路面上有青苔，穿越野鞋還真的是頗滑。

上湖登山口

照著離線地圖指示來到大型叉路口，右轉開始上坡前往上湖登山口

上湖登山口停車場在下面，走到登山口要多踢1.4K的產業道路

從上湖登山口看下去有大湖市區跟許多草莓園的風景

1.4K產業道路說起來也不輕鬆，沿路幾乎都是上坡，展望也不多

抵達上湖登山口後走約200公尺就可以到一開始的工寮岔路口，從這裡折返下山回到珠湖登山口停車場

細道邦山

時間夠的話可以加碼去撿細道邦山，中途還有一座細道邦山南峰，步道偏向原始的土徑，有較陡的滑坡，下雨天不建議前往。最後走完一圈大概9.6K，慢慢走花費4.5H。

整體來說馬那邦山我最推薦珠湖登山口，輕鬆好走風景美，停車場有廁所，當然熱門路線就要自行抓時間提早出發，我們這天是平日前往爬山，下山時候停車場也已經全滿，假日就更不用說了，這邊分享給大家。

爬完山到大湖市區吃點東西，下午時間很尷尬很多店都休息，找到這間還有營業的客家小吃，炒飯粄條都很香又便宜

來到大湖必吃草莓，這間70年老店傳統冰果室，滿滿草莓冰+布丁真的大推

步道資訊

以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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