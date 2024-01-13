過年我們家最喜歡吃砂鍋魚頭，今年好奇上網查了一下，發現永康有一家香橙料理食坊，竟然是使用鮭魚頭來製作砂鍋魚頭，讓我們產生相當大的好奇心，週末一家子先來試試，如果不錯過年就來訂一鍋回家吃！

▼香橙料理食坊位在永康中山南路上，門口大辣辣的把菜色價位寫得清清楚楚！這個我喜歡，這樣不會進門才覺得不適合！

▼店不大，菜色倒是很豐富！價位看起來百元上下，感覺很親民。有種挖到寶的感覺。

▼今天主要就是為了這鍋而來：鮭魚海鮮砂鍋魚頭！一般來說砂鍋魚頭都是用炸得酥香大頭鰱魚頭，菜市場就有賣。早期我們也有買回來自己做過，但是湯頭非常油，整個嚇到！之後就改成到外面買，雖然好一點，但是還是偏油膩，所以我們一年一吃！

▼香橙料理食坊的鮭魚海鮮砂鍋魚頭，感覺上是好料盡出！台南在地的手工魚餃也有！

▼干貝也有！！有點誇張！

▼蝦子也有!

▼手工魚冊，大白菜，南瓜，香菇，金針菇，杏鮑菇，花枝，鱈魚丸，芋頭，蛤蠣等等......

▼煮起來滿滿一鍋，香氣四溢！引得隔壁桌不時觀望！整鍋看起來非常豐盛，湯頭除了有傳統沙茶清香外，整鍋完全不油膩，令我們非常驚艷！

▼接下來重頭戲！鮭魚頭！魚頭要兩副筷子才夾得起來，而且看得出來沒有裹太多粉來炸！真的是深得我心！加上鮭魚頭本身肉多又厚，刺也少，真的非常適合做砂鍋魚頭！

▼因為這次有三個人一起來，我們還多點了兩道菜！一道是腰果鮮蝦溫沙拉，這也是很清爽，但是又有味道，廚師功力真的不一樣！

▼能夠想到腰果跟蝦仁搭配做溫沙拉，這個廚師設計菜的功力不錯！

▼而且用料都很敢給，蝦仁真大隻！

▼另一道是鹹豬肉炒高麗菜！廚師上菜時速速說了一句，鹹豬肉自己醃的，看看合不合口味！

▼感覺這廚師重香氣，喜愛清爽！吃得到高麗菜的甜味，鹹豬肉完全不會喧賓奪主！兩個配合的剛剛好！用料也實在！

今日用餐感受超好，菜單上還有好多我們想吃的東西！要不是只有一個胃，真想叫一桌來品嚐！好在離家近，可以常常來吃！當天我們就訂了兩鍋砂鍋魚頭準備過年回鄉下吃！親友們應該會很愛！面子十足！喜愛創意料理的朋友，香橙料理食坊絕對需要來試試，保證驚艷！

香橙料理食坊

地址：台南市永康區中山南路6號

電話：0915 976 190

時間：11:00-13:30、17:00-20:30(週二休息)



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