來到北海道的目的除了旅遊外就是吃海鮮，北海道也是日本海鮮產量最多的區域之一，其中三大蟹吃到飽更是必吃餐點，從新鮮現撈到直接送到餐廳冷藏把蟹肉的原汁原味都保留起來，只需要下鍋煮熟直接吃就能吃到蟹肉的甜味跟紮實感，完全不怕客人吃只怕時間不夠吃不過癮，吃飽旁邊就是狸小路還可以邊逛街順便消化一下滿足的胃，另外提醒大家喝酒不開車，開車不喝酒喔。

餐廳資訊

從我們住的「札幌王子大飯店」步行大約16分鐘左右，或是搭市區電車到薄野站步行5分鐘左右就可抵達

餐廳環境

消費內容 價格 : 70分鐘 / 6600日元(含稅)

入場時間 : 17:30、19:00

套餐選擇 : 燒烤or火鍋 + 3種螃蟹 + 海鮮 + 自助吧

餐廳地點在ASIL商城的三樓，從電梯出來就能看到餐廳入口

入口處有歡迎的打卡牆，旁邊還有一隻可愛的麋鹿模型

內用的部分有分為兩種，分別是「燒烤區」跟「火鍋區」，這次跟團是選擇火鍋吃到飽

火鍋主要是以四人桌為主，不過上面放的火鍋大小比想像中的還要小一點

用餐的時候會提供一條紅色的綁帶作為內用識別

自助吧的空間滿寬敞的，前面是飲品區後面是海鮮跟熱食區

除了螃蟹外的海鮮種類也滿多的，光看到扇貝每一顆都十分飽滿就知道這裡的海鮮有多新鮮

如果看到食材已經快被盛完也不用擔心，工作人員補的速度還滿快的

海鮮吃到飽外，各式肉品也是無限量供應，不過來到這裡大家幾乎都直接鎖定在三大蟹跟其他海鮮上

肉的旁邊還有專門製作燒肉醬的區域，如果是選擇燒烤區的話就非常適合

壽司的部分也式日式餐廳必備的餐點之一，不過以海鮮餐廳來說壽司種類相對就比較少

在另外一排則是熟食區，炸物也都是用新鮮的海鮮現炸出來

甜點的部分以精緻小點為主，如果前面已經大吃三大蟹一翻的話，這樣的甜點份量就不會吃得太撐

在電梯旁邊還可以自己煮拉麵，再放上叉燒跟筍乾，如果想要多吃叉燒就可以把握機會

電梯的另一側還有章魚燒，可以自由加柴魚跟蔬菜

至於火鍋基本的配菜跟料也有提供，讓大家吃的過程中可以轉換一下口味

在自助吧最裡面的那一區有一道菜讓我印象深刻，就是「蒸籠野菜」，馬鈴薯跟地瓜蒸煮到非常鬆軟入口即化

白飯也是日本經典的主食之一，加上日本米吃起來又特別香Q飽滿

右邊這鍋打開是「鮭魚海帶飯」，鮭魚肉的香氣都已經結合在飯裡面，吃起來非常涮嘴

飲料的部分氣泡飲料跟咖啡都有，或是可以加購酒類

如果一開始有加購酒類的就能直接跟櫃台點需要的飲品

啤酒的部分也是這間店的亮點之一，因為機器是從杯子的底部開始注入酒進去(喝酒不開車，開車不喝酒)

一路將整杯注入滿啤酒後再拿取，但酒完全不會從下方流出，真的是一個非常特別的設計

三大螃蟹

螃蟹區在燒烤區那一側，旁邊有提供手套、剪刀跟相關吃螃蟹的餐具

三大蟹有時候會依照進貨情況做品種的調整，當天用餐的時候是以「栗子蟹」、「石蟹」、「松葉蟹(雪蟹)」

每一種蟹都是先幫大家切成一半，方便煮的過程比較容易煮熟

基本上不用擔心搶不到螃蟹，旁邊隨時都會有工作人員準備補貨，盡可能讓螃蟹都維持半盆以上的量

餐點介紹

因為用餐時間只有70分鐘，就定位後就馬上先夾兩大盤螃蟹準備

先把蔬菜跟其他海鮮放到鍋裡煮，讓湯頭的甜味先出來

接著就是重頭戲螃蟹大軍，每一塊的大小拿起來都份量十足

首先先嚐嚐看豬肉，雖然是主打海鮮，但一般肉品的品質也不在話下，吃起來軟嫩香濃

魷魚吃起來非常Q彈不會有腥味，肉質用牙齒輕輕咬就能輕鬆咬斷

之後就開始把螃蟹放入鍋中，有些蟹腳的長度甚至超過火鍋的大小

如果喜歡吃蝦子的人一定也不能錯過蝦頭的湯汁吸起來清甜無腥味

食材一一起鍋後就準備大快朵頤囉~

看到扇貝飽滿一顆心情就十分愉悅，不用沾醬直接吃就能吃到扇貝的鮮甜味

蟹腳的殼剪開後輕輕一拉整條蟹肉就完整的拉出來

蟹螯的部分肉質鮮嫩，剪開後一口咬下非常過癮

蝦子飽滿紮實，肉質吃起來軟嫩鮮甜

蟹肉的部分一共用了三種吃法，第一種是沾上醬料攪拌均勻後吃，經過醬料的點綴蟹肉吃起來味道更有層次

第二種是淋上熬煮過的湯頭，吃起來鮮甜多了份清爽感

第三種是搭配鮭魚海帶飯一起享用，可以同時吃到蟹肉跟鮭魚的香味，讓人忍不住一口接一口吃不停

結語

雖然用餐時間只有70分鐘，不過來到吃到飽餐廳就不用客氣，只要是自己吃的完的量一開始就先拿好，接著再分批煮熟，最後一次享用減少反覆去夾食材的時間。這一餐也是本次北海道跟團最期待的一餐，因為可以盡情的吃海鮮，即便是吃到飽但每一種食材的品質沒有因此大打折扣，絕對可以讓顧客吃得過癮，另外夾螃蟹時真的動作要快狠準，只要猶豫就會被身旁的人夾完，吃飽後再到附近的狸小路逛街採買讓一添畫下完美的句點。