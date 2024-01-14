在新埔巷弄間，隱藏著一家網美的早午餐、咖啡廳

不只有好拍的打卡點，連冬季草莓大福舒芙蕾都好好拍

拼盤、牛肉堡、吐司都值得一試，是家好吃又好拍的餐廳！

隔壁早餐 NextDoor 環境

藍綠的俏皮馬卡龍色，就十分吸引眼球，感覺是家好拍的網美早午餐～

店內小巧溫馨，整體舒適乾淨！點餐直接用桌上的Qrcode就能直接點囉

裡面有兩個打卡區，兩種不同風格，一不小心就會在這裡拍太久

詳細 隔壁早餐 菜單👉https://www.facebook.com/NDbreakfast/menu/?id=100063788992494&sk=menu

隔壁早餐 NextDoor 餐點

美式鄉村炸魚塊 NT.270 不客觀推薦★★★★★

沒想到早餐店的炸魚塊這麼好吃！外皮很酥脆、不油膩，也不會因裹粉太厚而失去魚肉口感

沾上塔塔醬，清爽解膩的早餐拼盤！我超愛裡面的黑糖優格，黑糖醇厚甜度剛好，還有堅果增添香氣

拼盤中的餐包，越嚼越有麵包香，整個份量超多、對女生來說很飽🤣

紅酒辣肉牛肉堡 NT.275 不客觀推薦★★★★★

薯條和炸薯球二選一，生菜沙拉和原味優格

他們的漢堡排都是店家手打自製，因而牛肉軟嫩帶有紮實、豐富多汁的香氣

辣醬調和了紅酒味道，大概是微辣，最後會停留在嘴裡一陣子

很費工辣肉醬起司 NT.90 不客觀推薦★★★★★

他們自己調配的辣肉醬真的很對味！

不是嗆辣型，也不是單純只有辣，裡頭綿延的辣香和起司交融在一起

只有一點點辣感，卻讓人十分上癮

草莓大福尬舒芙蕾 NT.299 不客觀推薦★★★★★

等等⋯這舒芙蕾太浮誇了🤣兩層超厚的本體，旁邊擺滿了一堆草莓!!!!

還有可愛的小裝飾，重點是舒芙蕾上方的大福!!!!!在吃掉他之前一定拍許多美照

舒芙蕾鬆軟帶紮實，充滿甜香氣息、不會過於甜膩，草莓帶點酸度，酸酸甜甜的很好吃

上方大福多了軟Q的咬勁與香氣，是個豐富味道的飯後甜點

蜂蜜綠茶 NT.45 不客觀推薦★★★★★

原味拿鐵 NT.70 不客觀推薦★★★★★

滿喜歡他們的飲品～許多早餐店的飲料都超甜.....

隔壁早餐的蜂蜜綠淡淡蜂蜜甜與茶香，十分剛好！拿鐵順口不苦，充滿奶香

隔壁早餐 NextDoor已經從早午餐店升級，根本是咖啡廳等級～

早午餐拼盤、漢堡、吐司，甚至最後的甜點都很好吃

不只能午餐時段過來，下午來個愜意的甜點也很不錯！

隔壁早餐 NextDoor( 粉專 ) 地址：新北市板橋區文化路一段188巷7弄11號(捷運新埔站) 電話：0908 798 837 營業時間：週一~週日07:30~16:30(週末8點營業)

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