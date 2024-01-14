為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新埔私密網美早午餐，冬季限定草莓大福舒芙蕾必點！好吃又好拍的板牆咖啡廳 | 【新北 板橋區】隔壁早餐 NextDoor

新埔私密網美早午餐，冬季限定草莓大福舒芙蕾必點！好吃又好拍的板牆咖啡廳 | 【新北 板橋區】隔壁早餐 NextDoor

2024-01-14 15:28:00 安妮 Anny 人氣：102
share
窩客好文

安妮 Anny

發表篇數：545篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：隔壁早餐
place新北市板橋區文化路一段188巷7弄11號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

新北 板橋區 隔壁早餐 NextDoor 早午餐 咖啡廳 新埔 .jpeg

在新埔巷弄間，隱藏著一家網美的早午餐、咖啡廳

不只有好拍的打卡點，連冬季草莓大福舒芙蕾都好好拍

拼盤、牛肉堡、吐司都值得一試，是家好吃又好拍的餐廳！

 

 

隔壁早餐 NextDoor 環境

新北 板橋區 隔壁早餐 NextDoor 早午餐 咖啡廳 新埔 14.jpg

新北 板橋區 隔壁早餐 NextDoor 早午餐 咖啡廳 新埔 13.jpg

新北 板橋區 隔壁早餐 NextDoor 早午餐 咖啡廳 新埔 18.jpg

新北 板橋區 隔壁早餐 NextDoor 早午餐 咖啡廳 新埔 12.jpg

藍綠的俏皮馬卡龍色，就十分吸引眼球，感覺是家好拍的網美早午餐～

店內小巧溫馨，整體舒適乾淨！點餐直接用桌上的Qrcode就能直接點囉

 

新北 板橋區 隔壁早餐 NextDoor 早午餐 咖啡廳 新埔 16.jpeg

新北 板橋區 隔壁早餐 NextDoor 早午餐 咖啡廳 新埔 17.jpeg

裡面有兩個打卡區，兩種不同風格，一不小心就會在這裡拍太久

詳細 隔壁早餐 菜單👉https://www.facebook.com/NDbreakfast/menu/?id=100063788992494&sk=menu 

 

 

 

隔壁早餐 NextDoor 餐點

美式鄉村炸魚塊 NT.270 不客觀推薦★★★★★

新北 板橋區 隔壁早餐 NextDoor 早午餐 咖啡廳 新埔 2.jpg

新北 板橋區 隔壁早餐 NextDoor 早午餐 咖啡廳 新埔 6.jpg

沒想到早餐店的炸魚塊這麼好吃！外皮很酥脆、不油膩，也不會因裹粉太厚而失去魚肉口感

沾上塔塔醬，清爽解膩的早餐拼盤！我超愛裡面的黑糖優格，黑糖醇厚甜度剛好，還有堅果增添香氣

拼盤中的餐包，越嚼越有麵包香，整個份量超多、對女生來說很飽🤣

 

 

紅酒辣肉牛肉堡 NT.275 不客觀推薦★★★★★

新北 板橋區 隔壁早餐 NextDoor 早午餐 咖啡廳 新埔 3.jpg

新北 板橋區 隔壁早餐 NextDoor 早午餐 咖啡廳 新埔 7.jpg

薯條和炸薯球二選一，生菜沙拉和原味優格

他們的漢堡排都是店家手打自製，因而牛肉軟嫩帶有紮實、豐富多汁的香氣

辣醬調和了紅酒味道，大概是微辣，最後會停留在嘴裡一陣子

 

 

很費工辣肉醬起司 NT.90 不客觀推薦★★★★★

新北 板橋區 隔壁早餐 NextDoor 早午餐 咖啡廳 新埔 4.jpg

新北 板橋區 隔壁早餐 NextDoor 早午餐 咖啡廳 新埔 10.jpg

他們自己調配的辣肉醬真的很對味！

不是嗆辣型，也不是單純只有辣，裡頭綿延的辣香和起司交融在一起

只有一點點辣感，卻讓人十分上癮

 

 

草莓大福尬舒芙蕾 NT.299 不客觀推薦★★★★★

新北 板橋區 隔壁早餐 NextDoor 早午餐 咖啡廳 新埔 5.jpg

新北 板橋區 隔壁早餐 NextDoor 早午餐 咖啡廳 新埔 8.jpg

新北 板橋區 隔壁早餐 NextDoor 早午餐 咖啡廳 新埔 9.jpg

等等⋯這舒芙蕾太浮誇了🤣兩層超厚的本體，旁邊擺滿了一堆草莓!!!!

還有可愛的小裝飾，重點是舒芙蕾上方的大福!!!!!在吃掉他之前一定拍許多美照

舒芙蕾鬆軟帶紮實，充滿甜香氣息、不會過於甜膩，草莓帶點酸度，酸酸甜甜的很好吃

上方大福多了軟Q的咬勁與香氣，是個豐富味道的飯後甜點

 

 

蜂蜜綠茶 NT.45 不客觀推薦★★★★★

原味拿鐵 NT.70 不客觀推薦★★★★★

新北 板橋區 隔壁早餐 NextDoor 早午餐 咖啡廳 新埔 1.jpg

滿喜歡他們的飲品～許多早餐店的飲料都超甜.....

隔壁早餐的蜂蜜綠淡淡蜂蜜甜與茶香，十分剛好！拿鐵順口不苦，充滿奶香

 

 

新北 板橋區 隔壁早餐 NextDoor 早午餐 咖啡廳 新埔 11.jpg

新北 板橋區 隔壁早餐 NextDoor 早午餐 咖啡廳 新埔 15.jpeg

隔壁早餐 NextDoor已經從早午餐店升級，根本是咖啡廳等級～

早午餐拼盤、漢堡、吐司，甚至最後的甜點都很好吃

不只能午餐時段過來，下午來個愜意的甜點也很不錯！

 

 

隔壁早餐 NextDoor(粉專)

地址：新北市板橋區文化路一段188巷7弄11號(捷運新埔站)

電話：0908 798 837

營業時間：週一~週日07:30~16:30(週末8點營業)

文章標籤

隔壁早餐 NextDoor 隔壁早餐 隔壁早餐nextdoor菜單 隔壁早餐nextdoor的菜單 隔壁早餐nextdoor評論 隔壁早餐nextdoor相片 隔壁早餐菜單 新埔早餐 板橋早餐 板橋早餐推薦 板橋早餐店 板橋早餐店推薦 板橋早餐必吃 新埔早午餐 新埔早午餐推薦 板橋早午餐 板橋早午餐推薦 板橋早午餐店 新埔咖啡廳 板橋咖啡廳
創作者介紹
創作者 安妮 Anny 的頭像
安妮 Anny

安妮 Anny




檢舉
share
chevron_left

45年老店、特色中式下午茶！傳統宮廷技法，好吃

超過300款世界精釀啤酒，搭配日式串燒、大阪燒

chevron_right
延伸閱讀
【台南 中西區】復古又寬敞的咖啡廳 不能錯過午後的陽光
 我是艾兒比！！
歐若無國界餐桌 OnO Table ◆ 再續前緣、悠哉的異國風早午餐時光.
 沾墨點落
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
【台南 中西區】有調酒的早午餐廳Corner Square 咫尺角落 早餐盤、咖哩飯都讓人停不下口
 我是艾兒比！！
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up