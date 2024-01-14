水湳市場出現一家新開幕就有排隊人潮的五星煎餃餐車〔 御面邸 〕煎餃每日手工現包咬下去會流汁必點！還有牛三寶牛肉麵喔。【文末提供店家資訊/菜單】

👣〔 御面邸 〕交通

👣〔 御面邸 〕環境

◆ 小小的餐車在路邊打上幾張桌椅，座位不多，內用跟外帶客人絡繹不絕，餐期基本都要排隊喔。因為是戶外類型，又在市場內，很在意用餐環境舒適的建議外帶。

👣〔 御面邸 〕餐點

📌御上招牌煎餃$115（4豬2牛2蝦）

▫️煎餃真的是招牌中的招牌，老闆每天手工現包，皮薄又Ｑ，肉餡飽滿會噴汁！

而且招牌口味是很貼心的三種口味綜合一次滿足~ 底部的冰花金黃酥脆，牛跟蝦還有不同顏色作區別，鮮蝦是打成泥狀，雖然吃不到整塊蝦仁但仍有蝦的鮮甜味喔。我最推的就是牛肉口味，肉味濃郁，吃完口齒留香耶！

📌酸辣湯$45

▫️推薦點碗酸辣湯來配，酸度夠但不會很辣，料超多隨便撈都是料。

📌御上牛肉麵$160

▫️沒想到在餐車還能吃到很有實力的牛肉麵，還是牛三寶口味（牛肉、牛肚、牛筋）！全都煮到非常軟爛入味，尤其是牛肉，可以看到保留7分熟，非常嫩不卡牙！紅燒湯頭帶點微辣，入口淡淡的中藥香氣，清甜不油膩喔～喜歡重口味的還可以另外加酸菜跟加辣。

📌在地家常麵/特製炸醬麵$75

▫️他們使用的是日本麵條，口感很有彈性

最厲害的是這家乾麵的拌醬也都是老闆自己熬煮的，非常夠味不死鹹，家常麵搭配的是蔥醬跟香菇肉燥

配料有青菜、滷蛋、控肉，很有古早味的懷舊味道，尤其是那塊肥瘦相間的控肉，帶點嚼勁跟Ｑ度，完全是台灣味。

特製炸醬麵搭配的醬料是金銀蒜醬跟炸醬，有著蛋皮、小黃瓜絲、紅蘿蔔絲、豆乾四種配料，攪拌過後口感很豐富！

現在還有+50元升級套餐的選項喔，湯品二擇一+小菜（煙燻豬耳朵、涼拌海帶絲、韓式辣泡菜）一份。

👣〔 御面邸 〕店家資訊

★僅供參考，建議搜尋店家最新官方資訊★

📍台中市北屯區大鵬路40號

📍18:00–23:00（週日公休）

👣〔 御面邸 〕菜單

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