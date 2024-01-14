銀杏川酒菜館 | FOURPLAY

信義區一直是美食的一級戰，這次新光三越A9進駐中西合併 "銀杏川酒菜館" ，是由擁有34年餐飲經驗銀杏餐飲集團，與調酒界赫赫有名的FOURPLAY 跨界合作，中式川菜與西式調酒能碰出什麼新火花，讓我們一起看下去。

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一進門就是一整排大吧台

超期待今晚的調酒

用餐環境又大又舒服

靠窗區還可以看到信義區的夜景

中西合併裝潢完全符合跨界聯名合作主題

來這一定要點上一杯調酒

百香烏龍

以高粱酒為基底結合百香果

喝起來很順口

這杯小眼睛在FOURPLAY也點過

傳統高粱酒加水果蠻特別 推薦

幸運草

以琴酒為基酒加入蔓越莓和洛神花

酸酸甜甜很適合女孩的的調酒

話說第一道菜手工特製川丸子

實在太好吃 完全忘了拍照就吃光

這道真心推薦 必點



香辣口水雞

雞肉很嫩 微麻微辣

味道蠻不錯



經典麻婆豆腐

這道對於不太能吃辣的小眼睛辣度極高

雖然辣卻又停不下來

又辣又開胃的一道菜

不知不覺吃完一碗飯



中間調酒喝完又點了一瓶白酒

這瓶是服務生依我們所點菜推薦的

真的蠻搭今晚的口味



酸甜檸檬雞

來川菜館點這道是不是很怪呢

以小眼睛只能吃微辣的程度來說

一定要點些不辣的來平衡一下

酸甜檸檬雞就如菜名

酸酸甜甜 雞肉好吃不柴

建議這道菜放在前面吃

不然在眾多又麻又辣的菜後吃

味道相形淡了一些



中西合併的新口味很符合我的胃

雖然小眼睛不太能吃辣

菜單上有貼心標示一根二根辣椒的辣度

讓只能吃微辣又愛嚐鮮的我能享受美食

銀杏川酒菜館值得一再回訪

銀杏川酒菜館

地址：台北市松壽路信義區9號6F(信義新光三越A9)

營業時間：11:00~00:00

電話： 02 2720 8128

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