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> 圖文創作 > 生活 > 居家雜貨 > 【億家俱】新竹家具行推薦，台灣MIT客製化、價格透明、系統家具、強化收納機能，機能小宅床品家具來這裡買就對了，全館庫存清倉6折！

【億家俱】新竹家具行推薦，台灣MIT客製化、價格透明、系統家具、強化收納機能，機能小宅床品家具來這裡買就對了，全館庫存清倉6折！

2024-01-14 17:29:18 小珊珊 人氣：106
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窩客好文

小珊珊

發表篇數：1218篇

文章類別：生活-居家雜貨

【億家俱】新竹家具行推薦，台灣MIT客製化、價格透明、系統家

如何運用生活空間及挑選家具？有客製化需求找億家俱就對了！106嘮叨

從沙發、衣櫃、書櫃、書桌、餐桌、床組、床頭櫃、椅子、茶几、收納櫃等，讓你一站買齊家裡所有家具

 

NICO帶你逛門市〜

【億家俱新竹店】緊鄰高鐵旁，無論開車、搭乘大眾交通工具，交通都非常方便，可以很快速找到門市位置

【億家俱】新竹家具行推薦，台灣MIT客製化、價格透明、系統家

 

入內要換室內拖鞋，展示區共一層樓，各種風格的裝潢都有

家庭成員數量、客廳的大小以及整體的裝潢風格，是決定沙發大小的一大關鍵

，包括單人沙發、雙人沙發、三人沙發、多人沙發、L 型沙發等等

億家俱也提供客製化沙發服務，製作出專屬您需求的訂製沙發，從尺寸、顏色

、布料等細節都可以客製通通都可以自己決定

億家俱新竹店大致上分為四個空間，每一區都展示陳列的很美，讓人秒拍起來

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北歐格調3人座沙發

造型簡單大方、採用低背設計以及寬敞的座位，座位深度加深

一次大大滿足三人座，自己很喜歡這款，坐起來很舒服

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雙人沙發

適合情侶、夫婦或親密朋友共享，共度時光時感受溫馨與放鬆

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L型沙發

輕鬆找到你想要的L型沙發尺寸與風格，無論是適合清新小倆口的日式簡約L型小沙發、適合大家庭的北歐風L型大沙發

我最愛貴妃椅的部分，可以舒舒服服躺著看電視，朋友多的話可以分開坐

躺著坐著都舒適，讓小編看了都心動啦！

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貓抓布沙發

市場上受到網友熱推的貓抓布沙發款式，絕對是家中有寵物不可或缺的家具

觸感輕薄細緻、柔軟舒服，NICO表示很滿意XD

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億家俱主打尺寸、布料、顏色都可以客製化，沙發面料多樣任君挑選，多到讓人選擇性障礙

可以觸摸到布料的觸感，尤其是貓抓布，摸起來觸感相當舒服，很親膚，重點是還可以拆洗

小編真的很愛，一直有想換沙發的衝動哈哈

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兒童專屬沙發

小沙發太可愛了，顏色特別乾淨清新，大小很適合寶寶

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抱枕的款式也很多，營造家居溫暖氛圍，抱枕混搭術讓空間變得更活潑

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各式床框、床架與床墊，掀床式、抽屜式都屬於功能型床架，也有提升臥房收納機能，應有盡有

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床頭櫃還貼心附有插座與收納設計，給您更便利的日常生活！

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兒童雙層床，小坪數也可以！

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系統衣櫃系列

女人的衣櫥總是客滿，選對衣櫃很重要！

這裡的衣櫃結合了時尚的外觀設計和多功能的組合系統，為你的衣物儲存提供了全方位的解決方案

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收納箱推薦：超齊全收納箱一次看！

億家俱這兒的收納櫃種類非常多，包含需求最大的衣物五斗櫃、廚房收納櫃

、壁櫥收納箱或鞋子收納櫃等不同種類

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恆星伸縮餐桌櫃

現代餐桌新選擇！

極簡木色多功能伸縮餐桌櫃(收納餐櫃+伸縮餐桌)，可攤開、可收起、不占空間

很實用而便利的家具選擇，適合小坪數空間或小家庭使用

【億家俱】新竹家具行推薦，台灣MIT客製化、價格透明、系統家

 

好成家三門收納鞋櫃

買鞋子很容易，不知不覺就會堆滿家中，玄關鞋櫃設計也很重要

三門鞋櫃還帶穿鞋椅，把喜歡鞋子乾乾淨淨的在鞋櫃裡

還有舒服完成穿脫的隱藏穿鞋椅設計，滿足收納機能，卻不佔空間

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多功能茶几

伸縮自如宛如變形金剛般！

升降多用途茶几、折疊茶几，解決空間不足問題，滿足日常需求

哪天家裡突然朋友們來拜訪時，超澎湃美食上桌也不怕沒有桌子可以放，這種茶几真的很實用！

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餐桌椅組

簡單卻不失質感與時尚

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小編私心很推這家位於竹北的億家俱，不僅對寵物非常友善服務人員也非常親切

毛孩就如同小孩，一起來挑家具，會更有感覺喔〜

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小珊珊碎碎念︰

全館商品通通6折，簡約/輕奢/奶茶/北歐風家具，沙發客製化訂做，新竹家具推薦！004拍手

買家具就選【億家俱】，平價又可客製化，再也不用貨比三家001欠揍

30年老字號、MIT家具工廠直營、客製化服務、價格透明化，全館6折優惠，還提供一年保固喔〜

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億家具批發倉庫 新竹店

地址｜竹北市東興路一段486號(Google Map)

電話｜03-6578646

官方網站｜點這裡

Instagram｜點這裡

LINE@｜點這裡

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