桃園中壢早午餐,中壢龍岡早午餐,桃園中壢美食,龍岡美食,混蛋吐司,MIXEgg
前陣子帶著我家老師去龍岡找朋友的時候啊，她們在聊我就在外面一直盯著這家早午餐看…因為店名實在有點搞笑啊，叫做＂混蛋吐司＂！ＸＤ
上網谷歌了一下，感覺餐點還不錯吃的樣子呢！所以等她們聊完天我們就直接過馬路去吃那個混蛋～吐司的早午餐啦！
034661776
桃園市中壢區中山東路四段87號 請點我開始MixEgg混蛋吐司中壢龍岡店導航
06:00–14:00，若有臨時營業時間變動或公休請依店家公告為準。
停車資訊：開車可能要停到中壢一號社宅地下收費停車場，或是龍岡圖書館收費停車場喔。
店家環境
門口有一排座位給等候外帶的客人坐，裡面座位不算多，將近二十個吧？
感覺上都是外帶的多些，然後店員有說因為餐點都是現點現做的，所以要稍等一下。
走道旁邊有餐具及調味料自助區，吃完記得要把餐具拿到這裡，底下有垃圾桶唷。
混蛋吐司菜單
因為第一次來所以就先挑自己想吃的口味試試，口味也太多了！竟然還有春川炒雞ＸＤ，而且除了吐司之外也有長堡可以選擇呢。
春川炒雞混蛋吐司：85元
哇～看起來就讓人很有食慾的吐司！份量不小呢～是一大片的厚吐司然後切開大約2/3左右，把雞肉跟滑嫩的炒蛋一起夾進去！！！上面有加一點甜甜的美乃滋，吃起來甜甜辣辣的還挺不錯。
吐司本人柔軟好吃！然後本來以為吃到底下會比較沒味道，結果底下的吐司吸了蠻多醬汁的所以不會乾乾的～一樣好吃喔。
脆皮雞排長堡：95元
真的是脆皮雞排啊！而且烤過的長堡吃起來也不會太硬，口感挺不錯的。
大約有五塊左右的雞排，外脆內多汁吃起來很不錯啊～
韓式泡菜粉漿蛋餅：45元
圍事太太看到粉漿蛋餅就吵著要再加點一份，點吧點吧～而且粉漿蛋餅吃起來還不錯呢不會太軟！加了泡菜吃起來味道更棒。
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因為覺得混蛋吐司的餐點不錯吃，所以過兩天我們又騎著小藍過去吃，上回看到隔壁桌的帥哥吃的拼盤很好吃，所以這次我就點了巨無霸炸雞拼盤！！！
巨無霸炸雞拼盤：178元
有雞排！有薯條！有炒蛋！有沙拉！還有兩塊厚切吐司！果然是巨無霸拼盤啊～
這裡的是一般的炸雞排，外皮沒有脆皮雞排那麼脆不過口感還不賴啦，而且份量挺多的我也是吃很久才吃完ＸＤ
升級Ａ套餐：49元
任一主餐加49元可以加一份地瓜條或薯條然後還能選一杯30元的飲品，雖然地瓜條裹了炸粉炸出來後看起來不是那麼好看，但味道跟口感倒是出奇的好耶。
日式燒肉混蛋吐司：90元
喔喔喔～這日式燒肉看起來一樣那麼閃閃動人，而且燒肉的量很多！
日式的醬汁一樣會被底下的吐司吸收，香香甜甜的也很棒呢。
店家/景點資訊
- 店家名稱：MixEgg混蛋吐司 中壢龍岡店
- 所在地址：臺灣桃園市中壢區中山東路四段87號
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 06:00-14:00
- 店家電話：034661776
- 評價：★★★★★
- 備註資訊：
餐點現點現做要有耐心唷!
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