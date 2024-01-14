台中高質感燒肉推薦！今天要來推薦給大家糖糖近期很喜歡的一間燒肉店，就是這間位在台中西屯的Hi燒肉！油膩大叔の燒肉店 ，主打炭火燒肉，有著濃厚的傳統日式居酒屋風格，不僅是高品質燒肉，同時也是間厲害的內臟燒肉店

Hi燒肉！油膩大叔の燒肉店位置

Hi燒肉！油膩大叔の燒肉店青海店位在台中西屯青海路上，靠近河南路，近逢甲商圈，就在台灣中油青海路站旁的美食廣場中，前方就是收費停車場，停車非常便利

Hi燒肉！油膩大叔の燒肉店環境

Hi燒肉！油膩大叔の燒肉店不僅外觀有著濃厚的日式風格，就連店裡頭也是主打傳統日式居酒屋的樣貌，內用座位區的空間不算大，整間店客滿時會顯得格外熱鬧，是說每每只要一到用餐時間都是高朋滿座，建議大家來用餐前事先訂位

Hi燒肉！油膩大叔の燒肉店青海店除了多人的座位區，也有設置半開放式的四人座包廂

Hi燒肉！油膩大叔の燒肉店菜單

Hi燒肉！油膩大叔の燒肉店是採用傳統炭火下去炭烤，不是使用一般烤爐，讓食材除了本身的鮮甜滋味，還多了迷人炭香味，不過也因為是炭火關係，火侯較大，燒烤時要很勤著翻免得烤焦了

牛肉大盛合 1400元

Hi燒肉！油膩大叔の燒肉店都是採單點方式，沒有套餐，如果想要一次吃到多種牛肉品項，可以點這道牛肉大盛合，裡頭包含薄切牛腹肉、牛肋條、A5和牛牛腹肉及紐約客共四種肉品

A5和牛牛腹肉，有著豐富的油花，一入口迷人的油脂香氣立刻在嘴裡蔓延開來，建議烤五分熟，肉質不僅鮮嫩又多汁，富有濃郁的牛肉香氣

這塊紐約客是位於牛的前腰脊部，油花分布均勻，建議熟度約七分熟，肉質較紮實且富有彈性，外側有一條帶有筋膜的油脂，口感上會比較有嚼勁些

牛肋條糖糖也好尬意，有些牛肋條烤完之後吃起來比較有韌性不好咬，Hi燒肉！油膩大叔の燒肉店的牛肋條烤完後不僅咬下去會爆汁，肉質也相當軟嫩，讓人越嚼越香

薄切牛腹肉就是大家比較熟悉的牛五花肉，本身帶有豐富油脂，不只肉質鮮嫩，還帶有迷人的油脂香氣，可搭配包肉生菜享用，吃起來更加爽口

伊比利拼盤 1300元

除了牛肉大盛合，Hi燒肉！油膩大叔の燒肉店也有伊比利豬拼盤，裡頭包含伊比利豬梅花、豬肋條、豬扇子及豬菲力共四種肉品

伊比利豬梅花取自肩胛部，油花分佈勻稱，口感極為鮮嫩，香氣十足，吃起來不會有豬腥味，還帶有獨特的香氣

伊比利豬扇子肉取自伊比利豬腹部最精華的部位，有著美美的大理石紋油花，肉質鮮嫩帶爽脆口感，香氣非常濃厚

這塊伊比利豬菲力選自伊比利豬的腰內肉，是非常嫩的豬肉部位，脂肪含量低，肉質軟嫩細緻，可以不必烤至全熟，咬下去帶有滿滿的肉汁

將伊比利豬肋條碳烤至金黃焦脆的模樣，肉質相當紮實又多汁，吃起來帶點微脆口感，富有迷人的油脂香氣

塩蔥牛舌 280元

Hi燒肉！油膩大叔の燒肉店的牛舌有角切牛舌跟塩蔥牛舌兩種，糖糖點的是招牌塩蔥牛舌，採用舌根的部位，烤的時候直接整塊放在烤網上頭，待表面出水就可以享用囉，牛舌吃起來帶爽脆口感，不會潤潤的不好咬，搭配塩蔥一絕呀

賀爾蒙派對 680元

喜歡吃內臟的朋友，來Hi燒肉！油膩大叔の燒肉店一定要點這盤賀爾蒙派對，裡頭包含脆心管、牛肝（附上麻油薑搭配享用）、小牛胸線及牛肚，感覺好高級

糖糖比較常吃滷牛肚或是火鍋煮的牛肚，倒是很少吃到烤牛肚，烤完之後外層吃起來有微微脆感，裡頭軟嫩帶有嚼勁，讓人越吃越香

烤牛肝糖糖是第一次嘗試，本來害怕吃起來會有腥味，沒想到意外好吃耶！不但吃起來沒有腥味，口感也超軟嫩，搭配店家附上的麻油薑享用風味更佳

脆心管這道比較看人吃，建議將兩面都烤至金黃焦脆的模樣會比較好咬，吃起來是脆中帶點咬勁，不過吃多了嘴巴會有點痠

小牛胸線也是糖糖第一次嚐鮮，小牛胸線是靠近心肺的腺體，只有三到六個月的小牛才有，長大後就逐漸萎縮消失，是非常珍稀的食材，將表面烤至金黃酥脆的模樣，吃起來有點像油脂的感覺，帶有微微奶香味，口感還蠻特別的

地鷄佛 250元

瞧瞧這一碗的雞佛量就知道店家給料有多大氣，採用台灣土雞佛，烤的時候直接將鋁箔盒放在烤網上頭，裡頭添加了香油及蒜泥調味，待雞佛變成白色就可以享用囉，吃的時候要小心裡頭會大爆汁，入口鮮甜沒有腥味

牛舌咖哩佐長棍麵包 250元

沒想到在Hi燒肉！油膩大叔の燒肉店可以吃到糖糖最愛的咖哩耶，這裡的咖哩裡頭不是添加牛肋條而是塊狀牛舌，一旁還有附上法國長棍麵包可以搭配享用，這裡的咖哩醬是採用日式咖哩醬，尾韻帶有水果的香甜，每一口都可以吃得到軟嫩的牛舌塊，用料非常實在

鮭魚卵丼飯 250元

可愛又精緻的鮭魚卵丼飯，整碗鮭魚卵鋪滿滿，搭配海苔絲及蔥花點綴，每一口都帶著鮭魚卵嗶嗶啵啵的口感，吃起來相當鮮甜不鹹膩

牛腸摩滋鍋 350元

Hi燒肉！油膩大叔の燒肉店這道牛腸摩滋鍋湯品也好特別，用湯匙一撈，裡頭滿滿都是料，有牛大腸、牛舌及韭菜，牛大腸吃起來較有咬勁，味道濃郁鮮甜，牛舌不僅燉煮的非常入味，口感也相當軟嫩，湯頭的部分也好喝

台中好吃又有質感的燒肉再推一間！這間位在台中西屯的Hi燒肉！油膩大叔の燒肉店，距離逢甲商圈不遠，採用純炭火燒烤，採單點方式，除了優質肉品、海鮮外還有內臟燒烤，喜歡吃內臟的朋友千萬別錯過啦，另外非假日九點過後點生啤酒、沙瓦、HIGHBALL享買二送一，只要當月壽星來Hi燒肉！油膩大叔の燒肉店消費滿千即可兌換燒肉蛋糕一份