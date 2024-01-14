從小就非常喜歡鮮乳製品，前陣子被好友的團購活動，帶入了雪坊精品優格的世界。這裡有精品無糖優格、法式手工果醬、還有令人垂涎的優格冰淇淋，每一款都深受大人小孩的喜愛，在午餐時，與同事討論一起來團購，才原來品牌如此有名，有機會走訪雪坊精品優格的門市，尋找更多美味！

雪坊精品優格x十八Team優惠專區：https://gbf.tw/0r53z

準備開箱雪坊優格的產品時，家中的愛貓立刻湊了過來，似乎聞到了濃郁的乳香味XD，雪坊優格是以100%純鮮乳製成，不添加糖、奶粉或其他任何添加物，在無塵室中以最潔淨的環境製作，確保優質品質與口感，不同款的優格針對不同族群需求，讓消費者有更多選擇。

這次與雪坊精品優格合作，為十八TEAM的讀者提供優惠價格，只需點擊連結即可購買。

五號優格 六號優格

優格的口感濃郁且滑順，質地細緻，散發出豐富的乳香味，讓每一口都成為極致享受的乳製品，不同款式的優格可能呈現些微變化，以迎合不同口味的喜好。入口口感稍帶酸味，建議搭配雪坊法式手工果醬，使風味更加豐富，值得一提的是，優格中含有6大益生菌，相較於市售優格，其酸味更為柔和。

希臘優格

希臘優格相較於一般優格，口感更為濃稠且低卡，介於優格與起司之間，所以吃起來能帶來飽足感，大約需要兩杯一般小優格的量，才能濃縮成一杯雪坊希臘優格，建議搭配燕麥與果醬，或者加入沙拉中，可以替代傳統沙拉醬，能夠帶來更多不同的風味。

手工法式果醬

果醬真的讓我驚艷，一開始以為與一般的果醬沒什麼差異，打開後才發現是用真實的水果製成的，雪坊的手工法式果醬提供多種口味可供挑選，也會因應季節有所調整，而且整個系列都不含任何化學色素和防腐劑，完全保留了原始鮮果的風味。搭配優格後，風味更加融合，果醬成為了優格不可或缺的完美搭檔。另外，別忘了看包裝上附的小撇步小卡，跟著操作就能輕鬆打開，讓享受美味更加方便！

瓶裝優格飲

提到優格與果醬後，更值得一提的是雪坊推出的輕鬆喝版本，這款優格飲結合了手工法式果醬與100%純鮮乳無糖優格，可以在上班或生活中輕鬆品味，每一口都散發濃郁的口感，多種口味可挑選，而且特別受到小孩的喜愛，帶有酸酸甜甜的風味。除了美味豐富的口感外，還富含益生菌，有助於促進良好的消化。

頂級優格冰淇淋

有聽過擁有活菌的義式優格冰淇淋嗎？雪坊優格冰淇淋與一般市面上的義式冰淇淋截然不同，以優格為主要原料製成，因為沒有添加鮮奶油與蛋黃，相對的熱量較低，口感吃起來酸甜且濃郁，給人一種美好的享受感，小杯裝非常適合在辦公室與同事一起合購，下午時品嚐一杯，讓美好的時光充實，也增添補充注入活力，大桶裝則適合在家中與一家大小共享，讓週末來一場快樂的共享時光。

心得

這次與雪坊精品優格合作，團購優惠時間為2024/01/15-2024/01/21，前20名早鳥訂購者，滿$1300即可享有加贈一瓶優格飲或一杯獨享杯（視隨貨贈送，口味隨機）。這是個絕佳的機會，適合與同事一同合購。不論是下午茶分享，還是週末在家與家人共享，都是不錯的選擇。不僅可以享受美味，更能獲得豐富的益生菌，促進消化健康。

滿額好禮

「冷藏」 / 「冷藏+冷凍混合」 滿 $1800 送 優格飲*1瓶 (隨機) 滿 $2000 送 優格飲*2瓶 (隨機) 滿 $2200 送 優格*1桶 (隨機) ⚠️滿額禮活動 口味皆隨出貨⚠️ 「冷凍」 滿 $1800 送 獨享杯冰淇淋*1杯(隨機) 滿 $2000 送 獨享杯冰淇淋*2杯(隨機) 滿 $2200 送 大桶冰*1桶 (隨機)

⚠️滿額禮活動 口味皆隨出貨⚠️

購買資訊