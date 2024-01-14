碳佐麻里是潔西麻的燒肉餐廳口袋名單

終於在去年底的時候到台南來用餐了

騎機車來停在餐廳後方這裡

再沿著餐廳旁的造景走到前門去

餐廳前的小魚池

每條魚都養的胖嘟嘟的

潔西麻沒有訂位

是直接來現場候位的

門口的用餐優惠與肉品來源地標示

先拿了號碼單再等

拿號碼單的時候服務人員有大概說了一下會等多久

進來餐廳的大廳候位區這裡坐著等

比較不用在外面吹風

二個人很快就等到座位了

位子還算邊邊

這區只有四桌座位區

是潔西麻喜歡的那種不太吵雜的區域

第一次來就請服務人員稍微解說一下點餐模式

接著服務人員會放下平板讓潔西麻慢慢點餐

建議第一次來用餐的人直接點組合套餐比較快

這是潔西麻吃到最後的心得

因為組合套餐就包括了很多重點的招牌餐點

用平板點好餐之後就開始等送餐過來

桌邊放著吃燒肉用的基本佐料

也有服務鈴

有事就按這個服務鈴

就會有人過來了

剪肉用的剪刀

還有這壺熱雞湯

很好喝唷

碳網都準備好了

烤肉之前抹的豬油塊

蔥花

整組餐具擺放整齊

組合餐的餐點內容很豐富

這是第一道華爾道夫鮮蝦沙拉

看起來份量不大

其實還蠻多的

主餐的PRIME肥牛肉

肥瘦兼具的肉品

烤完肉的油脂剛剛好

不會太油膩也不會太瘦

另一份是特選究好豬肉皿

有帶皮的薄切肉是究好豬五花

中間的花朵肉品是雪花豬

另一邊的是菲力豬

這二小缽是餐前小品

這缽小品是豆乳冷豆腐

這是山藥釜蛋

比豆乳冷豆腐好吃一點點

強烈推薦這個石燒蒜蝦飯一定要加價點購

這個石鍋裡的蒜蝦味道超香

服務人員會將白飯倒入石鍋攪拌均勻才離開

整鍋二人份量也是剛剛好

味道很厚重很好吃

蒜味很足

陸陸續續將餐點送來後

整張四人桌都放很滿了

這些餐點的後面還送來很多樣

這杯飲料是潔西麻的經典泰式奶茶

泰奶味道還不錯

荔枝玫瑰冰砂醋

這也好喝

姪女的起司奶蓋紅茶

飲料部份也都是很不錯的

還有一大壺唷

這壺可爾必思是招待壽星的

二個人面對這些飲料根本喝不完

還好用餐沒有限制時間

中間休息了很長一段時間才又繼續喝

碳烤PRIME肥牛

薄度剛好很好吃

餐點還沒結束

又送了一盤鮭魚生魚片來

鮭魚片切的有點厚度

一口吃真是大滿足

烤豬菲力

姪女說豬菲力沒有豬五花好吃

韓式泡菜是搭配燒肉的好夥伴

單點一份120元

這盒起司地瓜燒是算在蔬食裡面的品項

連盒帶蓋一起放在網子上面烤

服務人員有來幫忙攪拌

這盒也好好吃

姪女又加點了一份究好豬五花260元

烤成豬肉山

姪女說吃起來很過癮

飯後甜點送來了

其實已經很飽很飽

幾乎都吃不下了

水果盤也是招待壽星的

這盤是泰奶剉冰

泰奶味比潔西麻那杯經典泰式奶茶飲料還濃

這是潔西麻的鮮奶酪

用美美的鮮奶酪來結束這完美的一餐

吃的很飽足也吃的很開心

餐廳給的壽星招待是十足的有誠意

完全不小氣喔

還有幫壽星拍照贈送洗出來的紀念照片

這樣子全部二個人用餐連加價購的餐點

最後結帳是2784元

扣掉招待部份的總金額是2164元

碳佐麻里雖然不是燒肉吃到飽形態

但是還是吃很飽

整餐這樣吃下來覺得很有質感

服務人員也都很親切

服務又迅速

建議提早打電話訂位說要過生日

然後問一下生日優惠的內容是什麼

非常推薦到這裡享受一頓好吃的燒肉餐

沒有吃到飽餐廳那麼忙碌

所以走道就不會有人一直走來走去的干擾

用完餐走出來店家都關燈了

府前店就在府前路與建平路交叉口這裡

其實之前就有去高雄的美術館分店

但因為沒有車位而離開

這次有吃到覺得蠻開心的

很棒的一頓晚餐時光

店家資訊：

碳佐麻里官網碳佐麻里⠀餐飲系列 (crun.com.tw)

台南府前店電話：（06）298-3377

台南府前店地址：台南市安平區府前路二段630號

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