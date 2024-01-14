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潔西麻的美食日記─【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

2024-01-14 23:49:49 潔西貝比的生活小事 人氣：110
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窩客好文

潔西貝比的生活小事

發表篇數：460篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)
place台南市安平區府前路二段630號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

碳佐麻里是潔西麻的燒肉餐廳口袋名單

終於在去年底的時候到台南來用餐了

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

騎機車來停在餐廳後方這裡

再沿著餐廳旁的造景走到前門去

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

餐廳前的小魚池

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

每條魚都養的胖嘟嘟的

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

潔西麻沒有訂位

是直接來現場候位的

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

門口的用餐優惠與肉品來源地標示

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

先拿了號碼單再等

拿號碼單的時候服務人員有大概說了一下會等多久 

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

進來餐廳的大廳候位區這裡坐著等

比較不用在外面吹風

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

二個人很快就等到座位了

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

位子還算邊邊

這區只有四桌座位區

是潔西麻喜歡的那種不太吵雜的區域

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

第一次來就請服務人員稍微解說一下點餐模式

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

接著服務人員會放下平板讓潔西麻慢慢點餐

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

建議第一次來用餐的人直接點組合套餐比較快

這是潔西麻吃到最後的心得

因為組合套餐就包括了很多重點的招牌餐點

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

用平板點好餐之後就開始等送餐過來

桌邊放著吃燒肉用的基本佐料

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

也有服務鈴

有事就按這個服務鈴

就會有人過來了

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

剪肉用的剪刀  

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

還有這壺熱雞湯

很好喝唷

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

碳網都準備好了

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

烤肉之前抹的豬油塊

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

蔥花

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

整組餐具擺放整齊

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

組合餐的餐點內容很豐富

這是第一道華爾道夫鮮蝦沙拉

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

看起來份量不大

其實還蠻多的

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

主餐的PRIME肥牛肉

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)  

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

肥瘦兼具的肉品

烤完肉的油脂剛剛好

不會太油膩也不會太瘦

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

另一份是特選究好豬肉皿

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

有帶皮的薄切肉是究好豬五花

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

中間的花朵肉品是雪花豬

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

另一邊的是菲力豬

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

這二小缽是餐前小品 

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

這缽小品是豆乳冷豆腐

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

這是山藥釜蛋

比豆乳冷豆腐好吃一點點

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

強烈推薦這個石燒蒜蝦飯一定要加價點購

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

這個石鍋裡的蒜蝦味道超香

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

服務人員會將白飯倒入石鍋攪拌均勻才離開

整鍋二人份量也是剛剛好

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

味道很厚重很好吃

蒜味很足

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

陸陸續續將餐點送來後

整張四人桌都放很滿了

這些餐點的後面還送來很多樣

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

這杯飲料是潔西麻的經典泰式奶茶

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

泰奶味道還不錯

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

荔枝玫瑰冰砂醋

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

這也好喝

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

姪女的起司奶蓋紅茶

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

飲料部份也都是很不錯的

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

還有一大壺唷

這壺可爾必思是招待壽星的

二個人面對這些飲料根本喝不完

還好用餐沒有限制時間

中間休息了很長一段時間才又繼續喝

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

碳烤PRIME肥牛

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

薄度剛好很好吃

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

餐點還沒結束

又送了一盤鮭魚生魚片來

鮭魚片切的有點厚度

一口吃真是大滿足

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

烤豬菲力

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

姪女說豬菲力沒有豬五花好吃

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

韓式泡菜是搭配燒肉的好夥伴

單點一份120元

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

這盒起司地瓜燒是算在蔬食裡面的品項

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

連盒帶蓋一起放在網子上面烤

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

服務人員有來幫忙攪拌

這盒也好好吃

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

姪女又加點了一份究好豬五花260元

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

烤成豬肉山

姪女說吃起來很過癮

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

飯後甜點送來了

其實已經很飽很飽

幾乎都吃不下了

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

水果盤也是招待壽星的

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

這盤是泰奶剉冰

泰奶味比潔西麻那杯經典泰式奶茶飲料還濃

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

這是潔西麻的鮮奶酪

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

用美美的鮮奶酪來結束這完美的一餐

吃的很飽足也吃的很開心

餐廳給的壽星招待是十足的有誠意

完全不小氣喔

還有幫壽星拍照贈送洗出來的紀念照片

這樣子全部二個人用餐連加價購的餐點

最後結帳是2784元

扣掉招待部份的總金額是2164元

碳佐麻里雖然不是燒肉吃到飽形態

但是還是吃很飽   

整餐這樣吃下來覺得很有質感

服務人員也都很親切

服務又迅速

建議提早打電話訂位說要過生日

然後問一下生日優惠的內容是什麼

非常推薦到這裡享受一頓好吃的燒肉餐

沒有吃到飽餐廳那麼忙碌

所以走道就不會有人一直走來走去的干擾

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

用完餐走出來店家都關燈了

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

府前店就在府前路與建平路交叉口這裡

其實之前就有去高雄的美術館分店

但因為沒有車位而離開

這次有吃到覺得蠻開心的

【台南/安平區】碳佐麻里精品燒肉(台南府前店)

很棒的一頓晚餐時光   

 

店家資訊：

碳佐麻里官網碳佐麻里⠀餐飲系列 (crun.com.tw)

台南府前店電話：（06）298-3377

台南府前店地址：台南市安平區府前路二段630號

 

 

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