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【電影首映會】開春最強動作爽片#蜂刑者，傑森史塔森替天行道，打繫詐騙帝國【電影欣賞】【電影推薦】

2024-01-15 09:44:13 Phyllis 17 人氣：103
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窩客好文

Phyllis 17

發表篇數：321篇

文章類別：娛樂-戲劇電影

車庫娛樂邀約搶先看首映場 #蜂刑者

【電影首映會】開春最強動作爽片#蜂刑者，傑森史塔森替天行道，【電影首映會】開春最強動作爽片#蜂刑者，傑森史塔森替天行道，

劇情：從神秘組織「蜂刑者」退役的克雷（傑森史塔森 飾）過著養蜂製蜂蜜的平凡日子，而照顧他的善良鄰居，有一天因為被釣魚詐騙而自殺，為了好友，克雷展開一場瘋狂殘忍的復仇行動。

3-蜂刑者_劇照01_傑森史塔森 (3)4-蜂刑者_劇照05_傑森史塔森（左）

電影中用光鮮亮麗紙醉金迷的詐騙嘴臉，和孤老善良過日子的老實人，形成強烈的對比，更體現詐騙集團充斥著現今社會，即便有法律也無法得到真正的制裁！

5-身高一米九的英國猛男演員泰勒詹姆斯在《蜂刑者》與傑森史塔森對打（圖片取自tayloractionjames.com）6-蜂刑者_劇照08_喬許哈契森

蜂刑者裡的克雷（傑森史塔森 飾）為了替好友報仇，對詐騙集團大開殺戒，更抽絲剝繭直入大本營，這一場動搖國本的殺戮行動，看著傑森史塔森替天行道，暴力伸張正義，真的是太過癮了！

8-蜂刑者_劇照06_傑森史塔森（左）、傑瑞米艾朗（右）7-蜂刑者_劇照04_傑森史塔森 (1)

極度暴力 #蜂刑者，與美同步上映1月12日（五）傑森史塔森在台伸張正義！

9-蜂刑者_劇照04_傑森史塔森 (2)10-蜂刑者_劇照02_傑森史塔森 (2)

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場 ，祝好人平安

#蜂刑者 精彩預告：https://www.youtube.com/watch?v=P78eT-dNlDI&t=4s

GaragePlay FB：https://www.facebook.com/garageplay.tw

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