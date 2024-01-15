車庫娛樂邀約搶先看首映場 #蜂刑者

劇情：從神秘組織「蜂刑者」退役的克雷（傑森史塔森 飾）過著養蜂製蜂蜜的平凡日子，而照顧他的善良鄰居，有一天因為被釣魚詐騙而自殺，為了好友，克雷展開一場瘋狂殘忍的復仇行動。

電影中用光鮮亮麗紙醉金迷的詐騙嘴臉，和孤老善良過日子的老實人，形成強烈的對比，更體現詐騙集團充斥著現今社會，即便有法律也無法得到真正的制裁！

蜂刑者裡的克雷（傑森史塔森 飾）為了替好友報仇，對詐騙集團大開殺戒，更抽絲剝繭直入大本營，這一場動搖國本的殺戮行動，看著傑森史塔森替天行道，暴力伸張正義，真的是太過癮了！

極度暴力 #蜂刑者，與美同步上映1月12日（五）傑森史塔森在台伸張正義！

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場 ，祝好人平安

#蜂刑者 精彩預告：https://www.youtube.com/watch?v=P78eT-dNlDI&t=4s

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