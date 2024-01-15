桃園市中壢區美食【拾事咖啡 SEIZE THE DAY】住宅區內溫馨且不限時的舒適空間

拾事咖啡，鄰近忠福黃昏市場，店址位於中壢福星六街上，低調住宅區轉角處，

上回來喫秋甜意外經過，暈黃燈光由落地玻璃倒映出，萌發想一探究竟的慾望。

主要販售手沖單品咖啡、義式咖啡、法國瑪黑茶、手工鹹派、當日限定甜點，

無特定公休日，位置不多採現場候位，無限時且不收服務費，氛圍如鄰家般溫馨。

店家：拾事咖啡 SEIZE THE DAY 電話：03-4535456 營業時間： 週一至週日11:00-21:00

現場座位/無預約訂位

公休請見店家臉書專頁

線上購買咖啡豆/濾掛包 地址：桃園市中壢區福星六街67號1樓 隔壁五街收費停車場/近全聯停車場

創立理想中咖啡館

近年來擁有獨立品牌的個人特色咖啡廳在台灣如雨後春筍般崛起，

往往由咖啡館的裝潢風格、色調佈置、餐飲品項…就能稍許窺見老闆的性格。

而拾事咖啡由2016年營業開始便朝著目標前進，

打造出一個咖啡好喝、甜點美味，客人能悠閒自在享用，進而產生歸屬感的地方。

推開門便能感受到來自年輕闆娘的熱情招呼，位置任挑、空的都能坐，

擁有自家烘豆機，並學習考了SCA烘豆師認證，架上陳列著熟豆及濾掛包。

總覺得開咖啡館是一種很夢幻、也頗熱血的衝動，

投入進去的除了大額金錢還有滿身精力與時間，超長工時與臉上無限笑容，

浪漫的是每日都能自磨豆，隨著拋物線熱水注入、迎來陣陣咖啡迷人醇香，

現實卻需面臨成本、人事、租金等諸多考驗，很容易一棒子讓人徹底清醒，

幸好咖啡市場已成熟、接受度高，願意多認識手沖(單品豆)的人日益漸增。

外帶MENU

主要分為幾大類：

黑咖啡/法國瑪黑茶/歐蕾/白咖啡/鮮奶茶/鹹派甜點

自備環保杯可享$10元折扣，

除現金外還能使用LINE Pay支付。

點餐&結帳櫃台，當日蛋糕請參考甜點櫃，

一旁吧台簡單設置幾張圓椅，熟客可以邊享用咖啡、邊與親切闆娘話家常，

或許開咖啡館賺最多的並不是金錢，而是隨著消費、交流積累來的人客情感。

拾事咖啡給人的最初印象就是氛圍溫馨，自在空間不論獨處或小聚都合宜，

空間不算大、但絕對令人感到舒適，桌次安排、動線規劃，皆經層層巧思。

舒緩心靈的輕音樂、盎然蕨類植栽、帶有節慶氛圍的飾品以及暖暈燈光，

幾扇小窗讓室內採光更加明亮，平日午後前來內用客人三五錯落、悠然恬靜。

乾燥花、小巧飾品與壁面畫作是亮點，讓整體空間多添了些藝文浪漫感，

後方大桌上也貼心備插座供使用，走道底便是大面書牆，可隨手借閱。

平假日皆提供舒適環境卻無限用餐時間，不求翻桌率、實屬佛心經營。

拾事咖啡 MENU 菜單

內用須知

店內禁止飲用外食/低消為每人一品項

禁打牌、桌遊，3C產品請將音量關小

客滿時須視情況調動座位

請勿佔位或中途離席超過15分鐘

自行至櫃台點餐及結帳/不收服務費

內用同一人飲品續杯(不限同品項)享有折扣，

手沖單品咖啡半價，其餘飲品折扣$50元，對長坐的客人很友善。

在櫃台、菜單、或是外帶杯上，不時都能看見老闆飛揚的手寫字，

手寫能給予溫暖感受也更容易貼近人心，彷彿低語的專屬悄悄話般，

特喜歡結尾這句「如果能認真過好此時此刻，人生就沒有遺憾了」。

手沖單品咖啡(豆單不定時更新)

義式咖啡(拿鐵類可+$20元更換為燕麥奶)

法國瑪黑茶(熱茶壺裝可回沖)

鮮奶茶(鮮奶可+$20元更換為燕麥奶)

其他/非茶類(歐蕾/無咖啡因氣泡飲)

精釀啤酒(精選精釀啤酒/請至櫃台挑選)

手工法式鹹派(每日限量供應)

手工甜點(每日更新/請至櫃台挑選)

遠離都市一貫的喧囂和浮躁，

把難得閒暇的午後時間賦予了香甜的味道，

每回喫美食就會在不知覺中被治癒，總有幸福莫過於如此的感概。

法式鮭魚鹹派

$150元，搭配飲品可折$20元，上桌時加熱烘烤的酥香派皮香氣四溢，

鹹派個頭不小，搭配著水果(小番茄、葡萄)，以及鹹香脆口小餅乾。

表層青花椰、濃郁蛋奶糊、以及夾層滿滿的鮭魚，底層酥皮香而不膩。

鮭魚油脂經香煎後獨特的氣味在舌尖上擴散，

香濃蛋奶餡與烤至恰到好處的餅皮在咀嚼中交織，嚥下後仍意猶未盡。

法國瑪黑茶

巴黎舒壓$160元，不知是否品名關係、據說是店內多款茶類點購率第一名，

馬鞭草與洋甘菊淡香撲鼻，的確有放鬆紓緩效果，低茶因綠茶很適合午後。

猶記得初次品嚐黑咖啡時被那厚重的濃苦給勸退，

後隨著進出咖啡館次數多了起來，有幸逐漸認識到手沖單品、莊園咖啡，

也才進階懂何謂咖啡豆烘焙階段(淺烘焙、中烘焙、中深烘焙、深烘焙)，

不同階段所呈現出的香氣口感均不同，基本上自己是依當日心情所挑選。

暖洋洋的好晴天，咖啡與牛奶間風味相輔相成，搭上美麗拉花堪稱完美。

紅絲絨蛋糕

$140元，平時蛋糕櫃內較少見這款紅絲絨，

紅絲絨蛋糕又稱為天鵝絨蛋糕，簡單來說就是偽裝成紅色的巧克力蛋糕，

顏色很適合聖誕節或情人節時應景享用。

紅褐色細緻蛋糕體為巧克力口味，

頂層抹面與內餡夾層是奶油起司霜，

品嚐時會感受到那有如絲絨般的滑順與濃稠在口腔裡逐漸化開，

整體甜度稍高，建議搭配無糖茶或是黑咖啡。

甜點陸續上桌，頓時感覺自己都富裕了起來，腦子快速產生滿滿愉悅感，

想起那句「錢沒有不見，只是變成喜歡的樣子」。

大人味提拉米蘇

$120元，很難抵抗提拉米蘇含酒精這幾個字，小小四方有如紅土磚。

若形容紅絲絨蛋糕是如鵝絨般絲滑滿溢、入口即化，

那麼提拉米蘇就是細緻綿密、濕潤且嚥下後能有咖啡混酒香作尾韻，

無糖可可粉帶出香氣，苦甜滋味交織，每間咖啡館製作起來都各有特色。

貝里斯奶酒拿鐵

轉眼間2023年已跨越，回顧這一整年期間有苦難、有艱辛、有忙亂，

幸好迎接來的是嶄新2024年，勉勵要好好吃飯、好好睡覺、好好生活，

啜飲，奶酒混咖啡口感香醇濃郁，嘴尾帶有一抹讓人不易察覺的微醺。

拾事咖啡 食後感想

文末，不難發現拾事咖啡所提供的品項很單純，空間不大但勝在溫馨舒適，

不同類型、平時並無可能交集的眾人，只因一杯咖啡或甜點而集結在此，

有默契的互不打擾，靜享這個可以自在放鬆的城市綠洲，純分享推薦。