2024.01.12
桃園市中壢區美食【拾事咖啡 SEIZE THE DAY】住宅區內溫馨且不限時的舒適空間
拾事咖啡，鄰近忠福黃昏市場，店址位於中壢福星六街上，低調住宅區轉角處，
上回來喫秋甜意外經過，暈黃燈光由落地玻璃倒映出，萌發想一探究竟的慾望。
主要販售手沖單品咖啡、義式咖啡、法國瑪黑茶、手工鹹派、當日限定甜點，
無特定公休日，位置不多採現場候位，無限時且不收服務費，氛圍如鄰家般溫馨。
店家：拾事咖啡 SEIZE THE DAY
電話：03-4535456
營業時間：
地址：桃園市中壢區福星六街67號1樓
隔壁五街收費停車場/近全聯停車場
創立理想中咖啡館
近年來擁有獨立品牌的個人特色咖啡廳在台灣如雨後春筍般崛起，
往往由咖啡館的裝潢風格、色調佈置、餐飲品項…就能稍許窺見老闆的性格。
而拾事咖啡由2016年營業開始便朝著目標前進，
打造出一個咖啡好喝、甜點美味，客人能悠閒自在享用，進而產生歸屬感的地方。
推開門便能感受到來自年輕闆娘的熱情招呼，位置任挑、空的都能坐，
擁有自家烘豆機，並學習考了SCA烘豆師認證，架上陳列著熟豆及濾掛包。
總覺得開咖啡館是一種很夢幻、也頗熱血的衝動，
投入進去的除了大額金錢還有滿身精力與時間，超長工時與臉上無限笑容，
浪漫的是每日都能自磨豆，隨著拋物線熱水注入、迎來陣陣咖啡迷人醇香，
現實卻需面臨成本、人事、租金等諸多考驗，很容易一棒子讓人徹底清醒，
幸好咖啡市場已成熟、接受度高，願意多認識手沖(單品豆)的人日益漸增。
外帶MENU
主要分為幾大類：
黑咖啡/法國瑪黑茶/歐蕾/白咖啡/鮮奶茶/鹹派甜點
自備環保杯可享$10元折扣，
除現金外還能使用LINE Pay支付。
點餐&結帳櫃台，當日蛋糕請參考甜點櫃，
一旁吧台簡單設置幾張圓椅，熟客可以邊享用咖啡、邊與親切闆娘話家常，
或許開咖啡館賺最多的並不是金錢，而是隨著消費、交流積累來的人客情感。
拾事咖啡給人的最初印象就是氛圍溫馨，自在空間不論獨處或小聚都合宜，
空間不算大、但絕對令人感到舒適，桌次安排、動線規劃，皆經層層巧思。
舒緩心靈的輕音樂、盎然蕨類植栽、帶有節慶氛圍的飾品以及暖暈燈光，
幾扇小窗讓室內採光更加明亮，平日午後前來內用客人三五錯落、悠然恬靜。
乾燥花、小巧飾品與壁面畫作是亮點，讓整體空間多添了些藝文浪漫感，
後方大桌上也貼心備插座供使用，走道底便是大面書牆，可隨手借閱。
平假日皆提供舒適環境卻無限用餐時間，不求翻桌率、實屬佛心經營。
拾事咖啡 MENU 菜單
內用須知
- 店內禁止飲用外食/低消為每人一品項
- 禁打牌、桌遊，3C產品請將音量關小
- 客滿時須視情況調動座位
- 請勿佔位或中途離席超過15分鐘
- 自行至櫃台點餐及結帳/不收服務費
內用同一人飲品續杯(不限同品項)享有折扣，
手沖單品咖啡半價，其餘飲品折扣$50元，對長坐的客人很友善。
在櫃台、菜單、或是外帶杯上，不時都能看見老闆飛揚的手寫字，
手寫能給予溫暖感受也更容易貼近人心，彷彿低語的專屬悄悄話般，
特喜歡結尾這句「如果能認真過好此時此刻，人生就沒有遺憾了」。
手沖單品咖啡(豆單不定時更新)
義式咖啡(拿鐵類可+$20元更換為燕麥奶)
法國瑪黑茶(熱茶壺裝可回沖)
鮮奶茶(鮮奶可+$20元更換為燕麥奶)
其他/非茶類(歐蕾/無咖啡因氣泡飲)
精釀啤酒(精選精釀啤酒/請至櫃台挑選)
手工法式鹹派(每日限量供應)
手工甜點(每日更新/請至櫃台挑選)
遠離都市一貫的喧囂和浮躁，
把難得閒暇的午後時間賦予了香甜的味道，
每回喫美食就會在不知覺中被治癒，總有幸福莫過於如此的感概。
法式鮭魚鹹派
$150元，搭配飲品可折$20元，上桌時加熱烘烤的酥香派皮香氣四溢，
鹹派個頭不小，搭配著水果(小番茄、葡萄)，以及鹹香脆口小餅乾。
表層青花椰、濃郁蛋奶糊、以及夾層滿滿的鮭魚，底層酥皮香而不膩。
鮭魚油脂經香煎後獨特的氣味在舌尖上擴散，
香濃蛋奶餡與烤至恰到好處的餅皮在咀嚼中交織，嚥下後仍意猶未盡。
法國瑪黑茶
巴黎舒壓$160元，不知是否品名關係、據說是店內多款茶類點購率第一名，
馬鞭草與洋甘菊淡香撲鼻，的確有放鬆紓緩效果，低茶因綠茶很適合午後。
猶記得初次品嚐黑咖啡時被那厚重的濃苦給勸退，
後隨著進出咖啡館次數多了起來，有幸逐漸認識到手沖單品、莊園咖啡，
也才進階懂何謂咖啡豆烘焙階段(淺烘焙、中烘焙、中深烘焙、深烘焙)，
不同階段所呈現出的香氣口感均不同，基本上自己是依當日心情所挑選。
暖洋洋的好晴天，咖啡與牛奶間風味相輔相成，搭上美麗拉花堪稱完美。
紅絲絨蛋糕
$140元，平時蛋糕櫃內較少見這款紅絲絨，
紅絲絨蛋糕又稱為天鵝絨蛋糕，簡單來說就是偽裝成紅色的巧克力蛋糕，
顏色很適合聖誕節或情人節時應景享用。
紅褐色細緻蛋糕體為巧克力口味，
頂層抹面與內餡夾層是奶油起司霜，
品嚐時會感受到那有如絲絨般的滑順與濃稠在口腔裡逐漸化開，
整體甜度稍高，建議搭配無糖茶或是黑咖啡。
甜點陸續上桌，頓時感覺自己都富裕了起來，腦子快速產生滿滿愉悅感，
想起那句「錢沒有不見，只是變成喜歡的樣子」。
大人味提拉米蘇
$120元，很難抵抗提拉米蘇含酒精這幾個字，小小四方有如紅土磚。
若形容紅絲絨蛋糕是如鵝絨般絲滑滿溢、入口即化，
那麼提拉米蘇就是細緻綿密、濕潤且嚥下後能有咖啡混酒香作尾韻，
無糖可可粉帶出香氣，苦甜滋味交織，每間咖啡館製作起來都各有特色。
貝里斯奶酒拿鐵
轉眼間2023年已跨越，回顧這一整年期間有苦難、有艱辛、有忙亂，
幸好迎接來的是嶄新2024年，勉勵要好好吃飯、好好睡覺、好好生活，
啜飲，奶酒混咖啡口感香醇濃郁，嘴尾帶有一抹讓人不易察覺的微醺。
拾事咖啡 食後感想
文末，不難發現拾事咖啡所提供的品項很單純，空間不大但勝在溫馨舒適，
不同類型、平時並無可能交集的眾人，只因一杯咖啡或甜點而集結在此，
有默契的互不打擾，靜享這個可以自在放鬆的城市綠洲，純分享推薦。
店家：拾事咖啡 SEIZE THE DAY
電話：03-4535456
營業時間：
地址：桃園市中壢區福星六街67號1樓
隔壁五街收費停車場/近全聯停車場