為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 2024必看！高雄《侏羅紀恐龍探險樂園》展覽：票價、交通、場景全都帶你搶先看！

2024必看！高雄《侏羅紀恐龍探險樂園》展覽：票價、交通、場景全都帶你搶先看！

2024-01-15 13:20:51 三八旅客 人氣：116
share
窩客好文

三八旅客

發表篇數：10篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：高雄市 > 鼓山區

有沒有跟我一樣超愛恐龍的，之前小時候因為看到太多數碼寶貝、寶可夢，所以對於恐龍多有一定的期待和幻想，這下子看到展覽時想不到現在在高雄也有恐龍展了，而且還是在交通非常方便的駁二那裡，現在高雄恐龍展也即將在 2023 年 12 月 30 日開園，據說全部參觀攻略完至少需要 2-3 小時，非常好玩，下次如果你來到高雄自由行時又有全新景點可以玩了！

立即購買 高雄｜侏羅紀恐龍探險樂園特展門票，就可以享有早鳥優惠

現在輸入三八旅客專屬折扣碼「KSDN20」即可享有 20元優惠

推薦你來看：

高雄恐龍展｜簡介

侏羅紀恐龍探險樂園先前於澳門揭幕，繼巡迴新加坡、馬來西亞及泰國後，首度來到台灣，可以說是全城期待，不管是大人、小孩都能玩到非常盡興的展覽，我本人已經買好早鳥票券了！

高雄侏羅紀恐龍探險樂園展出多隻栩栩如生的恐龍，並為參觀者帶來 12 款有趣、刺激的活動：包括幫恐龍媽媽們尋找 4 隻走失的恐龍小寶寶，在幽暗的森林中探險，尋找隱藏在恐龍間的捲軸，解答關於恐龍的問題等等，所以小朋友們一定會非常喜歡，之所以我說可以逛 2-3 小時的原因就在這裡～

高雄恐龍展

  • 展覽日期：2023/12/30 – 2024/03/10
  • 地址：高雄市鹽埕區大勇路1號 駁二藝術特區B3倉庫（由B4倉庫入場）
  • 時間：10:00-18:00 (最晚入場時間:17:30; 門票售票至:17:30)

立即購買 高雄｜侏羅紀恐龍探險樂園特展門票，就可以享有早鳥優惠

現在輸入三八旅客專屬折扣碼「KSDN20」即可享有 20元優惠

高雄恐龍必看

扮演古生物學家在沙池中挖掘恐龍化石；騎上仿真會動的恐龍成為小小馴龍師

喜歡模型的小朋友，可嘗試與家長一齊組裝恐龍模型

可在恐龍遊戲機台及 VR 遊戲中挑戰自己

在霸王龍滑梯和遊樂場等盡情玩樂，是不是很好玩！

高雄恐龍門票資訊

2023／11／01－2023／11／30 預訂早鳥票就會獲取折扣優惠 100 元，超級划算的！

  • 早鳥票：NTD 280（大人小孩都一樣價格）

立即購買 高雄｜侏羅紀恐龍探險樂園特展門票，就可以享有早鳥優惠

現在輸入三八旅客專屬折扣碼「KSDN20」即可享有 20元優惠

建議在前往高雄恐龍展前先買早鳥票，因為比較划算，一個人都可以省下 100 元台幣，趕緊跟你家小朋友規劃一趟高雄恐龍之旅，順便來探索這裡的其他親子景點吧！

立即加入 LINE 好友 ID：@068abhmx，或者是加我的 WeChat ID：c0921j
告知是「三八旅客粉絲」，就能獲取部落客專屬的「包車優惠價」

想看更多馬來西亞人在台生活攻略：

▶︎ 在台外國人如何離職？必備文件、申請延期居留證方式、掛號信封懶人包全都告訴你，下次不要再白跑一趟了！
▶︎ 外國人如何延期工作居留證？準備文件、申請方式、地點、掛號信封懶人包全都告訴你，下次不要再白跑一趟了！
▶︎ 馬來西亞汽車駕照轉換台灣駕照攻略：申請方式&流程、準備文件、申請資格懶人包推薦給你，其實一點都不難！
▶︎ 健保快易通註冊+登入教學：準備事項、步驟指導、疫苗查詢，下次不要再說這個APP很難用了！

<blog.title></blog.title> <blog.pagename></blog.pagename> – <blog.title></blog.title>



#恐龍展
morechevron_right
文章關鍵字
恐龍展 駁二展覽 高雄展覽 高雄展覽推薦 more
檢舉
share
chevron_left

米其林推薦泰式料理！NARAThaiCuisine：菜單、
延伸閱讀
【新北-新莊區】2019新月水道節勇闖恐龍窟6/29-7/28
 珍妮佛的花草呢喃
保安捌肆 BOAN 84
Shirley Huang
【初心365-100】UNO Cafe
 Bella
宜蘭一日小吃遊(下)－十六崁
 威利博斯
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up