有沒有跟我一樣超愛恐龍的，之前小時候因為看到太多數碼寶貝、寶可夢，所以對於恐龍多有一定的期待和幻想，這下子看到展覽時想不到現在在高雄也有恐龍展了，而且還是在交通非常方便的駁二那裡，現在高雄恐龍展也即將在 2023 年 12 月 30 日開園，據說全部參觀攻略完至少需要 2-3 小時，非常好玩，下次如果你來到高雄自由行時又有全新景點可以玩了！

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高雄恐龍展｜簡介

侏羅紀恐龍探險樂園先前於澳門揭幕，繼巡迴新加坡、馬來西亞及泰國後，首度來到台灣，可以說是全城期待，不管是大人、小孩都能玩到非常盡興的展覽，我本人已經買好早鳥票券了！

高雄侏羅紀恐龍探險樂園展出多隻栩栩如生的恐龍，並為參觀者帶來 12 款有趣、刺激的活動：包括幫恐龍媽媽們尋找 4 隻走失的恐龍小寶寶，在幽暗的森林中探險，尋找隱藏在恐龍間的捲軸，解答關於恐龍的問題等等，所以小朋友們一定會非常喜歡，之所以我說可以逛 2-3 小時的原因就在這裡～

高雄恐龍展

展覽日期：2023/12/30 – 2024/03/10

地址：高雄市鹽埕區大勇路1號 駁二藝術特區B3倉庫（由B4倉庫入場）

時間：10:00-18:00 (最晚入場時間:17:30; 門票售票至:17:30)

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高雄恐龍展｜必看

扮演古生物學家在沙池中挖掘恐龍化石；騎上仿真會動的恐龍成為小小馴龍師

喜歡模型的小朋友，可嘗試與家長一齊組裝恐龍模型

可在恐龍遊戲機台及 VR 遊戲中挑戰自己

在霸王龍滑梯和遊樂場等盡情玩樂，是不是很好玩！

高雄恐龍展｜門票資訊

2023／11／01－2023／11／30 預訂早鳥票就會獲取折扣優惠 100 元，超級划算的！

早鳥票：NTD 280（大人小孩都一樣價格）

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建議在前往高雄恐龍展前先買早鳥票，因為比較划算，一個人都可以省下 100 元台幣，趕緊跟你家小朋友規劃一趟高雄恐龍之旅，順便來探索這裡的其他親子景點吧！

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