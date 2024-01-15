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新竹市無人泡麵店。麵屋日月泡麵專門 (菜單營業時間地址電話) - 跟著踢小米吃喝玩樂趣

2024-01-15 13:35:38 踢小米 人氣：107
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窩客好文

踢小米

發表篇數：1126篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 北區

造訪商家：麵屋日月泡麵專門-總店
place新竹市北區西大路426號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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最近無人泡麵店掀起了一陣旋風，新竹市也出現無人泡麵店了！

到底無人泡麵店能否經營長久呢？大家拭目以待吧~

無人泡麵店採自助式，大家選擇喜歡的泡麵、配料，搭配免費蔬菜，掃碼自助結帳後，就可以開始煮泡麵

(謎之聲:那跟在家自己煮泡麵不是一樣的嗎?)

有一點不一樣，可以不用自己洗碗，也省去食材保存和採買的麻煩

主要差異在便利性啦！快跟著小米一起去看看吧。

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問 

 

 

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👉閱讀很方便

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新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

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👉麵屋日月泡麵專門位置

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麵屋日月泡麵專門位於西大路，黑隆美食旁。

 

👉麵屋日月泡麵專門環境介紹

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進入店內首先要取托盤及泡麵，接著選擇肉品、火鍋料等食材

有台灣、韓國、日本等數十種泡麵任君選擇

因為空間使用、熱水使用等等都需要成本，所以泡麵定價上較貴~

冷藏櫃內有許多食材，像是肉品、溫泉蛋、起司、火鍋料等等，大家可以依喜好挑選

口渴的話也有飲料自動販賣機。

選好泡麵、食材後，就可以掃碼條碼、自助結帳

比較需要注意的是機器僅收百元鈔、不收硬幣喔，除了現金還可以Line pay付款。

另免費提供玉米、豆芽菜、高麗菜等時蔬，及醬油、胡椒粉等調味料自助取用

結帳完把手洗乾淨後，就可以把泡麵和食材包裝拆開放入紙碗，依照以下步驟，注水並自動加熱300秒。

如果沒有煮熟，需要再加熱的話，可以再按加熱鍵。

小米和小彤在無人泡麵店的初體驗，選了不倒翁Q拉麵(50元)起司片(15元)午餐肉(35元)德式香腸(30元)溫泉蛋(20元)

口味上就見人就智啦，就跟在家自己煮泡麵一樣 XD

差異在於這裡提供了便利性，省去食材採買、洗碗的時間，想要嚐鮮的朋友不妨來嚐鮮

用餐完記得要將桌面擦拭乾淨，垃圾、廚餘要分類回收啦！

 

👉麵屋日月泡麵專門營業時間地址

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🌟店家資訊：麵屋日月泡麵專門
🏠地址：新竹市北區西大路426號
⏰營業時間：11:00–02:00
粉絲團：麵屋日月-泡麵專門
➡️現金、Line pay交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

 

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