小米一直很喜愛的鷹王肉圓，隔了一段時間沒來就開始想念回訪囉

在地老饕來這裡一定要來個香腸配肉圓，這次回訪肉圓皮還是一樣的Q

而且室內有冷氣囉，夏天吃肉圓不會再滿頭大汗了 XD

快跟著小米一起去看看吧。

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👉鷹王肉圓位置及停車方式

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鷹王肉圓在延平路二段上，從市區往延平路方向開，經過虎林國小後前進約1公里，就可以看到轉彎處寫著鷹王肉圓指引~

👉鷹王肉圓環境介紹

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店家創立於民國51年，至今已經一甲子了，從以前路邊小攤販做到現在有店面，一直受到新竹在地人歡迎

現在室內有冷氣囉，夏天吃肉圓不會再滿頭大汗了 XD

他們的油是金黃明亮清澈，吃起來很安心~

旁邊的香腸攤由一位伯伯操刀，大家可以看到他們香腸有點白白的，而非常見的紅色，這是因為他們堅持香腸是現灌現烤，不加亞硝酸鹽來防腐，所以肉質烤完後不會變很紅

餐具、醬料就自行取用啦！

一旁有蒜頭可以自行取用，配上香腸一起吃很過癮

👉鷹王肉圓菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

肉圓和香腸是必點的，還有魚焿湯、魚丸湯、骨仔肉湯等湯品可以選擇唷

👉鷹王肉圓用餐心得分享

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來開動吧！

來這裡一定要來個香腸配肉圓，這才是黃金組合

肉圓(一粒27元、一份兩粒50元)，屬於厚皮的肉圓，皮挺Q的，包裹蔥肉內餡，搭配獨門醬汁及蒜泥，是新竹肉圓代表

肉質軟嫩有著紅糟甜甜的口味還不錯吃~

蒜泥是用雲林蒜頭來磨的，會有一些嗆辣唷！不習慣這種口味的記得跟店員說不加蒜泥

香腸(一條45元)，大家可以選擇一整支吃或切好一顆一顆大家分食~

老饕吃法是記得跟伯伯說要烤脆一點，脆一點的香腸皮口感更好唷

肉質偏瘦，可以吃到豬肉原始甜味，適合不愛吃肥肉的朋友

口感有彈牙嚼勁很不錯，記得配上蒜頭一起吃更過癮

綜合湯(65元)有骨仔肉、魚丸和魚焿，骨仔肉還挺嫩的，筋和肥肉有油脂甘甜，是小米的最愛

魚丸還挺大顆的，口感彈牙，豬肉內餡有蔥花和香菇香氣，喜歡的朋友可以買生的回家煮喔

湯頭不夠鹹可以自行加鹽水~

👉鷹王肉圓營業時間地址

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🌟店家資訊：鷹王肉圓

🏠地址：新竹市香山區延平路二段350號

☎電話：0933 794 992

⏰營業時間：10:30–19:00 (週三公休)

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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