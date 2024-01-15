「米塔集團」開新品牌囉！是近幾年很夯的酸菜魚！

身為米塔的常客當然要來嚐鮮一下囉！

這間位於內湖科技園區的巴蜀大爺 川料理‧酸菜魚

位置還蠻方便的喔，

想必可以成為內湖科學園區上班族吃飯及學生聚會的新選擇！

巴蜀大爺川料理‧酸菜魚 地址：台北市內湖區瑞光路297號

現在剛開幕還有很多優惠呢！

消費滿800送800優惠券欸！也太吸引人

可以兌換多道人氣川味美食。

【川菜八味，盡在大爺】

看到門口精緻的裝潢讓我越來越期待「巴蜀大爺」的餐點了

✨

一走進門口就看到「跟著大爺吃，香麻留唇齒」

還有延伸到二樓的樓梯～

一二樓的位置加起來應該可容納那蠻多人的！

店員帶位的時候還有看到泡在甕裡面的食材們

不知道是不是只是裝飾品🤣

巴蜀大爺 川料理‧酸菜魚用餐環境

1樓的位置蠻廣闊的，還有小包廂區可以坐，

也有上面是透光玻璃的位置，讓整間店不會感覺很暗

而廁所在2樓～所以玉米妞也上去看看囉～

上面的牆面也有slogan，讓大家更有在四川的感覺！

讓有去過四川的玉米妞，回憶到之前在飯館的感覺。

-玉米妞科普小時間-

川菜為何有很有名呢？可以成為代表性的一種菜系？

因為川菜發源於先秦巴國與蜀國，擁有數千年歷史底蘊，

並以豐富多樣的口味而聞名—有「七滋八味」之說，

「七滋」指甜、酸、麻、辣、苦、香、鹹；

「八味」即是家常味、魚香味、紅油味、怪味、麻辣味、煳辣味、酸辣味、椒麻味，交織出多重的層次的美食風貌。

所以「巴蜀大爺」傳承川菜文化的結晶，堅持嚴選上等食材，

精湛的刀工展現烹調技藝的極致，將傳統與創新相融合，將帶來一場味蕾盛宴！

我們就來看看菜單吧！

巴蜀大爺 川料理‧酸菜魚菜單 MEUN

今天特別帶我母親來吃酸菜魚，因為她想吃很久了😆

所以我點雙人套餐～這樣吃可以吃得飽又不想太多～

菜單依季節調整，請以門市現場供應為主

雙人套餐$1398

有五菜、白飯、飲品、甜點

兩個人吃應該可以吃很飽😆

後來決定選了以下這些：

川味口水雞、乾扁四季豆、三絲炒豬肉、

巴蜀大爺酸菜魚（小份）、泰式奶茶、

三味果汁、季節冰品、銀絲捲～

✨

點餐後約等了十分鐘就上菜囉！速度蠻快的～

首先先送上 「巴蜀香米」

巴蜀大爺是選用泰國米、會比較硬也容易吸湯汁

再來是 「涼拌白菜心」

調味偏酸～讓我們很開胃!

裡面有花生、豆乾，

就算只是小菜也不馬虎。

「川味口水雞」

上面擺放辣椒絲、讓整道料理很吸睛！

雞肉本身很嫩、辣油的搭配下有到小辣的程度🌶

應該是全部料理中最辣的一道呢！

「乾扁四季豆」

整份的份量很夠、

四季豆有先炸過但也不會偏硬、脆度很適中。

絞肉的表現也很好、絕對是下飯的好夥伴！

這一道是在家中會比較不常做的料理～所以在外面吃飯時都會點的一道！

✨

接下來是本篇的主打料理！

「巴蜀大爺酸菜魚 」小份

從端來的那一刻就充滿了酸菜的味道，不會酸到很刺鼻

在酸菜魚中還有一個很重要的角色那就是「油條」

建議大家要在剛上菜的時候先吃油條！

讓它在保持脆度及吸了湯汁後一口咬下

會是一種驚豔的口感喔！

這一道用料很豐富、除了鱸魚片、油條、花椒，

還有辣椒、木耳及鴻喜菇呢！

最特別的是竟然來有豬肉片！

沒看過一道「酸菜魚」有那麼多料過！通常酸菜魚都只會有魚跟油條而已呢～

代表著「巴蜀大爺的酸菜魚 」想要帶給大家全新的風味！！

大家來一定必點這一道！！不會讓你失望的！

🔥

最後是雙人套餐中的最後一道菜

「三絲炒豬肉」

內有豬肉絲、豆乾、彩椒～也是很夠味的一道菜

但會有點像客家小炒的感覺～希望會是增加一點辣度！

吃到一半發現桌上有個牌子，

只要內用消費滿300元，到google可以拿麻辣小滷欸！

我當然不可能放過🤣馬上就來評論一下

送上的麻辣小滷是-鳥蛋 🥚

這一道小滷吃起來竟是整個餐桌上最辣的食物🤣

辣到我們吃完十分鐘內嘴唇還在辣🌶

幸好這時候飲料送上來救贖我們！

左邊是「泰式奶茶」有點偏甜、

右邊是「三味果汁」，喝起來蠻特別的～

詢問店員後才知道原來裡面有鳳梨、木瓜、檸檬。

接下來甜點也送上來囉～

是「季節冰品」及「銀絲卷」

「季節冰品」有像摩摩喳喳的感覺，

但下面是用黑糖做基底。

「銀絲卷」上面加上煉乳及花生粉

做為餐點的收尾會有一點飽🤣

整體下來我覺得這間店蠻不錯的，除了酸菜魚還有其他川菜料理

是一個聚餐的好選擇喔～

會推薦給在內湖科學園區工作的朋友們！

【 文末優惠】 數量有限，送完為止！

1.滿800送800優惠券：凡來店消費滿800元，

即送總價值800元巴蜀大爺餐點優惠券，可兌換多道人氣川味美食。

2.打卡送好禮：凡內用消費滿300元，於Google地圖打卡評論，

即贈主廚私煲麻辣小滷乙份。

巴蜀大爺有這些優惠真是太棒了啦

菜單依季節調整，請以門市現場供應為主

🔥

店名：巴蜀大爺 川料理‧酸菜魚-台北內湖店

FB粉專：https://www.facebook.com/bashudaye

營業時間：週一至週日 11:30–14:00、17:30–21:30 ，20:30最後加點

目前無公休！

電話： (02)8797-3128

地址：114台北市內湖區瑞光路297號

交通方式：捷運港墘站 出口走路10分鐘



檢視較大的地圖

走訪時間：2023/09/09

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