為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【台北內湖】巴蜀大爺 川料理・酸菜魚-台北內湖店｜港墘美食新選擇！將傳統與創新相融合的川菜料理、巴蜀大爺菜單、訂位、文末優惠！

【台北內湖】巴蜀大爺 川料理・酸菜魚-台北內湖店｜港墘美食新選擇！將傳統與創新相融合的川菜料理、巴蜀大爺菜單、訂位、文末優惠！

2024-01-15 14:14:00 我是玉米妞 人氣：100
share
邀約
窩客好文

我是玉米妞

發表篇數：23篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：巴蜀大爺 川料理・酸菜魚
place台北市內湖區瑞光297號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

巴蜀大爺 川料理・酸菜魚-台北內湖店.JPG

「米塔集團」開新品牌囉！是近幾年很夯的酸菜魚！

身為米塔的常客當然要來嚐鮮一下囉！

這間位於內湖科技園區巴蜀大爺 川料理‧酸菜魚

位置還蠻方便的喔，

想必可以成為內湖科學園區上班族吃飯及學生聚會的新選擇！

巴蜀大爺川料理‧酸菜魚 地址：台北市內湖區瑞光路297號

巴蜀大爺 川料理・酸菜魚-台北內湖店0.jpeg

巴蜀大爺 川料理・酸菜魚-台北內湖店2.jpeg

現在剛開幕還有很多優惠呢！

消費滿800800優惠券欸！也太吸引人

可以兌換多道人氣川味美食。

巴蜀大爺 川料理・酸菜魚-台北內湖店3.jpeg

【川菜八味，盡在大爺】

看到門口精緻的裝潢讓我越來越期待「巴蜀大爺」的餐點了

一走進門口就看到「跟著大爺吃，香麻留唇齒」

巴蜀大爺 川料理・酸菜魚-台北內湖店8.jpeg

還有延伸到二樓的樓梯～

一二樓的位置加起來應該可容納那蠻多人的！

巴蜀大爺 川料理・酸菜魚-台北內湖店7.jpeg

店員帶位的時候還有看到泡在甕裡面的食材們

不知道是不是只是裝飾品🤣

巴蜀大爺 川料理・酸菜魚-台北內湖店6.jpeg

巴蜀大爺 川料理‧酸菜魚用餐環境

1樓的位置蠻廣闊的，還有小包廂區可以坐，

也有上面是透光玻璃的位置，讓整間店不會感覺很暗

巴蜀大爺 川料理・酸菜魚-台北內湖店5.jpeg

巴蜀大爺 川料理・酸菜魚-台北內湖店12.jpeg

巴蜀大爺 川料理・酸菜魚-台北內湖店13.jpeg

巴蜀大爺 川料理・酸菜魚-台北內湖店14.jpeg

而廁所在2樓～所以玉米妞也上去看看囉～

上面的牆面也有slogan，讓大家更有在四川的感覺！

巴蜀大爺 川料理・酸菜魚-台北內湖店15.jpeg

巴蜀大爺 川料理・酸菜魚-台北內湖店17.jpeg

巴蜀大爺 川料理・酸菜魚-台北內湖店16.jpeg

讓有去過四川的玉米妞，回憶到之前在飯館的感覺。

【台北內湖】巴蜀大爺 川料理・酸菜魚-台北內湖店｜港墘美食新-玉米妞科普小時間-【台北內湖】巴蜀大爺 川料理・酸菜魚-台北內湖店｜港墘美食新

川菜為何有很有名呢？可以成為代表性的一種菜系？

因為川菜發源於先秦巴國與蜀國，擁有數千年歷史底蘊，

並以豐富多樣的口味而聞名—有「七滋八味」之說，

「七滋」指甜、酸、麻、辣、苦、香、鹹；

「八味」即是家常味、魚香味、紅油味、怪味、麻辣味、煳辣味、酸辣味、椒麻味，交織出多重的層次的美食風貌。

 

所以「巴蜀大爺」傳承川菜文化的結晶，堅持嚴選上等食材，

精湛的刀工展現烹調技藝的極致，將傳統與創新相融合，將帶來一場味蕾盛宴！

我們就來看看菜單吧！

巴蜀大爺 川料理‧酸菜魚菜單 MEUN

巴蜀大爺 川料理・酸菜魚-台北內湖店-菜單1.jpeg

今天特別帶我母親來吃酸菜魚，因為她想吃很久了😆

所以我點雙人套餐～這樣吃可以吃得飽又不想太多～

菜單依季節調整，請以門市現場供應為主

雙人套餐$1398

五菜、白飯、飲品、甜點

兩個人吃應該可以吃很飽😆

巴蜀大爺 川料理・酸菜魚-台北內湖店-菜單.jpeg

後來決定選了以下這些：

川味口水雞、乾扁四季豆、三絲炒豬肉、

巴蜀大爺酸菜魚（小份）、泰式奶茶、

三味果汁、季節冰品、銀絲捲～

點餐後約等了十分鐘就上菜囉！速度蠻快的～

首先先送上【台北內湖】巴蜀大爺 川料理・酸菜魚-台北內湖店｜港墘美食新「巴蜀香米」

巴蜀大爺-巴蜀香米（泰國米）.jpeg

巴蜀大爺是選用泰國米、會比較硬也容易吸湯汁

再來是【台北內湖】巴蜀大爺 川料理・酸菜魚-台北內湖店｜港墘美食新「涼拌白菜心」

調味偏酸～讓我們很開胃!

巴蜀大爺-涼拌白菜心.jpeg

裡面有花生、豆乾，

就算只是小菜也不馬虎。

巴蜀大爺-涼拌白菜心1.jpeg

【台北內湖】巴蜀大爺 川料理・酸菜魚-台北內湖店｜港墘美食新「川味口水雞」

上面擺放辣椒絲、讓整道料理很吸睛！

巴蜀大爺-川味口水雞.jpeg

雞肉本身很嫩、辣油的搭配下有到小辣的程度🌶

應該是全部料理中最辣的一道呢！

巴蜀大爺-川味口水雞1.jpeg

【台北內湖】巴蜀大爺 川料理・酸菜魚-台北內湖店｜港墘美食新「乾扁四季豆」

整份的份量很夠、

四季豆有先炸過但也不會偏硬、脆度很適中。

巴蜀大爺-乾扁四季豆1.jpeg

絞肉的表現也很好、絕對是下飯的好夥伴！

這一道是在家中會比較不常做的料理～所以在外面吃飯時都會點的一道！

接下來是本篇的主打料理！

【台北內湖】巴蜀大爺 川料理・酸菜魚-台北內湖店｜港墘美食新「巴蜀大爺酸菜魚 」小份

從端來的那一刻就充滿了酸菜的味道，不會酸到很刺鼻

巴蜀大爺-巴蜀大爺酸菜魚（小份）.jpeg

在酸菜魚中還有一個很重要的角色那就是「油條」

建議大家要在剛上菜的時候先吃油條！

讓它在保持脆度及吸了湯汁後一口咬下

會是一種驚豔的口感喔！

巴蜀大爺-巴蜀大爺酸菜魚（小份）1.jpeg

這一道用料很豐富、除了鱸魚片、油條、花椒，

還有辣椒、木耳及鴻喜菇呢！

巴蜀大爺-巴蜀大爺酸菜魚（小份）3.jpeg

最特別的是竟然來有豬肉片！

沒看過一道「酸菜魚」有那麼多料過！通常酸菜魚都只會有魚跟油條而已呢～

代表著「巴蜀大爺的酸菜魚 」想要帶給大家全新的風味！！

巴蜀大爺-巴蜀大爺酸菜魚（小份）2.jpeg

大家來一定必點這一道！！不會讓你失望的！

🔥

最後是雙人套餐中的最後一道菜

【台北內湖】巴蜀大爺 川料理・酸菜魚-台北內湖店｜港墘美食新「三絲炒豬肉」

內有豬肉絲、豆乾、彩椒～也是很夠味的一道菜

但會有點像客家小炒的感覺～希望會是增加一點辣度！

巴蜀大爺-三絲炒豬肉.jpeg

巴蜀大爺-三絲炒豬肉1.jpeg

吃到一半發現桌上有個牌子，

只要內用消費滿300元，到google可以拿麻辣小滷欸！

我當然不可能放過🤣馬上就來評論一下

巴蜀大爺 川料理・酸菜魚-台北內湖店11.jpeg

送上的麻辣小滷是-鳥蛋 🥚

這一道小滷吃起來竟是整個餐桌上最辣的食物🤣

辣到我們吃完十分鐘內嘴唇還在辣🌶

巴蜀大爺-打卡贈品 麻辣小滷魚蛋.jpeg

幸好這時候飲料送上來救贖我們！

左邊是「泰式奶茶」有點偏甜、

右邊是「三味果汁」，喝起來蠻特別的～

詢問店員後才知道原來裡面有鳳梨、木瓜、檸檬。

巴蜀大爺-泰式奶茶、三味果汁.jpeg

接下來甜點也送上來囉～

是「季節冰品」及「銀絲卷」

「季節冰品」有像摩摩喳喳的感覺，

但下面是用黑糖做基底。

巴蜀大爺-季節冰品.jpeg

「銀絲卷」上面加上煉乳及花生粉

做為餐點的收尾會有一點飽🤣

巴蜀大爺-甜點-銀絲捲.jpeg

整體下來我覺得這間店蠻不錯的，除了酸菜魚還有其他川菜料理

是一個聚餐的好選擇喔～

會推薦給在內湖科學園區工作的朋友們！

 

【 文末優惠】 數量有限，送完為止！

1.滿800800優惠券：凡來店消費滿800元，

即送總價值800元巴蜀大爺餐點優惠券，可兌換多道人氣川味美食。

 

2.打卡送好禮：凡內用消費滿300元，於Google地圖打卡評論，

即贈主廚私煲麻辣小滷乙份。

 

巴蜀大爺有這些優惠真是太棒了啦

菜單依季節調整，請以門市現場供應為主

🔥

店名：巴蜀大爺 川料理‧酸菜魚-台北內湖店

FB粉專：https://www.facebook.com/bashudaye

營業時間：週一至週日 11:30–14:00、17:30–21:30 ，20:30最後加點

目前無公休！

電話： (02)8797-3128

地址：114台北市內湖區瑞光路297號

交通方式：捷運港墘站 出口走路10分鐘


檢視較大的地圖

 

走訪時間：2023/09/09

 

 

想看更多玉米妞 美食相關日記♡ 歡迎追蹤Instagram

👉延伸閱讀

【台北內湖】巴蜀大爺 川料理・酸菜魚-台北內湖店｜港墘美食新選擇！將傳統與創新相融合的川菜料理、巴蜀大爺菜單、訂位、文末優惠

【新北板橋】大村武串燒居酒屋 江翠店｜板橋也有梅酒暢飲！喜歡梅酒的不能錯過！不定時新菜色｜板橋居酒屋喝到飽推薦

【台北信義】全球首間 alice + olivia café在台北信義區！紐約時尚品牌入駐信義三越A8｜義式咖啡、歐蕾、活力果昔任你選

【生活分享】板橋同學匯KTV｜CP值高的KTV就在同學匯｜在唱歌時還能吃到公仔麵、板橋KTV推薦

【台北松山】不誤正夜 Night Duty｜新開幕市民大道酒吧｜忠孝敦化餐酒館推薦｜台北餐酒館推薦｜水煙館｜忠孝敦化酒吧

【台北士林】大村武串燒居酒屋 士林店｜平日限定料理、日式懷舊氛圍士林人氣居酒屋｜多樣梅酒任你選、各式烤串、士林夜市美食

文章標籤

巴蜀大爺 川料理 酸菜魚 川菜料理 台北美食 內湖美食 下班聚餐 新開幕 酸菜魚台北 重慶酸菜魚台北 台北酸菜魚dcard 台北酸菜魚訂位 台北酸菜魚推薦 川菜台北 巴蜀大爺菜單 巴蜀大爺內湖 巴蜀大爺訂位 巴蜀大爺酸菜魚 巴蜀大爺米塔 港墘美食
創作者介紹
創作者 我是玉米妞 的頭像
我是玉米妞

iamcornyyy 我是玉米妞




檢舉
share
chevron_left

【新北板橋】大村武串燒居酒屋江翠店｜板橋也有

【台北中正】老铁沒毛病酸菜魚｜一個人也能吃酸

chevron_right
延伸閱讀
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會
 shouyadog
【台北中正】老铁沒毛病酸菜魚｜一個人也能吃酸菜魚、三款湯頭任你選｜老铁沒毛病酸菜魚 菜單｜公館夜市酸菜魚
 我是玉米妞
家點菜料理包專賣店—忙碌生活的好幫手。
 沾墨點落
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up