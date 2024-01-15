吃心絕對 4 週 ago 在〈2024年宅配年菜推薦 – 阿机師年菜 x 祥龍獻瑞！好運龍總來3980元免運費！〉中留言功能已關閉

關於阿机師年菜兩三事

30年辦桌經驗

阿机師姓「机」，是內門特有的姓氏，擁有30年辦桌經驗，曾經辦過最高紀錄2500桌的婚宴。

擅長結合在地食材

阿机師擅長結合內門在地食材與西拉雅飲食文化，創作出兼具傳統與創意的料理。

推廣台灣美食

阿机師的料理深受好評，曾經獲得多項美食獎項，也曾經受邀到國外舉辦料理示範，讓世界各地的人們都能品嚐到台灣的辦桌料理。

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親愛的朋友們，過年快到了，你們都準備好要吃什麼了嗎？今天我要跟大家分享一些我最愛的過年料理，這些都是我從阿机師的網站上看到的，他們都是用新鮮、健康、美味的食材來做出各種古早味的佳餚，讓你在家裡就能享受到五星級的美食！快來看看吧！

年菜介紹

紅燒腿庫

富含膠質的腿庫肉，是過年辦桌的主角之一，使用的是台灣厚實腿庫肉，想吃肥肉、瘦肉就自己挑選部位囉。先以高溫油炸的手法逼出多餘油脂，再搭配阿机師的水磨功夫滷汁一同熬煮，皮Q爽口且入味。搭配酸甜筍絲，超級下飯的呀！

養身菇黑蒜燉雞

看看這料真的是超豐富的，尤其黑蒜更是近年來養身的寵兒，加上秀珍菇、紅棗、枸杞等多種中藥食材，加上新鮮正港的土細火慢燉，每一口都很珍貴呢！土雞肉吃起來比較紥實，黑蒜頭熬出來的湯頭滋味甘甜，喝完後整個身體都暖和了起來呢，而且感覺神清氣爽！



▲▼黑蒜是一般蒜頭的三倍強，胺基酸豐富，滋補身體；新鮮正土雞與黑蒜、秀珍菇、紅棗、枸杞等中藥材，經過細火慢燉，湯頭鮮甜濃郁，黑蒜香氣撲鼻，土雞肉嫩滑，一口接一口，暖和心窩，是一道讓人食指大動的美味佳餚。

糖醋黃魚

過年一定要來個年年有餘的相徵囉，一整尾的黃魚看起來就是色相味俱全，用大火酥炸，瞬間鎖住魚肉的新鮮美味， 再淋上秘製的糖醋醬，魚肉新鮮搭配醬汁爽口，真是的過年必吃的料理。配料理的好處就是可以看到食材介紹啦，哈，原來是加了烏醋、角椒還有少見的酸梅來提味耶，學到了一招呢！



▲新鮮黃魚經過大火快炸，鎖住了魚肉的鮮甜，表皮酥脆金黃，配上酸梅糖醋醬的滋味，內軟外酥，一口咬下，魚肉彈牙，滑溜入喉，醬汁酸甜開胃，是年夜飯的海鮮佳餚，讓人欲罷不能。

櫻花蝦米糕

一整份的櫻花蝦米糕剛好放進蒸籠，蒸籠去小北百貨買就有了，一整個就變的很有古早味的感覺了！米糕使用古早的蒸煮方式，加入香菇、魷魚、蝦米、紅蔥酥、肉絲、金釣蝦等食材，上面則是主角櫻花蝦，在家裡用電鍋再蒸一下，長糯米咀嚼後的香氣十足，搭配海味十足的櫻花蝦跟豐富的配料，每一口都是滿足！



▲▼上等糯米經過古早蒸煮，粒粒分明，不黏不爛，彈牙有勁；櫻花蝦是這道菜的靈魂，鹹香撲鼻，提升了糯米的風味；香菇、魷魚、蝦米等海陸食材，豐富了糯米的口感和營養；紅蔥酥、三前絲、金釣蝦等配料，增添了糯米的色彩和層次；一碗熱騰騰的糯米飯，香氣四溢，讓人垂涎欲滴，是一道讓人回味無窮的美味佳餚。

海鮮魚翅羹

雖說是魚翅羹，但現在應為環保生態的潮流，所以大多人都不吃魚翅了，取而代之的是更新豐富的食材，這羹湯裡面有蝦仁、肉絲、筍絲、魷魚、花枝、魚漿、扁魚、香菇、金針菇、人參、木耳等十一道食材，湯頭鮮甜、濃郁可口。

「二路菜」是乾隆皇帝賞心悅目的佳餚，是辦桌的精華所在，展現了總鋪師的高超技藝；人參、蝦仁、魚皮等，各種食材經過精心熬製，湯頭鮮甜濃郁，海鮮香氣四溢，是一道讓人嘆為觀止的美味佳餚。

御品佛跳牆

佛跳牆是道好吃到佛都要跳牆來吃的美食！裡面的食材有豬腳節、芋角、豬肚、豬腳筋、鮑魚、桶筍、鳥蛋、柳仔菇、魷魚，使用蒸、煮、炒、炸多層次工法熬製出的鮮香湯頭。

「福壽全」是佛跳牆的別名，寓意吉祥長壽，是年節不可或缺的美味佳餚。新鮮的鮑魚、豬腳筋、豬肚、魷魚等，經過蒸、煮、炒、炸等多道工序，製成濃郁的湯頭，滋味鮮美，香氣撲鼻，讓人一嘗難忘。

古早味八寶丸

似簡單的炸丸子，做起來確很厚工哦，使用香菇、蝦仁、鹹蛋黃、絞肉、馬鈴薯、洋蔥等八種以上食材，必需要食材攪拌均勻後，再用豬網油包覆起來，再沾粉酥炸，咬下去滿滿的真材實料，鮮嫩多汁香氣十足的古早味，是每逢年節必吃的佳餚之一。

貴妃紹興蝦

選用肥美Q彈的大白蝦，以紅棗、枸杞等多種中藥材熬出甜味，再加入紹興黃酒，充滿酒香而沒有酒精，大人小孩吃了都好滿意，大白蝦肉質鮮嫩，經過紹興酒的滋味提升，更顯香醇美味。

紅棗、枸杞等中藥材，為蝦肉增添了甜度和滋補的功效，讓我吃得健康又開心。一口咬下，蝦肉彈牙，酒香四溢，讓您品嘗到夏日的清爽與醇厚，是一道讓人垂涎三尺的佳餚！

阿机師年菜評價

這些料理都是阿机師的招牌菜喔，如果你也想在家裡享受這些美味，可以去他們的官方網站訂購喔！他們會把食材和調味料都準備好，讓你只要按照步驟就能做出一桌好菜！快去試試吧！

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