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桃園市龜山區【桃園景點】2024龜山長庚養生文化村‧環湖步道落羽松秘境│半日遊‧輕旅行│怎麼去‧交通‧公車‧客運‧機場捷運

2024-01-15 15:50:18 小風o 人氣：265
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窩客好文

小風o

發表篇數：385篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 龜山區

此篇要來分享桃園龜山落羽松秘境

位於長庚養生文化村裡


檢視較大的地圖

以下為2024.01.12現況

BY 陳敏郎

落羽松環湖步道位於A棟停車場旁

滯洪池有著小型環景步道

步道週邊也提供了椅子供休憩

步道兩側滿開的落羽松

不管是空景還是搭配人像

都很好取景

落羽松有了平靜的倒影

更是必拍的場景

沿途景色各有不同美感

小而美的賞落羽松景點

停車場一旁的落羽松也紅了

請先搭乘下列大眾交通工具至林口長庚醫院或桃園長庚後，再轉搭乘往『養生文化村或護理之家』免費接駁車

一、長庚汎航通運：台北長庚線、台北車站線、桃園車站線、中壢車站線，請於林口長庚站下車(汎航通運網站)

二、公車：請於林口長庚醫院站下車

三、桃園機場捷運線：請於A8長庚醫院站下車

 

接駁車時刻表

養生村A棟、C棟往返接駁請按本表訂定『護理之家/養生村』到站時間提前候車，逾時不候另因增加C棟接駁，各站到站時間普遍影響倘有誤點情形請先向司機確認後再上車造成困擾見諒。

桃園長庚轉運站發車 → 桃園長庚約(15分鐘) → 護家/養生村約(10分鐘)，有急事須利用本交通車，可向車輛課電話03-3281200~3433、3437確認詢問。

交通及路況無法掌握、本表為參考時間，『如有延誤或因故無法正常發車，請自行改利用其他交通方式』不便之處敬請見諒。本院保有停止服務或變更服務車輛之權利。

以上交通資訊出自長庚養生文化村官網

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