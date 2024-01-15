此篇要來分享桃園龜山落羽松秘境

位於長庚養生文化村裡



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以下為2024.01.12現況

BY 陳敏郎

落羽松環湖步道位於A棟停車場旁

滯洪池有著小型環景步道

步道週邊也提供了椅子供休憩

步道兩側滿開的落羽松

不管是空景還是搭配人像

都很好取景

落羽松有了平靜的倒影

更是必拍的場景

沿途景色各有不同美感

小而美的賞落羽松景點

停車場一旁的落羽松也紅了

請先搭乘下列大眾交通工具至林口長庚醫院或桃園長庚後，再轉搭乘往『養生文化村或護理之家』免費接駁車

一、長庚汎航通運：台北長庚線、台北車站線、桃園車站線、中壢車站線，請於林口長庚站下車(汎航通運網站)

二、公車：請於林口長庚醫院站下車

三、桃園機場捷運線：請於A8長庚醫院站下車

接駁車時刻表

養生村A棟、C棟往返接駁，請按本表訂定『護理之家/養生村』到站時間提前候車，逾時不候；另因增加C棟接駁，各站到站時間普遍影響，倘有誤點情形請先向司機確認後再上車，造成困擾見諒。

桃園長庚轉運站發車 → 桃園長庚約(15分鐘) → 護家/養生村約(10分鐘)，有急事須利用本交通車，可向車輛課電話03-3281200~3433、3437確認詢問。

交通及路況無法掌握、本表為參考時間，『如有延誤或因故無法正常發車，請自行改利用其他交通方式』，不便之處敬請見諒。本院保有停止服務或變更服務車輛之權利。

以上交通資訊出自長庚養生文化村官網

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