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因為圍事太太幾個月都會固定在附近的中醫診所調身體，那她在裡面跟院長聊天的時候啊我又跑到外頭去盯著斜對面的那間泰式料理吃到飽看，因為一月初就看到掛了紅布條原本以為已經營業了，結果1/15號才正式開幕啦～沒問題，剛好有空我就來吃看看這間泰chill泰式料理吃到飽吧！對了對了，現在開幕期間打卡分享的話就可以享有免收一成服務費的優惠唷！

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桃園市中壢區中山東路四段103號 請點我開始泰Chill-泰式料理吃到飽導航

目前暫不提供預約！以現場排隊候位為主！

供餐時段及消費方式：午餐時段11:30~14:00，晚餐時段17:30~21:00。用餐時間100分鐘最後加點時間為第80分鐘喔！

午餐499元，晚餐/例假日599元，兒童身高100cm以下免費，100~110cm收費100元，110~120cm收費250元，服務費10%。

固定公休日暫定每週二，但1/19號星期五確定公休！若有臨時營業時變動請依店家公告為主。

停車資訊：店家很貼心有準備停車資訊～（轉載自店家粉專

店內環境

期待了好久的泰式料理吃到飽總算開幕了，不枉老人家我那麼早就去排隊等候了！內部裝潢其實還挺簡單的，以整體構造來說偏狹長型。坐好坐滿大約可以容納四十個客人。話說圍事真的是泰Chill的第一個客人喔！還沒十點就去排隊了喔！（謎之音：你就去完銀行後懶得回家再出門一趟咩……

直走到底是自助吧，有準備了日本Niseko的冰淇淋然後冰箱裡還有三四種易開罐的飲料。

另外也有很道地的泰式奶茶跟新鮮檸檬汁喔，今天還有準備西米露呢。

泰奶香甜夠味，我總共喝了五杯有吧？（嗝

然後白飯也是吃到飽！不過這白飯就成為我今天唯一的敗筆啊………（扼脆

泰chill泰式料理吃到飽菜單

跟大家先說一下建議的點餐方式，先選大約三到五樣菜～然後吃得差不多再去櫃檯拿菜單再點一輪～接著就重覆以上動作到吃不下或是點餐時間快到為止啊！不過還是要提醒一下各位同學啊，吃多少點多少，千萬不要浪費食物喔！店家有公告浪費食材會加收錢錢喔！

因為老闆娘怕我們幾個在門口等候的客人無聊，就先拿了菜單給我們先劃啦。

餐點介紹

泰式生蝦

簡單卻又滋味十足的生蝦～淋上泰式風味的酸辣醬汁後就直接上桌，蝦子的腸泥都挑掉了而且肉質新鮮！越吃越甜呢～我倒是沒問餐點能不能選擇大小份啦，反正我一個人來就點什麼吃什麼這樣。

紅咖哩炒蟹

帶著椰奶香氣又微帶辣意的紅咖哩好香啊！然後我就忍不住跑去先裝了一碗白飯……螃蟹個頭不大，但整盤大約有三隻的量，肉也挺甜的～不過我最愛的還是大火快炒後帶著蟹黃特有香氣的紅咖哩醬啦～太下飯了！

香酥椒麻魚塊

推薦真的要趁熱吃，清淡爽口的白身魚炸得外內嫩再沾上帶著花椒香氣的酸辣湯汁吃很美味，而且花椒的份量抓得很剛好～香氣夠又不會太麻！但因為我習慣等菜上比較多道之後拍完再吃，結果那個炸魚因為吸了太多的椒麻湯汁所以變得沒什麼口感真的很可惜，本來想等第三輪再點一次來吃，結果……都是那兩碗白飯啦！吃不下啦～（淚奔

泰式椒麻雞

用的是去骨的雞腿肉！剛炸好淋上醬汁就上桌那個味道超級香啊～而且雞腿肉超嫩的呢！（姆指

蝦醬豆腐煲

剛上桌的時候香氣撲鼻，裡面大約有五六塊炸過的雞蛋豆腐！加了濃郁蝦醬煲出來的湯汁單喝的話口味過重，所以這又是另一個白飯殺手啊各位～我忍不住又去裝了第二碗白飯……（遮臉

金條蝦餅

是的大家沒看過，其實這就是把原本應該是一片一片的月亮蝦餅然後切成一條一條的外觀而已啦～猛一看還以為服務生幫我送的是薯條呢！（笑

不過口感還是很不錯～一定要沾那個加了蜂蜜的沾醬吃喔。

檸檬海鮮

我看其他桌的客人點了檸檬魚還有檸檬蝦～魚是一整尾的然後蝦子大約六七隻，我想想我也七八分包了，就選個什麼都有的檸檬海鮮啦！有蝦有魚有花枝還有蛤蜊！一次滿足我想吃的海鮮呢。

蒜味牛肉

加了一點勾芡之後的蒜味牛肉非常滑嫩好吃！雖然隔壁桌的大哥說有一點鹹但因為我本身就是吃重口味的，所以我倒覺得味道挺剛好的呢。

糖醋雞

正當我心滿意足地喝下第五杯泰式奶茶後，服務生又端上了這盤……喔喔是我第二輪加點的最後一樣啦，都飽到差點忘了！這算是台式口味的糖醋雞塊啦，配料有彩椒羊蔥跟鳳梨，味道不錯但雞塊有一點點少～不過反正吃不夠再點嘛～

我真的覺得年輕人創業不容易，再加上又是開幕第一天一定會有手忙腳亂的情形發生，所以也算做足了心理建設才來捧場的～不過老闆娘處理得很不錯，當她發現廚房出餐趕不上的時候啊，就跟在座的所有人宣佈說這次取消用餐以及點餐時間的限制！一定讓大家吃個飽～也希望大家多多體諒。接著老闆在裡面炒菜的速度也跟上了，出餐速度快很多呢！

最後她還一桌一桌的去打招呼，很用心地詢問客人的用餐狀況然後拿個筆記本把每個客人的建議都記下來，良心說以這價格來說真的算不錯的呢～大家來吃飯如果遇到出餐速度慢也可以跟櫃檯反應～多點耐心吧～然後啊大家都這麼用心地看到這裡了，有空到圍事的臉書粉專按個讚追蹤一下吧！（大型臉頰愛心連發！

店家/景點資訊

店家名稱：泰Chill-泰式料理吃到飽

所在地址：臺灣桃園市中壢區中山東路四段103號

營業時間：日 一 三 四 五 六 11:30~14:00-17:30~21:00

店家電話：

評價：★★★★★





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