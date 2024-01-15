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威尼斯義大利餐廳介紹

因為朋友聚會需要找場地,上網查一下周邊適合的餐廳,發現威尼斯網路評論約2千多則評價4.4顆星耶!~哇!看了一下資料原來威尼斯義大利餐廳已經開業近24年了,原來就位在捷運行天宮站的後方(從2號出口步行只要3分鐘)

今天先跟豺狼來探店吃看看,威尼斯的菜色種類非常多元~義大利麵.排餐.披薩.蔬食.兒童餐都有供應喔!重點是他低消只要一套主餐就可以了,座位可以隨人數變動唷!

來威尼斯慶生還有壽星優惠可以得到生日禮物,別忘了出示證件領取唷!

餐廳內部環境介紹

義大利威尼斯被譽為歐洲最浪漫的城市之一,從捷運行天宮站走過來遠遠的我就看到威尼斯義大利餐廳亮亮黃色的招牌門口大片威尼斯風情的裝修很吸眼球,很快進入餐廳就可以看到整間都是黃色藍色加上各種威尼斯風情的圖騰,連椅子都是顏色繽紛敲可愛的,還有上面的燈飾整體感覺就像置身義大利威尼斯熱情浪漫,小幫手蜜月旅行就是去威尼斯...有戀愛的感覺唷!

威尼斯義大利面的店內很寬敞座位也超多(我覺得包廠辦活動50~80人應該沒問題),他們的座位組合變化性很靈活2~10人都可以同桌聚會的

就在前往洗手間的走道小幫手還發現店家有一個非常貼心的兒童書報區唷!

菜單及用餐方式介紹 (詳細以官網或現場公告為主)

威尼斯義大利餐廳供應菜品種類非常多元不論大人.小孩.素食朋友都照顧到了,而且點主餐就可以享用自助吧唷!如果胃口很小的朋友還可以單點自助吧!而且才$198

自助吧的東西也是超級豐富的,沙拉.飲料.醋飲.湯.咖啡.茶包..是不是超佛心的

現場點餐也很方便可以直接使用線上掃碼點餐唷!

豺狼及小幫手特色菜推薦

今天我們點的是經典雙人分享A餐$1060,這個套餐非常豐富有開胃菜.麵包.義大利麵.主餐.甜點連自助吧都包刮了可以一次滿足我們每種都想嘗試的選擇唷!讓我們一道一道來介紹吧!

前菜:義式小鐵鍋海鮮

這道上桌我立馬被香味撲鼻真的覺得肚子餓了,使用洋蔥.蒜.辣椒九層塔爆炒味道超讚!這算是乾鍋海鮮,還附了檸檬超搭的,裡面有滿滿的蛤蜊還蠻大顆的而且湯汁沒有流失直接吸可以吸到海味唷!還有兩隻大蝦.淡菜(師傅有先剝殼了吃起來不沾手很方便)另外還有中卷底下還有部分海鮮的湯汁我喜歡拿麵包沾著吃很讚!

青醬雞肉義大利麵:這是小幫手的最愛威尼斯的青醬超好吃的濃濃的時蔬搭上堅果味道很讚而且一點都不油膩唷!另外雞肉也很多很大塊,雞胸肉最怕乾柴但師傅技術很好口感很好一點都不柴唷!他們的義大利麵算Q帶點咬勁好吃的那種(我本身不愛太軟的麵體)



這是豺狼的最愛~~肉肉,紐約客牛排+$100

哇!這紐約客牛排比我的臉還要大而且蠻厚實的,旁邊還搭配著蔬菜,我很喜歡他們的帶皮烤過的薯塊,吃起來很清爽不油膩又帶焦香另外紅蘿蔔跟花椰菜應該是用燙得很健康,牛排我選的是五分熟所以吃起來帶有微焦香跟軟嫩,肥瘦比例我也覺得很剛好,另外他搭配的應該是黑胡椒蘑菇綜合的醬汁也是好吃的

提拉米蘇:這個算是很經典的口味我喜歡濃濃咖啡香和起司慕斯.可可粉.加上蛋糕麵體微冰的口感~好吃

霜淇淋聖代派對:這個長的超美的(哈我就是被她的美吸引),這霜淇淋是每日全鮮乳製作,真的好大一杯唷!我很喜歡小小Oreo跟脆迪酥跟上面的健康穀片整題冰涼爽口很讚!

食記分享與推薦

威尼斯義大利餐廳整體用餐不論是環境還是餐點我們都覺得很棒!

價位我覺得就大台北地區算平價,尤其他們主餐還可以自助吧吃到飽,這點我覺得很佛心,另外胃口小或者小朋友都能單點自助吧真的很划算

地點位在捷運行天宮站2號出口步行2分鐘,場地容納人數也算多,所以我覺得這裡很適合同學.朋友聚餐或辦活動唷!

餐廳內部的裝修真的有讓我出國度假的感覺,自助吧的餐點飲料很豐富大器,湯品口味很用心很讚,詳細餐廳的資訊可以看下方喔!

豺狼跟小幫手都很推薦威尼斯義大利餐廳喔!

餐廳資訊及交通

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大家可以許願唷~想看我們去哪裡吃?哪裡玩?可以告訴我們唷~

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