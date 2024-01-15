大家應該對養樂多並不陌生吧？它一直陪伴著我們

從我們小時候開始一直喝到我們長大，成為了我們生活中不可或缺的飲料

而現在他們還開放觀光工廠供大家參觀，真的是很棒的體驗呢

養樂多散客預約 https://shop.yakult.com.tw/product/detail/1626545/factorytour

【場次時間】開放上午時段及下午時段各一個場次：

上午場時間為 09:30 ~ 11:00(可進廠時間 09:10~09:30)

下午場時間為 13:30 ~ 15:00(可進廠時間 13:10~13:30)

【預約數量】請選擇參觀人數，每個預約單上限為10人

參觀採預約制，當日場次預約額滿即無法預約

養樂多 ( 中壢工廠 )

地址：桃園市中壢區自強一路4號

警衛會引導你停車的方向，等開放參觀的時間就可以進入了

一進場內就看到可愛的養樂多媽媽在歡迎我們

進入廠區禁止飲食、嚼食檳榔、抽煙，飲水除外

參觀工廠時，生產設備及過程請勿拍照攝影，進入廠區禁止攜帶寵物

參觀影片時，還會每人發一罐養樂多給你喝

原來全世界各國也有養樂多啊，而且包裝不同，顏色也不同，真的是好特別

觀光工廠裡面還有可愛的看板給你拍照

我個人超喜歡養樂多媽媽跟養樂多公仔，真的是很好拍

櫥窗還有介紹養樂多的商品，喜歡的話都可以買回去

參觀完觀光工廠，導覽員會把大家帶去養樂多商店，只有導覽後才會開店，平常時間是沒有開的

遊客紛紛進入，去購買喜歡的商品

養樂多你喝過幾種？

周邊商品好可愛啊

可愛的海底隧道看板隨你拍

真的是超貼心的，還用保冷袋幫你裝起來

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